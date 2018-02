Kauppias pakkasi hävikkiruokaa laatikoihin ja myi halukkaille – sai reilussa vuodessa yli 6000 kiloa ruokaa pois roskiksesta

Pahvilaatikollinen hedelmiä ja vihanneksia eurolla. Sama hinta leipänipusta. Pietarsaarelainen kauppias on onnistunut selättämään ruokahävikkiä reilussa vuodessa jo yli 6000 kiloa.

Suomessa tuhlataan vuosittain satoja miljoonia kiloja syömäkelpoista ruokaa. Pahimpia tuhlareita ovat kuluttajat. Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan kotitaloudet syytävät roskiin vuosittain 7800 rekkalastillista syömäkelpoista ruokaa.

Elintarvikehukkaa syntyy myös kaupoissa, vaikka ne pyrkivät minimoimaan hävikin esimerkiksi menekinhallinnalla. Suurinta hävikki on tuoretuotteissa.

Pietarsaarelainen K-Supermarket kauppias Aki Salminen keksi pakata hävikkiruokaa kolmen kilon laatikoihin ja myydä ne eurolla halukkaille.

Reilu vuosi sitten aloitettu kokeilu on yllättänyt kauppiaan ja lähes puolittanut kaiken roskiin menevän ruokajätteen.

– Tämä on sujunut erittäin hyvin. Kaikki mitä pakkaamme, on myyty. Mitään ei ole tarvinnut heittää pois. Reilussa vuodessa se on tarkoittanut yli 6000 kiloa ruokaa pois roskiksesta . Olemme tyytyväisiä, Salminen sanoo.

Suosittuja smoothie-aineksia

Pietarsaarelaiskaupassa henkilökunta pakkaa laatikoihin hedelmiä ja vihanneksia, jotka ovat vielä syötäviä, mutta eivät enää priimakuntoisia.

– Pilkulliset banaanit, kolhuiset omenat. Pakkaamme nippuun myös leipiä, joissa parasta ennen päivä meni umpeen edellisenä päivänä.

Moni käy ostamassa ylikypsiä hedelmiä smoothie-aineksiksi.

– Pakkaamme laatikoihin myös salaatteja, joiden reunat ovat jo ruskettuneet. Moni hakee pupuille ja marsuille näitä, koska eivät halua sydäntalvella maksaa jäävuorisalaatista niin paljon. Eläimille haetaan myös vihanneksia ja miksei hedelmiäkin.

Aki Salminen kertoo, että laatikoiden pakkaaminen vie päivässä korkeintaan kymmenkunta minuuttia aikaa.

– Ajankäyttö ei ole kynnyskysymys. Olemme täällä porukalla miettineet, että tämä ei ole keneltäkään pois. Jos hävikkiä voi vähentää, niin onhan se mahtava juttu.

Parasta ennen päiväys meni jo, mutta tuote voi olla vielä ihan hyvä

Kaupat vähentävät hävikkiä myös myymällä tuotteita ale-hinnoilla, kun parasta ennen -merkintä tai viimeinen käyttöpäivä -päiväys lähestyvät.

Parasta ennen -päiväyksellä merkityt tuotteet ovat usein täysin kunnossa, vaikka päiväys olisikin jo mennyt umpeen. Niitä ei kannata automaattisesti heittää roskiin, vaan arvoida käyttökelpoisuus aistinvaraisesti. Jos tuote näyttää normaalilta, tuoksuu normaalilta ja maistuu siltä miltä pitääkin, voi sen vielä käyttää.

Viimeinen käyttöpäivä puolestaan on takaraja, jota käytetään helposti pilaantuvissa tuotteissa. Se liittyy tuotteen käytön turvallisuuteen toisin kuin parasta ennen -päiväys.

Kaupat myös ohjaavat hävikkielintarvikkeitaan hyväntekeväisyyteen. Osa myös päätyy esimerkiksi biokaasun raaka-aineeksi.