Mustien näyttelijöiden tähdittämä supersankarielokuva Black Panther herättää ihastusta Afrikassa – "populaarikulttuurin merkkipaalu"

Uutta Marvel-elokuvaa on näytetty rajoitetuille katsojaryhmille Nigeriassa ja Keniassa.

Black Panther on herättänyt innostusta ja ylpeyttä afrikkalaisissa elokuvafaneissa. Se on saanut maanosassa ylistäviä arvioita etenkin perinteisten stereotypioiden murskaamisesta ja sitä on koettu populaarikulttuurin merkkipaaluksi.

Black Pantherissa esiintyy lähes pelkästään mustia näyttelijöitä ja ohjaajakin on afroamerikkalainen Ryan Coogler.

Elokuva sijoittuu fiktiiviseen Wakandan valtioon ja se erottuu muista supersankarielokuvista jo päähenkilöidensä takia.

Elokuvan päähahmo, T'Challa ei tosin ole ensimmäinen musta supersankari. Vuosina 1998-2004 Blade-elokuvissa Wesley Snipes esitti vampyyrinmetsästäjää, joka oli itsekin puoliksi vampyyri. Myös Blade on Marvelin tuotantoa.

Kenialaisen Brian Bahasan mukaan Blade on kuitenkin selkeästi amerikkalainen hahmo.

– Kuulin juuri keskustelun, jossa todettiin, että Bladen täytyi kävellä jotta Black Panther voisi juosta.

Black Panther Marvel Studios

Oikeita aksentteja

Afrikkalaisfanit ovat kehuneet myös elokuvan visuaalisuutta, onnistuneita viittauksia alkuperäiseen sarjakuvaan ja henkilöhahmojen todellisuutta vastaavia aksentteja.

– Normaalisti afrikkalainen hahmo on Hollywood-tuotannoissa pelkkä afrikkalainen hahmo. Nigerialaiselle aksentilla puhuva näyttelijä saattaa esittää kenialaista ja päinvastoin, elokuvassa esiintyvä nigerialainen Sope Aluko toteaa.

Nyt tämäkin ongelma on korjattu.

Vaikka Black Pantherin odotetaan menestyvän teattereissa hyvin, monelle on tärkeintä sen kulttuurinen merkitys.

– Se että Marvel tekee elokuvan, joka perustuu mustiin henkilöhahmoihin, lähettää tärkeän viestin koko maailmalle, kenialaisnäyttelijä Moses Adua sanoo.

Black Panther Marvel Studios

Modernin ja perinteisen liitto

Black Pantherissa kuvitteellinen Wakanda on hyödyntänyt onnistuneesti myös luonnonvarojaan ja siitä on tullut teknologialtaan maailman kehittynein valtio. Tämä on täydellinen vastakohta mielikuville, joissa afrikkalaisiin maihin yhdistetään useimmiten pelkkää köyhyyttä ja takapajuisuutta.

Teknologian ohella Wakandassa vaalitaan myös afrikkalaista kulttuuria ja afrikkalaisia arvoja. Elokuvassa näytetään tavallisia afrikkalaisia työskentelemässä teknologian parissa ja se yhdistelee toisiinsa modernia ja perinteistä.

Elokuva-alalla työskentelevän kenialaisen Jinna Mutunen mielestä Black Panther on saavuttanut tavoitteensa esittämällä afrikkalaista kulttuuria ja Afrikkaa positiivisessa valossa, mutta tämä ei saisi jäädä tähän.

– Se täyttää valtaa aukkoa, mutta tarvitsisimme tällaisia elokuvia lisää.

Black Panther sai juuri ensi-iltansa Suomessa.

Lähteet: AFP