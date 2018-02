Metronkuljettajien raju kuvailu työoloista yllätti pomon: "Nämä asiat ovat minulle ihan uusia"

Yle uutisoi aamulla metronkuljettajien murska-arviosta työoloille. Kroonisen kuljettajapulan taustalla on epäluottamus HKL:n johtoa kohtaan.

"Työn vaatimukset ovat kasvaneet kohtuuttomasti länsimetron liikenteen alkamisen jälkeen."

"Tupaten täysiä junia ajetaan sekuntiaikataululla."

"Ohjaamossa on ajamisen ohella seurattava neljää eri kellonaikaa, pienetkin myöhästymiset johtavat seuraamuksiin."

"Kuljettajat väsyvät ja jäävät sairauslomalle."

"Moni on jättänyt työpaikkansa länsimetron alun jälkeen. Tavallisesti he lähtevät opiskelemaan tai hakeutuvat muihin kuljetusalan töihin, esimerkiksi VR:lle."

Näin kuvailivat työolojaan metronkuljettajat Ylen tämänaamuisessa uutisessa.

Metronkuljettajat ovat HKL:n liikennöintiyksikön johtajan Arttu Kuukankorven alaisia. Hänelle osa väittämistä tuli uusina asioina, yllätyksenä. Ne eivät edes hänen mukaansa pidä paikkaansa.

– Surullista että näitä asioita käsitellään julkisuuden kautta. Haluaisimme ratkoa näitä asioita henkilöstön kanssa, emme julkisuudessa.

Epäluottamus johdon kykyyn kuunnella, luottamuspula puolin ja toisin. Tällaisiakin seikkoja metronkuljettajat nostivat esiin Ylen haastattelussa. Luottamus johdon ja työntekijöiden välillä on Kuukankorven mielestä vaihtelevaa.

– Näistä kommenteistakin sen näkee. Selvästi on ihmisiä, joilla luottamusta ei ole. Itse koen, että henkilöstöjärjestöjen kanssa keskusteluyhteys toimii.

Kuukankorven mukaan yksi kuluvan vuoden tulostavoitteista HKL:ssä on saada parannettua luottamusta henkilöstön kanssa.

Kuljettajat: Työtämme ei kunnioiteta

Henkilöstökyselyn vastaukset kerättiin HKL:n liikennöintiosaston työntekijöiltä, joka tarkoittaa sekä raitiovaunun- että metronkuljettajia.

Alle viidennes kyselyyn vastanneista kuljettajista näkee, että HKL:n johto on pätevä johtamaan organisaation toimintaa. Harvempi kuin joka viides on sitä mieltä, että johto pitää lupauksensa.

Kuljettajat kokevat myös laajalti, ettei heidän työtään kunnioiteta. Ylen haastatteluissa nousi esiin muun muassa, että metronkuljettajia pikakoulutetaan kroonisessa kuljettajapulassa.

– Koulutus sinänsä on kyllä aivan yhtä pitkä kuin se on aikaisemminkin ollut. Se kestää kahdeksan viikkoa. Mielestäni ei mitään pikakoulutusta, vaan vakiintunut kesto. Ajo-opetusta antavilla on oltava turvallisuusmäärysten mukaisesti vähintään vuoden kokemus päätoimisesta työskentelystä metronkuljettajana, kertoo liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi.

Kipuilu alkoi organisaatiouudistuksesta?

HKL kävi läpi organisaatiouudistuksen vuonna 2016. Silloin moni asia muuttui. Aiemmin metrovaunut kuljettajineen ja korjauksineen olivat yksi yksikkö, samoin raitioliikenne.

Organisaatiomuutoksen myötä metron- ja raitiovaunujen kuljettajat niputettiin Kuukankorven alaisuuteen, kunnossapitoyksikkö hoitaa metro- ja raitiovaunut sekä siivoukset. Lisäksi perustettiin infra- ja kalustoyksikkö, joka omistaa junat ja ratikat.

Kipuilu näyttää heijastuvan näihin päiviin saakka.

– Muutos on ilman muuta ollut iso. HKL:n organisaatio oli hyvin pitkään jaettu liikennemuodoittain. Muutoskipuja on ollut. Pikkuhiljaa tässä alkaa oppia kuinka uudessa organisaatiossa toimitaan, Kuukankorpi sanoo.

Vanhassa organisaatiossa työtyytyväisyys oli metronkuljettajien mukaan huomattavasti parempi kuin nykyisessä, jopa 80 prosenttia. Kuukankorven mukaan nyt tehty henkilöstökysely ei ole suoraan verrannollinen aiempiin työtyytyväisyysmittauksiin, koska henkilöstökysely toteutettiin erilaisin menetelmin ja tehtiin ensimmäisen kerran HKL:ssä.

Kuljettajien tauot vähentyneet ja ajoaika lisääntynyt

Liikennöintiyksikön johtaja Arttu Kuukankorpi näkee, että iso osa metronkuljettajien tyytymättömyydestä johtuu siitä, että HKL on tehostanut toimintaansa. Sekin on tarkoittanut muutoksia. Esimerkiksi sitä, että kuljettajat ajavat enemmän ja ovat vähemmän tauolla.

– Tämä parantaa edellytyksiämme toimia myös jatkossa.

Tällä Kuukankorpi viittaa HKL:n liikennöintisopimukseen, joka on katkolla vuoden 2024 lopussa. Tuolloin Helsingin Seudun Liikenne HSL tekee päätöksen kilpailutuksen kautta liikennöinnin jatkajasta.

– Näemme HKL:n johdossa, että meidän pitää olla niin hyviä, että HSL haluaa jatkaa sopimusta meidän kanssamme. Toivottavasti myös henkilökunta näkee asian niin. Osana tätä kaikkea meidän pitää parantaa myös taloudellista tehokkuutta, Kuukankorpi pohtii.

Hänellä on itsellänsäkin tuntumaa metronkuljettajan töistä, ihan viime ajoilta. Metron lähtöjä on peruttu harva se viikko. Eilen torstaina peräti 15 metron aamulähtöä oli peruttu kuljettajapulan takia. Tätä kuljettajapulaa on hypännyt paikkaamaan itse liikennöintiyksikön johtaja.

– Pitää paikkansa. On mielestäni jopa hyvää johtamista, että mekin käymme välillä katsomassa mitä se työ oikeasti tarkoittaa, sanoo Kuukankorpi.

Mutta miten tästä eteenpäin? Miten luottamus puolin ja toisin palautetaan?

– Yksi tämän vuoden ykköstavoitteista on saada parannettua luottamusta henkilöstön kanssa. Itse aion käydä tapaamasta työntekijöitä enemmän, ja kuuntelen heidän huoliaan. Tässäkin on tullut esille paljon huolia, joista en ole aikaisemmin kuullutkaan. Lisäämme myös henkilöstön osallistumista niin, että he pääsevät vaikuttamaan entistä enemmän asioihin ja ratkaisuihin, joita teemme.

