Pikkukunta vapauttaa vauvaperheet kunnallisverosta: keskituloinen saa 6000 euron potin vuodessa

Eteläsavolaisessa Sulkavan kunnassa yhä suurempi osa väestöstä on ikääntynyttä. Sitä vastaan taistellaan tarjoamalla vauvojen tekemisestä puhdasta kahisevaa.

Sulkavan kunta vapauttaa vauvaperheet kunnallisverosta. Käytännössä verovapautus toteutetaan maksamalla vauvan saaneelle perheelle vuoden aikana kertyneet kunnallisverot takaisin könttäsummana. Esimerkiksi 3000 euron kuukausiansiolla kunnallisveroa kertyy Sulkavalla vuoden aikana noin 6600 euroa.

– Perheelle maksetaan takaisin kertaluonteisena stipendinä sen vuoden kuntaverot, jona vauva on syntynyt, Sulkavan elinvoimakoordinaattori Oili Tikka sanoo.

Verovapautus koskee vain sitä vuotta, jona vauva syntyy. Uudistus on kuitenkin voimassa vuonna 2018 ja siitä eteenpäin syntyvien vauvojen osalta. Ehtona stipendin saamiseksi on, että stipendiä hakevan huoltajan tai huoltajien kotikunta on ollut sekä lapsen syntymävuotta edeltäneen vuoden että lapsen syntymävuoden viimeisenä päivänä Sulkava. Myös syntyneen lapsen kotikunta tulee stipendiä haettaessa olla Sulkava.

Viime vuonna syntyi ennätykselliset 17 vauvaa

Ajatus vauvaperheiden rahallisesta helpostuksesta kumpuaa Kristillisdemokraattien valtuustoaloitteesta, jossa ehdotettiin 10 000 euron lapsilisän maksamista jokaisesta syntyneestä vauvasta. Valtuustoaloitetta on jalostettu matkan varrella, ja nyt kunnanhallitus on hyväksynyt vauvaperheiden kunnallisverosta vapautuksen. Kunnanvaltuuston hyväksynnän pitäisi olla läpihuutojuttu.

– Se on niin varmaa, että uskalsimme jo tiedottaa asiasta, Tikka sanoo.

Sulkava maksaa jo nyt lapsiperheille kotihoidontuen kuntalisää. Sitä ei kuitenkaan koettu riittäväksi kannustimeksi.

Viime vuonna Sulkavalla oli ennätysmäinen vauvavuosi, kun kuntaan syntyi 17 vauvaa. Keskimäärin vauvoja syntyy 13,5 vuodessa.

– Tänä vuonna vauvoja ei näytä syntyvän yhtä paljon kuin viime vuonna, Tikka arvelee.