Ympäristökatastrofi Tyynellämerellä? Tankkerista vuotanut myrkyllinen kondensaatti voi levitä jopa Pohjois-Amerikan rannikolle saakka

Miten torjutaan päästöä, jota ei näe ja jonka käyttäytymistä ja vaikutuksia ei tarkkaan tunneta?

Siinäpä pulma, jonka kanssa kiinalaiset ja japanilaiset viranomaiset parhaillaan kamppailevat.

Iranilainen säiliöalus Sanchi törmäsi tammikuun alussa kiinalaiseen rahtilaivaan noin 160 merimailia Shanghaista itään. Tankkeri paloi yli viikon ajan ja upposi tammikuun puolivälissä. Kaikki 32 miehistön jäsentä saivat todennäköisesti surmansa. Nyt hylky makaa 115 metrin syvyydessä.

Mitä kondensaatti on? Öljyn ja kaasun tuotannossa kaasuun sekoittunut nestemäinen hiilivetyseos, joka erotetaan kaasusta paineistamalla tai jäähdyttämällä. Kaasukondensaatti sisältää yleisimmin etaania ja butaania.

Enimmäkseen läpinäkyvää ja hajutonta.

Suurimmat tuottajat ovat Venäjä ja Lähi-idän maat.

Käytetään polttoaineen ja muovien valmistuksessa.

Haitallista ympäristölle, ihmisille ja eläimille. Se on räjähdysherkempää ja herkemmin syttyvää kuin tavallinen raakaöljy. Veteen vuotanutta kondensaattia on hankala kerätä ja hallita, mutta se haihtuu ja hajoaa helpommin kuin raskaat öljyt.

Tankkerissa oli törmäyshetkellä 111 000 tonnia kondensaattia. Osa siitä paloi ennen tankkerin uppoamista, mutta kukaan ei tiedä, miten suuri osa lastista päätyi veteen.

Kyse on siten pahimmasta tankkerionnettomuudesta sitten vuoden 1991 (siirryt toiseen palveluun), ja kolme kertaa pahemmasta kuin vaikkapa kuuluisa Exxon Valdezin öljypäästö vuonna 1989.

Kondensaattia ei ole koskaan päässyt mereen yhtä suuria määriä.

Uppoamispaikka on yksi Aasian tärkeimmistä kalastusalueista, jolta nostettiin viime vuonna Kiinaan (siirryt toiseen palveluun)viisi miljoonaa tonnia mereneläviä. Vielä ei tiedetä, mitä kondensaatti tekee ravuille, mustekalalle, makrillille, huotrakalalle ja muille alueen kymmenistä eri lajeista. Asiantuntijat kehottavat kuitenkin välttämään niiden syömistä.

– Tämä vahinko on aivan uudenlainen. Vaikutusten arviointi on todella valtava urakka, todennäköisesti liki mahdoton, sanoi Greenpeacen tutkimuslaboratorion tutkija Paul Johnston The New York Times -lehden haastattelussa.

Arviointia vaikeuttaa se, ettei meressä näy näkyviä päästölaikkuja. Kondensaattia siis on vedessä, muttei sitä näe, eikä sitä voi kerätä.

Toisaalta kondensaatti haihtuu ja hajoaa melko helposti.

– Useimmat öljypäästöt myrkyttävät ympäristöä pitkään, koska kemiallisia jäämiä säilyy vedessä ja uppoaa meren pohjaan pitkäksi aikaa. Nyt on kyse ehkä ensimmäisistä päästöistä, joissa lyhyen aikavälin myrkyllisyys on suurin huoli, pohti meriin erikoistunut mikrobiologi ja toksikologi Ralph Portier Louisianan valtionyliopistosta Nature-lehdelle.

Rannoilla ei – toisin kuin öljytuhoissa – näy dramaattisisesti ilmaa haukkovia lintuja ja hylkeitä. Eläimiä kuolee, mutta kaukana merellä. Suuri yleisö ei siten välttämättä ymmärrä tuhon laajuutta. Se puolestaan vähentää viranomaisiin suuntautuvaa painetta panostaa ympäristokatastrofin tutkintaan ja ehkäisyyn.

Kondensaattia jopa Pohjois-Amerikan rannikoille?

Helmikuun alussa Kiina ilmoitti löytäneensä jäämiä kondensaatista ainakin muutaman merimailin päästä Sanchin uppoamispaikalta. Tutkimusaluetta laajennettiin vasta silloin.

Merivirtoja analysoimalla brittiläinen tutkimuslaitos National Oceanography Centre (NOC) laati ennusteen (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan päästöt saapuvat Japanin rannikolle helmikuussa ja Tokion edustalle maaliskuun puolivälin jälkeen.

Etelässä päästöjen ennustetaan saavuttavan Japanille kuuluvat Riukiusaaret niinikään maaliskuussa. Allaolevassa kartassa näkyy alue, jolle kondensaattia saattaa NOC:n mukaan laajimmillaan levitä huhtikuun loppuun mennessä.

Yle Uutisgrafiikka

Sanchin uppoamispaikka ei ole kaukana Japaninvirrasta, joka on Golf-virran kaltainen, voimakas merivirta. Sen ja pohjoisen Tyynenmerenvirran mukana myrkkyjä saattaa levitä kiinalaistutkijoiden mukaan (siirryt toiseen palveluun) aina Pohjois-Amerikan rannikolle saakka.

Kaikki riippuu siitä, hajoaako tai haihtuuko kondensaatti sitä ennen.

Lue lisää: Tankkeripalon aiheuttamat päästölautat Kiinan rannikolla laajenevat

Itä-Kiinan merellä pelätään öljytuhoa: "Pahin mahdollinen tilanne"

Kiinassa palavan tankkerin vuotava lasti on merten kauhu: väritöntä, hajutonta ja erittäin myrkyllistä