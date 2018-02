Arkkipiispaehdokkaat kohtaavat vaalipaneelissa Turun tuomiokirkossa – seuraa keskustelua suorana Areenassa klo 16 alkaen

Mistä on kyse? Arkkipiispanvaalin toinen kierros järjestetään 1. maaliskuuta

Toisella kierroksella kohtaavat Tapio Luoma ja Björn Vikström

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seuraavasta arkkipiispasta päätetään maaliskuussa. Vaalin toisella kierroksella mukana ovat Espoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Tapio Luoma ja Porvoon hiippakunnan piispa, teologian tohtori Björn Vikström.

Ehdokkaat kohtaavat toisensa viimeisessä vaalipaneelissa Turun tuomiokirkossa perjantaina klo 16. Yle lähettää paneelin suorana Areenassa. Juontajana on Yle Turun vastaava tuottaja Antti Korhonen.

Arkkipiispanvaalin ensimmäisellä kierroksella eniten ääniä sai Tapio Luoma, joka sai 38 prosenttia kaikista annetuista äänistä. Vikströmin äänimäärä oli 26,2 prosenttia annetuista äänistä.

Luoma lähtee vaalien toiselle kierrokselle ennakkosuosikkina. Häntä pidetään keskitien kulkijana, kun taas Björn Vikström on arvomaailmaltaan liberaalimpi. Suuria eroja ei ehdokkaiden välillä kuitenkaan ole. Luomalla on vahvat juuret Pohjanmaalla, kun taas Vikström on ruotsinkielinen etelärannikon vaikuttaja.

Ensimmäisellä kierroksella neljänneksi sijoittunut naispappeuden vastustaja Ville Auvinen on kehottanut kannattajiaan antamaan äänensä Luomalle. Heli Inkistä ja Ilkka Kantolaa äänestäneitä saattaa puolestaan siirtyä Vikströmin taakse.

Turun tuomiokirkossa järjestettävässä vaalipaneelissa ehdokkaat keskustelevat muun muassa naispappeudesta, avioliittokysymyksestä ja kirkon asemasta yhteiskunnassa.

Nykyinen arkkipiispa Kari Mäkinen jää eläkkeelle kesäkuun alussa.