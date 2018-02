Saamelaistyttö tähtää menestykseen muodostelmaluistelussa – "Kaikkien pitää olla samanlaisia, samanaikaisia"

Lumi Hetta on muodostelmaluisteljia Team Fintastic -joukkueessa.

HELSINKI. Hän voisi loistaa yksilönä kuten Pohjantähti, mutta viisitoistavuotias saamelaistyttö Lumi Hetta valitsi sädehtiä yhdessä kuudentoista muun tähden kanssa.

Lumi Hetta on muodostelmaluistelija Helsingin Team Fintastic (siirryt toiseen palveluun) -juniorijoukkueessa.

– Tämä on joukkueurheilua. Me vietämme kaksikymmentä tuntia viikossa treeneissä. Kaikkien pitää olla samanlaisia, samanaikaisia. Kisoissa yritetään menestyä mahdollisimman hyvin, kuvailee Hetta harrastustaan.

Team Fintastic -joukkue harjoittelee 5-6 kertaa viikossa. Vesa Toppari / Yle

Yksi unelmista toteutui, nyt hiotaan ja harjoitellaan entistä ahkerammin

Helsingissä, Oulunkylän jäähallissa hiotaan yhä uudelleen ja uudelleen läpimenoja, avoblokkeja ja vaakaliukuja. Kaiken tulee onnistua linjakkaasti, koska joukkueen suuri unelma on vastikään toteutunut:

Team Fintastic -joukkue edustaa Suomea juniorijoukkueiden maailmanmestaruuskisoissa Kroatian Zagrebissa 16-17.3.2018. Ennen mm-kisoja on edessä myös Suomenmestaruuskisat 3-4.3.2018.

Mainetta ja kunniaa joukkue on niittänyt ainakin Sveitsissä voitettuaan juniorijoukkueiden kisan tammikuun lopussa.

Pitää näyttää siltä, että jäällä on vain yksi luistelija monistettuna, kertoo valmentaja Milja Sarkkinen. Vesa Toppari / Yle

Menestys vaatii luopumista ja uhrautumista

Yhdeksäsluokkalainen Lumi Hetta on harrastanut luistelua yli kymmenen vuotta, ensin yksilötasolla, kunnes muodostelmaluistelu imaisi mukaansa.

Jos havittelee menestystä, jostain täytyy luopua tai joustaa, kuten vapaa-ajasta ja lomista suvun asuinalueella Vuotsossa. Jos luistelua ei olisi, he asuisivat Lapissa, pohtii Hetta.

– Vapaa-aika on vähän pienemmällä, mutta täällä on kavereita. Luistelu on minulle vapaa-aikaa. Minä viihdyn täällä. Mieluiten olen täällä treeneissä, kuin jossain muualla.

Tällä hetkellä joukkue harjoittelee 5-6 kertaa viikossa.

– Siihen kuuluu kaikki oheisharjoitukset, joissa jään sijaan harjoitellaan ohjelmaa maalla. On balettia ja akrobatiaa, kaikkea erilaista, luettelee Lumi Hetta.

Team Fintastic -joukkue edustaa Suomea juniorijoukkueiden maailmanmestaruuskisoissa Kroatian Zagrebissa 16-17.3.2018. Vesa Toppari / Yle

"Pitää näyttää siltä, että siellä on vain yksi luistelija monistettuna"

Muodostelmaluistelu on lajina monipuolinen ja vaativa, ja urheilijalta odotetaan tietynlaisia ominaisuuksia, kuvailee valmentaja Milja Sarkkinen lajia.

– Sinun täytyy olla samaan aikaan urheilija ja tietyllä tapaa näyttelijä. Meidän ohjelmat ovat kertovia ja kuvailevia. Pitää myös pystyä olemaan tosi urheilija. Tämä on fyysisesti vaativaa; pitää löytyä liikkuvuutta, kestävyyttä ja ponnistusvoimaa.

Sooloiluun ei ole varaa sortua.

– Siellä on kuusitoista yhtä aikaa jäällä. Jos siellä joku sooloilee eritahtiin, niin se ei näytä siistiltä. Pitää näyttää siltä, että siellä on vain yksi luistelija monistettuna, kertoo Sarkkinen.

Laji on fyysisesti vaativaa; pitää löytyä liikkuvuutta, kestävyyttä ja ponnistusvoimaa, kuvailee Team Fintastic -joukkueen valmentaja Milja Sarkkinen. Vesa Toppari / Yle

Sinnikäs ilopilleri

Joukkueen on soljuttava yhtäaikaisesti ja yhteneväisesti, silti jokaisella on oma persoonansa. Lumi Hetta liukuu valmentajan mieleen sinnikkyydellään ja iloisuudellaan.

– Yksilönä Lumi on ihan sairaan sinnikäs, tekee kyllä duunia. Jos on joku tavoite tai jotain mitä pitää saavuttaa, niin Lumi kyllä sitten ottaa aikansa ja hoitaa sen niin, että se tavoite sieltä saavutetaan, kuvailee Sarkkinen Hettaa.

Kun Hetan yksi unelma on saavutettu ja joukkue pääsee kisaamaan maailmanmestaruusjäille, jäljelle jää vielä suurempia.

– Se, että muodostelmaluistelu olisi joskus olympialaji, toivoo Hetta.