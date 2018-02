Lauri Törhönen vastasi Arto Nybergissä vakaviin syytöksiin: "Ei pidä paikkaansa, siellä on ollut joku muu kuin minä"

Tammikuun lopussa julkaistuun Ylen juttuun haastatellut naiset kertoivat elokuvaohjaaja Lauri Törhösen muun muassa pakottaneen heidät kielisuudelmiin ja ehdotelleen seksiä. Törhönen saapui tänään sunnuntaina Arto Nybergin haastateltavaksi. Voit katsoa koko haastattelun jutun kuvaa klikkaamalla.

Haastattelun keskivaiheilla käytiin seuraava sananvaihto:

– On puhuttu väkisin annetuista kielisuudelmista ja suorista seksiehdotuksista. Pitävätkö nämä paikkaansa, Arto Nyberg kysyi.

– Ei, Törhönen vastasi.

– Tässä on sana sanaa vastaan, jatkoi Nyberg.

– Niinhän tässä koko jutussa on. En kiistä, että on häiritty. Olen varmaan häirinnyt. En kiistä myöskään, että ne ihmiset muistavat oikein, mutta siellä on ollut joku muu kuin minä.

– Väität, että ihmiset muistavat väärin, Nyberg kysyi.

– Muistatko itse kaiken 20 vuoden takaisen, Törhönen vastasi kysymyksellä.

Myöhemmin haastattelussa Törhönen muotoili "nähtävästi muistavansa paremmin kuin muut".

– Olen varmasti temperamenttini ja ammattini vuoksi käyttäytynyt tyhmästi, harkitsemattomasti, varmaan myös tehnyt, sanonut ja katsonut siten, että siitä on voinut häiriintyä, Törhönen kuvaili.

Nybergin kysyessä, oletko machoillut, Törhönen vastaa:

– Vähemmän. Ilman muuta olen tehnyt virheitä nykyisen standardin mukaan.

Törhönen oli nyt ensimmäistä kertaa julkisuudessa sen jälkeen, kun häirintätapauksista uutisoitiin tammikuun lopussa. Silloin Yle julkaisi jutun, jossa parikymmentä naista syytti Törhöstä seksuaalisesta häirinnästä. Törhönen lähetti helmikuun alussa tiedotteen, jossa hän pyysi anteeksi ihmisiltä, joita hän on häirinnyt. Nyberg palasi ohjelmassa anteeksipyyntöön:

– Olet pyytänyt anteeksi niiltä, joita olet häirinnyt. Mitä olet pyytänyt anteeksi, hän kysyi.

– Olen pyytänyt anteeksi niiltä ihmisiltä, joita olen häirinnyt. Toivon, että anteeksipyyntö otetaan vastaan. Olen valmis keskustelemaan kaikkien kanssa tästä. Jos julkisuudessa on juttuja, joista tiedän sataprosenttisesti, etten ole ollut mukana, siihen on joku muu syy, miksi ne on siinä muodossa. Joku muukin voi muistaa väärin, Törhönen vastasi.

Ylen jutun lähteiden mukaan häirintätapauksia oli ainakin 1980-luvulta 2000-luvulle. Törhönen oli silloisen Taideteollisen korkeakoulun elokuvataiteen professori vuosina 1995–2006.