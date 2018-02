Kosovon itsenäistymisestä tasan 10 vuotta – Serbia ei ole vieläkään tunnustanut

Kosovon itsenäistymisestä tulee lauantaina kuluneeksi tasan kymmenen vuotta. Kosovo julistautui itsenäiseksi Serbiasta 17. helmikuuta vuonna 2008.

Kosovon itsenäisyyden on tunnustanut 115 maata, mutta Serbia ei ole sitä edelleenkään tunnustanut. Suomi tunnusti Kosovon itsenäisyyden maaliskuussa 2008. Yhdysvallat ja useimmat länsimaiset valtiot ovat tunnustaneet Kosovon olemassaolon.

Kosovon asema jakaa yhä myös kansainvälistä yhteisöä YK:ta. Serbian lisäksi muun muassa Venäjä ja Kiina eivät ole tunnustaneet Kosovoa itsenäiseksi valtioksi. Kosovo ei ole myöskään YK:n jäsenmaa, vaikka haluaisi olla. Sen sijaan Kosovo kuuluu yli 200 kansainväliseen järjestöön. Kosovo haluaisi liittyä myös sotilasliitto Natoon.

Kosovo toivoo liittyvänsä EU:hun, mutta sillä on edessään pitkä matka. EU-maista viisi ei ole tunnustanut Kosovoa. Nämä maat ovat Espanja, Romania, Kypros, Kreikka ja Slovakia. Kosovo on kuitenkin allekirjoittanut EU:n kanssa sopimuksen, joka on ensimmäinen askel kohti jäsenyyttä.

Saksan ulkoministeri Sigmar Gabriel totesi keskiviikkona Kosovon pääkaupungissa Pristinassa, että Serbian on hyväksyttävä Kosovon itsenäisyys, mikäli maa haluaa EU:n jäseneksi. Serbian on Gabrielin mukaan muututtava myös oikeusvaltioksi. Saksa oli ensimmäisten maiden joukossa tunnustamassa Kosovon itsenäisyyden.

Pieni maa, Kosovo poikkeaa monista maista myös kansallislaulullaan. Se on hymni, siinä ei ole vieläkään sanoja.

Ahtisaari mukana neuvotteluissa

Presidentti Martti Ahtisaari toimi YK:n pääsihteerin erityisedustajana neuvotteluissa, joissa päätettiin Kosovon asemasta.

– Voidaan sanoa, että Ahtisaaren esitys Kosovon asemasta on käytännössä toteutunut, totesi Norjan Nobel-komitean puheenjohtaja, kun Ahtisaari palkittiin rauhan Nobelilla vuonna 2008.

Kosovon vapautusarmeijan ja Serbian joukkojen yhteenotot kiihtyivät 1990-luvun lopussa sodaksi. Sota päättyi lopulta sotilasliitto Naton pommituksiin serbialaisia kohteita vastaan.

Serbijoukkojen vetäydyttyä Kosovo siirtyi YK:n hallintaan kunnes julistautui itsenäiseksi.

Kosovon sodassa kuoli noin 13 000 ihmistä, heistä suurin osa Kosovon albaaneja. Yli tuhat ihmistä on yhä kateissa.

Paikalliset juhlivat itsenäisyyttä

Pienessä kosovolaisessa kylässä lähellä maan pääkaupunkia Pristinaa juhlittiin jo perjantaina. Koulussa kaikki oppilaat juhlivat Pavaresia Sopin 10-vuotissyntymäpäivää päivän virallista syntymäpäivää aikaisemmin.

Pavaresian juhlilla on suuri merkitys, sillä hän oli ensimmäinen vauva, joka syntyi itsenäistyneeseen Kosovoon. Pavaresia syntyi 15 minuttia siitä, kun Kosovon itsenäisyys julistettiin parlamentissa 17. helmikuuta 2008.

– Minusta tuntuu niin ihanalta, että olen syntynyt tuossa Kosovon tärkeässä vaiheessa. Neuvoni on, että rakastamme toisiamme, koska rakkaudella voimme rakentaa kauniin ja suuren Kosovon, Pavarasia sanoi kertoo uutistoimisto AP.

Syntymäpäiväillä on tarjolla sini-valkoista kakkua Kosovon lipun värien mukaisesti. Lisäksi oppilaille oli konsertti ja muita juhlallisuuksia pienen maan itsenäisyyden kunniaksi. Lauantaina koko maassa on virallinen juhlapäivä, nuoren maan kymmenes kansallispäivä.

– Toivomme, että Kosovo loistaa jonain päivänä kuten Pavaresia, sanoi opettaja Mimoza Kryeziu.

Lähteet: Reuters, AP, AFP, STT