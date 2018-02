Hilkka Ahteen potkut KKO:ssa: AKT:n Räty väittää Ahteen mustamaalanneen – Ahde kiistää

Korkein oikeus etsii syitä Auto- ja kuljetusalan Työntekijäliiton AKT:n viestintäpäällikkönä toimineen Hilkka Ahteen irtisanomiseen lähes kuusi vuotta sitten. Korkein oikeus käsittelee asiaa syyttäjän valituksen perusteella.

– Tämä pitää muistaa, että minä en ole nostanut mitään oikeusjuttuja mitään vastaan, vaan kaikki nämä jutut ovat lähteneet yleiseltä syyttäjältä. Avilta ensin poliisille ja poliisilta yleiselle syyttäjälle, korosti Hilkka Ahden oikeudenkäynnin alkaessa.

Hän odottaa rauhallisesti korkeimman oikeuden ratkaisua, vaikka kertoo vuosia kestänen prosessin olleen todella raskas.

Minä olen oman asiani voittanut jo kahdessa oikeusasteessa. Hilkka Ahde

Potkujen syy ei enää tunnu henkilökohtaisesti tärkeältä tehtävistään syyskuussa eläköityneelle Ahteelle.

– Minulle sillä ei ole enää merkitystä, sillä minä olen oman asiani voittanut jo kahdessa oikeusasteessa.

– Mutta tällä on mielestäni laajempi yhteiskunnallinen merkitys. Ne ihmiset, jotka tänä päivänä kokevat, että he ovat kiusattuja, niin kuinka he uskaltavat lähteä viemään omaan asiaansa eteenpäin. Että sillä tavalla on hyvä, että korkein oikeus nyt tämän asian linjaa.

Syyttäjä: Ahteen kantelu potkujen syy

Syytetyn penkillä korkeimmassa oikeudessa istuva AKT:n entinen puheenjohtaja Timo Räty on jo aiemmin tuomittu Ahteen ja entisen sihteerinsä pahoinpitelystä sakkoihin. Vuosia jatkunut alaisten pahoinpitely oli henkistä kiusaamista.

Hilkka Ahde teki Rädyn toiminnasta ilmoituksen työsuojeluviranomaisille kesällä 2011. Asian käsittely oli aluehallintovirastossa vielä kesken kun Ahde irtisanottiiin maaliskuussa 2012.

Syyttäjä ja Hilkka Ahde katsovat, että irtisanominen johtui nimenomaan siitä, että Ahde oli kesällä 2011 vienyt asian työsuojeluviranomaisten käsiteltäväksi.

Olin julkisuuden henkilö tiesin, mikä sota tästä syntyy. Hilkka Ahde

Ahde kertoi oikeudelle, että työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies olivat vakuuttaneet, että liitossa vuosia jatkuneista ongelmista oli turvallista tehdä ilmoitus.

Hän korosti, että irtisanomisen perusteeksi kerrotusta luottamuspulasta ei hänelle puhuttu kertaakaan. Hän olisi halunnut ratkaista työpaikan ongelmat talon sisällä, mutta tämä ei onnistunut.

– Ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa. Olin julkisuuden henkilö tiesin, mikä sota tästä syntyy, sanoi Ahde oikeussalissa ääni särkyen.

Ahde ei vieläkään käsitä, mistä irtisanomisperusteeksi kerrottu luottamuspula johtui. Puheita muun muassa siitä, että hän olisi ollut töissä humalassa tai käynnistämässä vallankaappausta liitossa hän piti täysin käsittämättöminä.

– En ole ikinä puhunut AKT:sta pahaa enkä puheenjohtajajasta.

Hän kuitenkin myönsi kertoneensa tilanteestaan ja pahasta olostaan ystävälleen Virve Rostille., joka arvosteli iltajuhlan jälkeen Rätyä taksitolpalla.

– Minulla oli oikeus tätä pahaa oloa omille läheisilleni puhua, puolustautui Ahde.

Räty: Luottamuspulalle vahvat perusteet

Timo Rädyn mukaan Ahteen irtisanominen ei johtunut Ahteen käynnistämästä selvittelystä vaan luottamuspulasta.

Räty kertoi, että Ahde menetti hänen hänen luottamuksensa useamman tapahtuman myötä. Hän muun muassa koki Ahteen mustamaalanneen häntä.

– Liiton jäsenet olivat nähneet Hilkka Ahteen humalassa ja kertovan negatiivisia asioita liitosta ja minusta. Nämä olivat niitä asioita, jotka aiheuttivat minulle luottamuspulaa, sanoi Räty oikeudelle.

Irtisanomisesta päätetiin AKT:n hallituksen kokouksessa. Ylimääräisenä asiana tehtiin esitys Hilkka Ahteen työsuhteen päättämisestä.

Työoikeus tunnistaa luottamuspulan irtisanomisen perusteena. Timo Räty

– Se nostatti valtavan keskustelun. En käyttänyt puheenvuoroja, osallistuin kuitenkin asiasta äänestämiseeen. Itse mielessäni kuuntelin niitä perusteita. Mietin sitä sillä tavalla, että liiton hallitus oli toimivaltainen tekemään työsuhteen päättämisen. Työoikeus tunnistaa luottamuspulan irtisanomisen perusteena.

– Siellä käytettiin puheenvuoroja, että oli luottamuspulaa. Toiset käyttivät puheenvuoroja siitä, että Hilkkaa ei voida irtisanoa, että on vastatoimikeilto. Se aaltoili tämän tyyppisenä keskusteluna. Sitten todettiin, että tämä asia ei taida ratketa muuten kuin äänestämällä.

– Itselläni oli vahvat perusteet omalle äänestyskäyttäytymiselle, jota ei muille kertonut kokouksen aikana.

Kymmenen AKT:n hallituksen jäsentä jo tuomittu

Ahteen irtisanominen peruttiin myöhemmin ja hän sai jatkaa liitossa yhteyspäällikkönä. Tämän vuoksi Räty katsoo, että Ahde ei joutunut lain tarkoittamaan epäedulliseen asemaan.

Kymmenen AKT:n hallituksen jäsentä on jo aiemmin myöntänyt syyllistyneensä työsyrjintään ja Helsingin käräjäoikeus tuomitsi heidät sakkoihin. Käräjäoikeus tuomitsi myös Rädyn sakkoihin työsyrjinnästä.

Todettiin, että tämä asia ei taida ratketa muuten kuin äänestämällä. Timo Räty

Asian käsittely jatkui oikeudessa, sillä Räty kiisti syyllistyneensä rikokseen ja valitti tuomiostaan hovioikeuteen. Helsingin hovioikeus katsoi, että Räty ei syyllistynyt työsyrjintään.

Hovioikeuden mukaan Hilkka Ahteen potkujen todelliset syyt jäivät näyttämättä. Nyt niitä etsitään korkeimmassa oikeudessa. Käsittelyssä kuullaan Ahteen ja Rädyn lisäksi useita todistajia.

Lue myös aiemmat jutut:

Korkein oikeus myönsi valitusluvan Hilkka Ahteen työsyrjintäjutussa

AKT:n ex-puheenjohtajan Timo Rädyn työsyrjintäsyyte kaatui hovissa

Käräjäoikeus: Räty syyllistyi työsyrjintään – 480 euroa sakkoa

AKT:n ex-puheenjohtaja Timo Räty käräjillä – nyt työsyrjinnästä

Kymmenelle sakkoja AKT:n Hilkka Ahteen potkuista