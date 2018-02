Herätys: Näin perhevapaaremontti eteni ja kaatui, uuden eläinsuojelulain viisi kiistakysymystä, paikoin heikkoa lumisadetta

Kesärannan keittiöstä se alkoi – Näin perhevapaaremontti eteni, kaatui ja iski särön keskustan ja kokoomuksen välille

Perhevapaiden remontilla piti edistää tasa-arvoa ja nostaa työllisyysastetta. Maanantaina hallituspuolueet ilmoittivat, että uudistusta ei toteuteta. Yle selvitti perhevapaauudistuksen vaiheet alun toiveikkuudesta yllättävään umpikujaan.

Kuinka paljon eläinten kärsimyksellä on merkitystä? Uuden eläinsuojelulain 5 kiistakysymystä

Uusi eläinsuojelulaki on lausuntokierroksella. Vaikka lakiehdotus parantaa eläinten hyvinvointia monella tavalla, eläinsuojelujärjestö pelkäävät, että uudistus uhkaa vesittyä. Selvitimme, mitkä ovat uuden eläinsuojelulain kiistakohdat.

Analyysi: 37 sivua, jotka todistavat Venäjän hyökänneen USA:n demokraattista järjestelmää vastaan

Erikoissyyttäjä Muellerin venäläisille antamien syytteiden jälkeen putoaa pohja Trumpin väitteiltä, että Venäjä-tutkinta olisi demokraattien masinoima perusteeton noitavaino, kirjoittaa Ylen Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Paula Vilén.

Etelä-Afrikan uusi presidentti loi puheellaan toivoa paremmasta tulevaisuudesta

Etelä-Afrikan uusi presidentti Cyril Ramaphosa lupasi ensimmäisessä puheessaan puutuvansa korruptioon, josta hänen edeltäjäänsä Jacob Zumaa syytettiin. Ramaphosa kertoi myös näkemyksiään talouden elvyttämiseksi, suuren työttömyyden vähentämiseksi ja valtion velan hallitsemiseksi.

Pandatalon ovet avataan – Yle näyttää suorana kello 10

Pandat Pyry ja Lumi saapuivat Suomeen tammikuussa. Pitkän lennon jälkeen ne kuljetettiin Ähtärin eläinpuistoon, missä alkoi kuukauden karanteeni. Pandakaksikon karanteeniaika päättyy tänään lauantaina kello 10.00, kun Pandatalon ovet avataan yleisölle.

Suoraa lähetystä voi seurata Yle Areenasta.

Paikoin sataa heikosti lunta

Pilvisyys on laajoilla alueilla runsasta ja paikoin sataa heikosti lunta, kertoo Ilmatieteen laitos. Maan etelä- ja keskiosassa pilvipeite rakoilee paikoin. Maan eteläosassa on vähän voimistuvaa pohjoisenpuoleista tuulta. Keski-Lapissa pilvisyys on runsasta, muualla maan pohjoisosassa pilvipeite rakoilee. Enimmäkseen on poutaa.

