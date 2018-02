Ysäribändi Smashing Pumpkins tekee paluun klassisesssa kokoonpanossaan – riitojen säestämänä

Koko Pohjois-Amerikan kattava, 36 kaupunkia käsittävä kiertue alkaa kesäkuun alussa Arizonan Glendalesta. Kiertuekokoonpanossa ovat mukana alkuperäisjäsenet Billy Corgan, kitaristi James Iha sekä rumpali Jimmy Chamberlin.

Vaihtoehtorockia esittävä yhtye on ilmoittanut esittävänsä musiikkia viideltä ensimmäiseltä albumiltaan, joihin kuuluvat vuonna 1993 julkaistu Siamese Dream sekä vuonna 1995 ilmestynyt Mellon Collie and the Infinite Sadness. Jälkimmäinen on bändin tunnetuin ja menestynein levy.

Smashing Pumpkinsin alkuperäinen basisti D'arcy Wretzky ei osallistu kiertueelle. Syynä ovat huonot välit Corganin kanssa.

"Sietämätön tapaus"

Vuonna 1999 yhtyeestä eronnut Wretzky on todennut äskettäisissä Alternative Nation -julkaisun haastatteluissa, että kiertueen syynä on Corganin rahapula. Viime aikoina Corgan on ollut mukana showpainitoiminnassa, jonka pyörittämiseen hänen rahansa ovat uponneet.

Wretzkyn mukaan Corgan on sietämätön tapaus, joka nauttii muiden ihmisten nöyryyttämisestä.

– Billy on todennut useaan otteeseen, ettei kasaa bändiä uudelleen tai soita vanhoja hittejään rahan takia. Sitä hän juuri nyt tekee, Wretzky väittää.

Wretzkyn ja Corganin välirikko on ollut varsin pitkäkestoinen ja ehdoton. He keskustelivat ensimmäisen kerran 17 vuoteen vuonna 2016. Ilmeisesti keskustelu ei ollut kovin hedelmällinen.

Chicagolaisyhtye hajosi vuonna 2000. Sen jälkeen se on esiintynyt Billy Corganin luotsaamana vaihtelevin kokoonpanoin.

Lähteet: AFP