Sarjahukuttajaksi epäillyn henkinen tila ja vaarallisuus julki huomenna: katso vaihtoehdot

Niin kutsutun sarjahukutusjutun syytetty Pekka Seppänen on koko ajan vastustanut mielentilatutkimuksen tekemistä.

Useista hukkumiskuolemista Pohjois-Karjalassa tuomitusta Pekka Seppäsestä on tehty mielentilatutkimus ja vaarallisuusarvio. Lopputulos kerrotaan huomenna.

Harvinaisen sarjahukuttajajutun käsittely jatkuu huomenna.

Itä-Suomen hovioikeus määräsi lokakuussa, että 14,5 vuoden vankeuteen useista henkirikoksista tammikuussa 2017 tuomittu Pekka Seppänen toimitetaan mielentilatutkimukseen.

Mielentilatutkimuksessa on arvioitu, mikä oli Seppäsen henkinen terveys useaan kuolemaan Viinijärvellä vuosina 2007–2014 päättyneiden tapahtumien aikaan.

Hovioikeus pyysi, että 1965 syntyneestä kontiolahtelaisesta miehestä tehdään samassa yhteydessä myös vaarallisuusarvio.

Ennen päätöstään hovioikeus antoi lokakuussa välituomion, jossa se katsoi Seppäsen toimineen ainakin pääosin Pohjois-Karjalan käräjäoikeuden tuomiossa kuvatulla, rangaistavaksi säädetyllä tavalla.

Mielentilatutkimuksen tulos on jo oikeuden tiedossa. Lausuntoa puidaan tiistaina hovioikeuden pääkäsittelyistunnossa Kuopiossa.

– Tuomioistuin ei ole sidottu mielentilalausuntoon, vaikka niistä poiketaan erittäin harvoin, kihlakunnansyyttäjä Jouni Peiponen Länsi-Uudenmaan syyttäjänvirastosta muistuttaa.

Peiponen on toinen Seppäsen jutun syyttäjistä. Hän pitää vaarallisuusarvion merkitystä käytännössä huomattavana.

– Jos vastaajaa pidetään toisen hengelle ja terveydelle erityisen vaarallisena, on mahdollista, että hovioikeus tuomitsee syyttäjän vaatimuksen mukaisesti tekijän kärsimään tuomion niin sanotusti päivästä päivään, jolloin rangaistus olisi käytännössä pitempi kuin normaalissa tilanteessa.

Kolme vaihtoehtoa, eri seuraukset

Rikoslain mukaan rangaistusvastuu edellyttää tekohetkellä vähintään 15 vuoden ikää sekä sitä, että rikoksen tekijä on henkisesti terve eli syyntakeinen.

Tuomioistuin voi päättää rangaistuksesta vasta kun on tiedossa, onko rikosasian vastaaja syyntakeinen, alentuneesti syyntakeinen vai syyntakeeton. Lähtökohtaisesti tekijä on syyntakeinen, ellei toisin ole todettavissa.

– On varmasti haastava tehtävä terveydenhoitohenkilöstöllä, kun syyntakeisuutta arvioidaan aina nimenomaan rikoksentekohetkellä. Mutta he ovat hyvin koulutettuja ja pitkän kokemuksen omaavia ammattilaisia, joiden lausumiin voimme kyllä lähtökohtaisesti luottaa, Peiponen tuumaa.

Mielentilatutkimuksen lopputulos vaikuttaa rangaistukseen.

– Jos Pekka Seppänen katsotaan täysin syyntakeiseksi, käytössä on koko rangaistusskaala. Pohjalla on käräjäoikeuden 14,5 vuoden vankeustuomio, johon hovioikeus voi omassa mittauksessaan tehdä tarkistuksia ylös- tai alaspäin, syyttäjä Jouni Peiponen toteaa.

Jos mielentilalausunto päätyy alentuneesti syyntakeiseen, tuomioistuimella on Peiposen mukaan enemmän harkinnanvaraa rangaistuksen mittaamisessa.

– Vastaajan rangaistusmaksimi pysyy edelleen 15 vuodessa, mutta hänet voitaisiin tuomita enintään kolme neljäsosaan rangaistusmaksimista eli noin yksitoista vuotta vankeutta, syyttäjä laskee Seppäsen osalta.

Kolmas vaihtoehto mielentilasta on syyntakeeton, mikä vapauttaa kokonaan rangaistusvastuusta.

– Lausunnossa todennäköisesti katsottaisiin, että hän on tahdonvastaisen hoidon tarpeessa ja hänet määrättäisiin hoitolaitokseen, syyttäjä toteaa seuraamuksesta.

Tällöin syytetyn kohtalo siirtyy oikeuslaitokselta terveydenhuollon vastuulle.

