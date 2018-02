"Jos siitä on apua" – Ruotsi valmis lähettämään rauhanturvaajia Itä-Ukrainaan

Keskustelu rauhanturvaajien lähettämisestä tulenaralle Itä-Ukrainan alueelle kiihtyy.

Ruotsin puolustusministeri sanoi lauantaina suoraan, että maa olisi valmis lähettämään alueelle rauhanturvaajia.

– Jos olosuhteet ovat oikeat ja jos näemme, että siitä on apua, olemme valmiit keskustelemaan asiasta, Hullqvist muotoili.

Ruotsi voisi johtaa operaatiota

Ruotsi ilmoitti samalla, että se on itse asiassa halukas Pohjois-Atlantin puolustusliittoon kuulumattomana maana jopa ottamaan johtoroolin mahdollisessa rauhanturvaoperaatiossa.

Ruotsin tahto kerrottiin myös Yhdysvaltain Ukrainan-erityislähettiläälle Kurt Volkerille. Hänen mukaansa rauhanturvaajista päättäminen on Venäjän käsissä.

– Meillä on jo Minskin tulitaukosopimus, jonka Venäjä on hyväksynyt. Kysymys on siitä, haluaako Venäjä sitoutua siihen. Jos haluaa, niin rauhanturvajoukot on hyvä siirtymämekanismi, Volker sanoi.

Itä-Ukrainaan on kaavailtu noin 20 000 rauhanturvaajan lähettämistä Natoon kuulumattomista maista. Lisäksi tarvittaisiin 4 000 poliisia.

Presidentti Niinistö: Myös Suomen oltava mukana

Myös Suomi haluaa olla mukana, mikäli rauhanturvaoperaatio toteutuu, kertoi presidentti Sauli Niinistö lauantaina.

Taisteluissa Itä-Ukrainassa on vuoden 2014 saanut surmansa arviolta 10 000 ihmistä. Tulitaukoa tarkkailevan eurooppalaisen turvallisuuselimen ETYJ:n (Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöelin) mukaan Minskissä sovittua tulitaukoa rikotaan keskimäärin peräti tuhat kertaa päivässä.

Lähteet: Reuters