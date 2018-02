Seinäjoelta on saatu perjantaina useita havaintoja yksin liikkuvasta sudesta, Pohjanmaan poliisilaitos tiedottaa.

Eläin on havaittu keskustan ja taajaman alueella päivän aikana. Susi ei pääse poistumaan alueelta, koska Itäväylä on aidattu riista-aidalla. Aukkoja aidassa on vain liittymien kohdalla.

Poliisi kehottaa ihmisiä ottamaan yhteyttä hätäkeskukseen havaitessaan mahdollisen suden ja pysymään loitolla eläimestä.