– Mitään määräaikaa tahdonvastaiselle hoidolle ei ole asetettu, koska se ei ole rangaistuksen luonteinen seuraamus. Niin kauan kuin henkilö on psykiatrisen hoidon tarpeessa, niin häntä on mahdollisuus siellä pitää, Peiponen selvittää.

Mielentilatutkimus ja vaarallisuusarvio Tuomioistuimen on rangaistuksesta päättäessään tiedettävä, on syytetty ollut rikoksentekohetkellä täydessä ymmärryksessä eli syyntakeinen, alentuneesti syyntakeinen vai syyntakeeton. Riittävä selvyys voidaan saada myös aiemmasta hoidosta. Ainoastaan tuomioistuin voi tarvittaessa määrätä rikosasiassa vastaajan mielentilatutkimukseen. Syitä voivat olla rikoksen motiivi, tekotapa tai tekijän käyttäytyminen. Syyntakeisuuden arviointi perustuu käyttäytymisen moitittavuuteen, tekijän kykyyn erottaa oikea väärästä ja kontrolloida käytöstään. Alentunut syyntakeisuus voi lieventää rangaistusta. Syyntakeettomalle ei tuomita rangaistusta, mutta terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi määrätä hänet hoitoon omasta tahdosta riippumatta. Mielentilatutkimus on henkisen terveyden ja toimintakyvyn perusteellinen kartoitus. Tutkimuksen maksaa valtio. Lievissä rikoksissa kalliiseen, 3–6 viikkoa kestävään tutkimukseen ei ryhdytä. Tutkittavasta hankitaan esitiedot läheisiltä, sairauskertomuksista, koulu-, sosiaali- ja vankeinhoitoviranomaisilta, puolustusvoimilta, työnantajilta ja rikosrekisteristä. Lääkäri haastattelee useita kertoja ja myös hoitohenkilökunta tekee havaintoja. Lisäksi tehdään psykologisia testejä ja tutkitaan ruumiillinen terveydentila. Mielentilatutkimuksessa tutkittava voi teeskennellä sairautta tai yrittää salata sen. Salaus on yleisempää, koska vakavan rikoksen tehneen kriminaalipotilaan hoito kestää keskimäärin pidempään kuin vankeusaika samankaltaisesta rikoksesta. Tutkimuksen tulos koostuu lääkärin ja terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnoista. Mielentilalausunnot eivät sido tuomioistuinta, mutta se poikkeaa harvoin yksimielisistä lausunnoista. Jos asiantuntijalausunnot ovat erimielisiä, tuomioistuin on yleensä päätynyt ankaramman lopputuloksen kannalle. Vaarallisuusarvio on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalausunto, onko syytettyä pidettävä erittäin vaarallisena toisten hengelle, terveydelle tai vapaudelle. Sitä tarvitaan, kun tuomioistuin päättää, onko koko rangaistusaika suoritettava vankilassa. Lähde: Paula Korhonen, Syytetyn mielentilan tutkiminen. Oikeus.fi.

Tuomio tuskin vielä saman tien

Syyttäjät ovat saaneet etukäteen haltuunsa tutkimuslausunnot.

– Sisältö on salainen istuntoon asti, jonka jälkeen julkiseksi tulevat ainoastaan johtopäätökset. Lausuma itsessään, sen laajempi sisältö ja perustelut pysyvät salassa, Jouni Peiponen toteaa.

Syyttäjä ei odota tiistain istunnosta pitkää.

– Koska kyseessä on ainoastaan mielentila- ja vaarallisuusarvion lausuman käsittely, niin istunto ei todennäköisesti tule kestämään kovin kauan, Peiponen ennakoi.

– Syyttäjinä annamme ensin lyhyet kommentit lausunnosta ja sen johtopäätöksistä. Kerromme myös mielipiteemme, miten tuota lausuntoa tulisi tässä tapauksessa arvioida ja mitä vaikutuksia sillä on rangaistuksen tuomitsemiseen.

Myös puolustus esittää istunnossa omat näkemyksensä ja Pekka Seppänen saattaa itsekin halutessaan olla äänessä.

Syyttäjä ei odota, että hovioikeus julistaisi tuomionsa välittömästi lausunnon käsittelyn jälkeen.

– Hyvin epätodennäköistä näinkin laajassa ja vaikeassa jutussa, Peiponen arvelee.

Ratkaisu voi tulla kuukauden kuluessa pääkäsittelystä, mutta se saattaa myös siirtyä keväämmälle.

– Lähtökohtana on 30 päivää tuosta, mutta hovioikeus pystyy ilmoituksella siirtämään tuomion antamisen ajankohtaa perustelluista syistä. Yleisin syy siirtoon on, että työtilanne hovioikeudessa on kiireinen tai asia vaatii vielä selvittämistä tai perusteluja, Peiponen kertoo.

Hovioikeuden tuomiosta on mahdollisuus hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta 60 päivän kuluessa tuomion antamisesta.