Somessa pestään nyt Turun abilakana-pyykkiä: rehtori poisti lakanan, josta kaikki eivät pitäneet

Klassillisen lukion abiturienttien kuorma-autosta poistettu penkkarilakana on nyt eittämättä valtakunnan kiinnostavin liinavaate.

Turun Klassillisen lukion abilakanasta tuli maan tunnetuin abilakana, vaikka se poistettiin kuorma-auton kyljestä jo ennen penkinpainajaisajelua. Muun muassa sosiaalisessa mediassa siitä on keskusteltu ahkerasti. Asia ryöpsähti, kun Klassillisen lukion opiskelija Joona Niittumäki kertoi asiasta Twitterissä (siirryt toiseen palveluun).

Rehtori Kai Heino päätti poistaa kiistellyn lakanan, ja sen seurauksena häntä on syytetty sensuroinnista. Yle Turun perjantaiaamuisessa radiohaastattelussa Heino itse ei myöntänyt sellaista tehneensä.

– Tein päätöksen muiden opiskelijoiden pyynnöstä, Heino sanoo.

Opiskelijat sanoivat, että he eivät halua nousta autoon, jossa on sellaisia viestejä. Kai Heino

Hänen mukaansa asia on puhuttanut abeja jo tiistaista alkaen. Silloin osa Klassillisen lukion abeista ilmaisi tyytymättömyytensä lakanan sisältämään viestiin.

Lakanassa luki muun muassa 'köyhät kyykkyyn' ja 'aseita Saudi-Arabiaan'.

– Opiskelijat sanoivat, että he eivät halua nousta autoon, jossa on sellaisia viestejä. Jokainen opiskelija on maksanut kyydistä, joten mielestäni jokaisen mielipide piti ottaa huomioon.

Rehtori: "En ole sensuroinut"

Rehtori Kai Heino sanoo keskustelleensa keskiviikkona yhden lakanan tehneen opiskelijan kanssa. Yhteistä ymmärrystä asiaan ei kuitenkaan saatu.

– Tein päätöksen muiden opiskelijoiden pyynnöstä. Jos opiskelijoilta ei olisi tullut soraääniä, niin en olisi tehnyt mitään päätöstä. Asia olisi ollut minulle ookoo. En ole sensuroinut enkä sensuroimassa.

Klassillisen lukion opiskelija Joona Niittumäki toteaa Twitterissä, että lakanan tekstejä vastusti vain muutama yksittäinen henkilö.

– Opettajat vastustivat lakanaa jo ennen kuin muut oppilaat olivat nähneet sen, kirjoittaa Niittumäki.

Lisäys klo 15:45: Abiturientti Joona Niittumäki kertoi perjantaina iltapäivällä, että asiasta on käyty sopimassa rehtoreiden kanssa. "Tapaukseen liittyi molemminpuolisia väärinymmärryksiä ja huonoa tuuriakin", hän kommentoi.