Metsästysaikoihin suunnitellaan joustoa – huippuvuosina metsäkanalintujahti voi venyä joulu-tammikuulle asti

Metsäkanalintujen metsästysaikoihin suunnitellaan laajennuksia maa- ja metsätalousministeriössä. Metsästysasetuksen muutos (siirryt toiseen palveluun) on parhaillaan lausuntokierroksella.

Muutokset koskevat metsoa, teertä ja pyytä ja jatkossa metsästysajat voisivat olla nykyistä pidemmät erityisen hyvinä lintuvuosina. Metsästystä voidaan säännellä entistä joustavammin, koska laskentamenetelmät ovat kehittyneet ja laskennoista saadaan lähes ajantasaista tietoa kantojen koosta.

Se, että metsästysaikoihin on luvassa joustoa, on metsästäjille ilouutinen.

– Tuntuu siltä, että luottamusta on saavutettu, toteaa riistatalouspäällikkö Jarkko Nurmi Suomen riistakeskuksesta.

Kannat vaihtelevat paljon

Nurmi uskoo, että luottamus on ansaittu, koska vastuuta on kannettu huonoina lintuvuosina. Takana on useampi kovempi katovuosi, joiden aikana metsäkanalintujen metsästystä on rajoitettu joko lyhentämällä metsästysaikoja tai jopa rauhoittamalla lajeja kokonaan metsästykseltä.

– Metsästysaikapäätökset ovat perustuneet riistakeskuksen esityksiin.

Nurmen mukaan laskentamenetelmiä alettiin voimakkaasti kehittää seitsemän vuotta sitten, kun Suomen riistakeskus perustettiin. Viimeiset kuusi vuotta on riistakolmiolaskentoja pystytty hyödyntämään tuoreeltaan. Ennen sitä jouduttiin tukeutumaan edellisvuoden laskentoihin, kun metsästysajoista päätettiin.

Ajantasainen tieto on tärkeää, koska lintukannoissa on suuria eroja vuosittain. Viime vuosina kylmät ja sateiset alkukesät ovat koituneet metsäkanalintujen poikasten kohtaloksi.

– Uskon että aallonpohjan on saavutettu, ja uusi nousu voi alkaa yllättävänkin nopeasti. Viime vuosi oli jo monin paikoin paljon parempi lintuvuosi kuin kahden vuoden takainen, ja on mahdollista, että metsästysaikojen pidennyksistä päästään nauttimaan jo ihan parin vuoden sisällä, arvelee Jarkko Nurmi.

Asetus voimaan toukokuussa?

Maa- ja metsätalousministeriön kaavailuissa keskimääräisinä lintuvuosina metsästysaika rajoitettaisiin jatkossakin lokakuun loppuun. Hyvinä lintuvuosina metsoa, teertä ja pyytä voisi metsästää joulukuulle eli 10. syyskuuta –10. joulukuuta välisenä aikana.

Erityisen hyvinä vuosina koirasmetsoa ja koirasteertä voisi lisäksi metsästää talvella 10.–31. tammikuuta Etelä-Pohjanmaan, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon ja Lapin maakunnissa.

Jarkko Nurmi odottaa jo, kehittyvätkö metsäkanalintukannat siihen malliin, että esimerkiksi koirasmetson talvimetsästystä päästäisiin jossain vaiheessa kokeilemaan.

– Sitä en kyllä uskalla arvaillakaan, koska se on viimeksi ollut mahdollista. Varmaan täytyy 50-luvulta hakea esimerkkiä.

Ministeriö on pyytänyt lausunnot metsästysasetuksen muutoksesta huhtikuun alkupäiviin mennessä ja asetuksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alussa.