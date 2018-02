200-vuotias linnoitus ei kelvannut kenellekään – nyt siitä yritetään myydä edes yksi talo

Kotkassa sijaitsevan historiallisen linnoituksen tulevaisuuden suunnitelmissa palataan lähtöruutuun. 200 vuotta sitten rakennetun Kyminlinnan alueelta yritettiin vuoden vaihteessa myydä 1800-luvun alun sotilasrakennuksia, mutta ostotarjouksia ei saatu ainuttakaan.

Venäläiset rakensivat Kyminlinnan Ruotsin vastaiselle rajalle 1800-luvulle tultaessa. Se kuului Ruotsinsalmen merilinnoituksen kanssa Pietarin suojaksi rakennettuun linnoitusvyöhykkeeseen, mutta menetti pian sotilaallisen merkityksensä Ruotsin ja Venäjän välisen rajan siirryttyä Kymijoelta Tornionjokeen vuonna 1809.

Tuomas Uusheimo / Senaatti-kiinteistöt

Museovirasto, Kotkan kaupunki, linnoituksen omistava valtion Senaatti-kiinteistöt ja Metsähallitus pohtivat nyt keskenään, mikä alueen tulevaisuus voisi olla. Ympäristöministeriö ja Museovirasto ovat edellyttäneet alueen kehittämistä yhtenä kokonaisuutena.

Kyminlinnan alueelta oli myynnissä 6,7 hehtaarin kokonaisuus, jolla sijaitsevat vanhat kasarmit, porttirakennus ja varastorakennuksia sekä komendatin talo.

Rakennukset ovat olleet tyhjillään tai vähäisessä käytössä sen jälkeen kun Puolustusvoimat lähti Kyminlinnasta vuonna 2005. Näin ollen rakennusten kunto on päässyt rapistumaan.

Yhtään hyväksyttävää tarjousta rakennuksista ei saatu. Tarjouskilpailuun osallistui vain kaksi ehdotusta siitä, miten Kyminlinnaa voisi jatkossa hyödyntää.

Kyminlinnan muurien sisäpuolelta yritettiin myydä vanhoja kasarmirakennuksia. Pyry Sarkiola / Yle

Komendantin talo herätti kiinnostusta

Vain hieman erillään muista sijaitseva komendantin talo herätti ostajissa kiinnostusta, Senaatti-kiinteistöt kertoo tiedotteessaan.

Se laitetaan uudelleen myyntiin maaliskuun alussa. Senaatti-kiinteistöt myy kohteen valtion toimintatavan mukaisesti julkisella tarjouskilpailulla.

Komendantin talo on yksikerroksinen, hirsirunkoinen rakennus, joka valmistui vuonna 1879 venäläiselle varuskunnalle. Kohteen historiallinen luonne on säilynyt ulkoasussa, huonejaossa ja pihapiirissä. Varuskuntakerhon jälkeen rakennuksessa on viimeksi toiminut kesäravintola.

Komendantin talo sijaitsee 1,4 hehtaarin suuruisella tontilla Telakkarannassa Kymijoen rannassa.

– Se myös sijaitsee linnoitusvallien ulkopuolella, joten se on järkevää laittaa myyntiin erikseen, Senaatti-kiinteistöjen myyntipäällikkö Asko Taskila toteaa.

Komendantin talo sijaitsee Kymijoen varrella. Senaatti-kiinteistöt, Tuomas Uusheimo

Puolustusvoimat jätti Kyminlinnan parikymmentä vuotta sitten

Kyminlinna toimi venäläisenä varuskuntana aina Suomen itsenäistymiseen asti.

Kyminlinnan ainoa taistelu käytiin Suomen sisällissodassa huhtikuussa 1918, jolloin saksalainen joukko-osasto hyökkäsi linnoituksessa olevia punakaartilaisia vastaan.

Linnakkeessa toimi 1920-1930-luvulla karjalaisille ja inkeriläisille tarkoitettu pakolaiskeskus sekä keuhkotautiosasto. Talvisodasta lähtien Kyminlinna oli Puolustusvoimien käytössä.

Viime vuodet linnoituksen alueella on toiminut kesäteatteri ja vanhojen ajoneuvojen harrastajien yhdistys.