HS: Kaksi johtajaa eroaa Patriasta Uganda-tapauksen takia – toimitusjohtaja: "Näin on parasta"

Valtion aseyhtiö Patrian taisteluvaunuista vastaavan Land-liiketoiminnan liiketoimintajohtaja Mika Kari ja myynti- ja markkinointijohtaja Juha Simola eroavat yhtiön palveluksesta, kertoo Helsingin Sanomat (siirryt toiseen palveluun).

Lehti kertoo yhtiön hallituksen päättäneen asiasta tänään. Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo on kuvaillut HS:lle, että Kari ja Simola kantavat vastuuta "markkinoinnissa tapahtuneesta virheestä".

Mika Kari. Patria

Hieman sen jälkeen, kun Helsingin Sanomat julkaisi uutisensa, Patria lähetti asiasta tiedotteen. Sen mukaan Mika Karin kanssa on sovittu, että hän kantaa näin vastuun Patrian kansainvälisissä markkinointikäytännöissä tapahtuneesta virheestä. Simolan kuvaillaan eroavan tehtävästään työntekemisen edellytysten puuttuessa. Molemmat jättävät työnsä välittömästi.

– Jo ennestään hyviä toimintatapoja pitää edelleen kehittää. Olemme erittäin sensitiivisellä toimialalla, eikä meillä ole varaa tällaisiin virheisiin, muotoilee Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo tiedotteessa.

Patrian toimitusjohtaja Olli Isotalo Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Isotalo: Lähtö sujui sovussa

Isotalo kertoo Ylelle, että päivä on ollut "henkilökohtaisesti raskas". Isotalon mukaan Karin ja Simolan lähtö sujui yhteisymmärryksessä.

– Sovussa ollaan molempien kanssa asia keskusteltu, että näin on parasta, Isotalo sanoo.

Toimitusjohtajan mukaan erottamispäätöksellä pyritään rauhoittamaan tilannetta yhtiön liiketoiminnan henkilöstön osalta.

– Tämä on ollut erittäin raskasta koko Patrian henkilöstölle. Toivomme, että pääsemme pikkuhiljaa normaaliin tekemisen rytmiin ja päästään miettimään taas tulevaisuutta.

Nyt yhtiössä mietitään, ja on osittain jo mietittykin, miten roolit tullaan miehittämään, Isotalo kertoo. Lisäksi yhtiössä on käynnistetty korjaavia toimenpiteitä.

– Aina voi parantaa, ja tottakai niin tehdään. Ennen kaikkea se on kouluttamista, että ihmiset ymmärtävät miksi on tärkeää tehdä asioita niin kuin on sovittu ja päätetty, Isotalo sanoo.

Taustalla erikoinen tapahtumaketju

Tapauksen puinti julkisuudessa alkoi, kun suomalainen liikemies löydettiin kuolleena hotellihuoneestaan Ugandan pääkaupungissa Kampalassa 6. helmikuuta. Mies oli sopinut Patrian kanssa esitteiden jakamisesta ja markkinoinnista, mutta yhtiön johto ei ollut siitä tietoinen.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sai Patrialta selvityksen asiasta eilen.

Aiemmin tänään uutisoitiin, että Suomen ja Ugandan poliisit selvittävät yhdessä suomalaisen kuolinsyytä.

Paikallisen median mukaan Ugandan turvallisuuspalvelun upseerit olisivat sekaantuneet kuolemaan. Esillä on ollut myös se, että hän olisi joutunut huijauksen kohteeksi.

