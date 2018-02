Pikkukunta hämmentää kutsulla kreationistien tilaisuuteen: "Ei ole kannanotto"

Pomarkun kunta on jakanut Facebook-sivuilleen kutsun Pomarkun helluntaiseurakunnan tilaisuuteen, jossa tunnettu evoluution vastustaja Pekka Reinikainen kyselee, "miksi nuoret hyväksyvät evoluution".

Pieni satakuntalainen Pomarkun kunta on herättänyt hämmennystä Facebook-sivuilleen perjantaina jakamassaan päivityksessä.

Kunnan Facebook-sivuilla on muun muassa kuvia esimerkiksi kunnan päiväkotilasten puuhasteluista tai kirjaston tapahtumista. Nyt sivuille on päässyt myös Suomen tunnetuimpiin kuuluvan kreationistin eli evoluution vastustajan Pekka Reinikaisen puhetilaisuuden mainos.

Kuvakaappaus Facebookista

Reinikainen on tulossa Pomarkkuun helluntaiseurakunnan tilaisuuteen aiheenaan "Miksi nuoret hyväksyvät evoluution". Tilaisuudessa on mahdollisuus myös rukouspalveluun.

Pomarkun kunnan kirjoittamissa saatesanoissa todetaan, että helluntaiseurakunta "kutsuu sinut tilaisuuteen", jossa Reinikainen puhuu.

Nuoren maan kreationisti

Kristillisdemokraattisen puolueen riveissä vaikuttanut Pekka Reinikainen on tunnettu muun muassa kirjoistaan, joissa hän esittää, että evoluutio on väärennös. Reinikainen on niinsanottu nuoren maan kreationisti, joka uskoo, että esimerkiksi dinosaurukset ovat eläneet huomattavasti tieteen esittämää myöhemmin.

Evoluutio tarkoittaa sitä, että nykyiset eliölajit ovat kehittyneet aiemmista eliölajeista geeneissä tapahtuvan muuntelun ja luonnonvalinnan kautta. Tieteen piirissä tästä vallitsee laaja yksimielisyys.

Eräissä uskonnollisissa liikkeissä evoluutiota kuitenkin vastustetaan tiukasti, koska näiden piirissä halutaan pitää kiinni kirjaimellisesta raamatuntulkinnasta. Evankelis-luterilainen kirkko ei vastusta (siirryt toiseen palveluun) evoluutiota.

Kunnanjohtaja: "Ei ole kunnan kannanotto"

Pomarkun kunnanjohtaja Eero Mattsson kertoo Ylelle puhelimitse kuulevansa mainoksesta nyt ensimmäistä kertaa. Hän sanoo, ettei ole itse Facebookissa mutta on nähnyt mainoksen tilaisuudesta paikallislehdessä.

– En tiedä, miksi mainos on sivuilla, mutta Facebook-sivustomme ovat alusta monenlaisille tapahtumille, joita paikalliset yhdistykset, seurakunnat ja jopa yritykset järjestävät, Mattsson kertoo.

Mattsson korostaa, että Facebook-sivustolla julkaistu mainos ei ole missään nimessä kunnan kannanotto.

– Olen itse vankka evoluutioteorian kannattaja! kunnanjohtaja Mattsson linjaa.