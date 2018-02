Intiassa on paljastunut suuri pankkihuijaus – Kolme ihmistä on pidätetty

Intiassa kaksi Punjabin kansallisen keskuspankin, PNB:n (The Punjab National Bank) työntekijää on pidätetty epäiltyinä suuresta pankkihuijauksesta, kertoo uutistoimisto Reuters. Heitä epäillään jopa noin 1,8 miljardin dollarin eli yli 1,4 miljardin euron petoksesta.

Oikeus pidätti miehet tutkinnan ajaksi lauantaina Mumbaissa. Miehet on pidätettyinä ainakin 3. maaliskuuta saakka, jotta maan keskusrikospoliisi CBI voi jatkaa tapauksen tutkintaa rauhassa.

CBI pidätti myös kolmannen henkilön tapauksiin liittyen. Hän on petoksiin liittyvien yritysten ”valtuutettu allekirjoittaja”.

Tapaukseen liittyen on jouduttu tekemään laajoja turvaamistoimia. CBI on takavarikoinut timantteja, kultaa ja koruja yhteensä 56,7 miljardin rupian eli noin 719 miljoonan euron edestä. Lisäksi on takavarikoitu 29 kiinteistöä ja 105 pankkitiliä on jäädytetty. Etsintöjä on tehty jopa 21 eri yrityksen toimipaikoissa.

Kyseessä on tiettävästi Intian tähän mennessä suurin pankkialan talousrikosvyyhti. Paljastunut taloushuijaus on suuruusluokaltaan yhteensä noin 1,8 miljardin dollaria eli yli 1,4 miljardia euroa.

Kaikkine vaikutuksineen petoksesta aiheutuneet kulut voivat kuitenkin nousta jopa yli kolmeen miljardiin dollariin eli noin 2,4 miljardiin euroon. Intian veroviraston mukaan maan pankeille voi aiheutua jopa kolmen miljardin dollarin tappiot lainojen ja yhteisvakuuksien kautta.

Vilpillinen toiminta oli jatkunut vuosia

Ensin pankinjohtaja ja myöhemmin hänen nuori alaisensa olivat yhdessä suunnitelleet petollisia liiketoimia vuosina 2011–2017. Pankinjohtajan ja hänen alaisensa epäillään ohjanneen vilpillisesti lainoja miljardöörien korruptoituneisiin yrityksiin sekä sukulaisensa korubisnekseen.

Pankki sanoo tutkivansa tapausta edelleen. PNB on lupaillut tarkastavansa omaa toimintaansa niin, ettei vastaava pääse toistumaan. Huijauksen paljastuminen on johtanut pankin markkina-arvon putoamiseen jopa viidenneksellä.

Kaikki ovat yllättyneitä, miten näin iso huijaus on voinut tapahtua ja vielä pysyä vuosien ajan piilossa. Tilintarkastajien ja pankin entisten johtajien näkemys on, että tilanne on yksinkertaisesti hälyttävä: kukaan ei ole kiinnittänyt tapahtuneeseen huomiota.

Paikallinen The Hindu –sanomalehti kertoi lauantaina, että korruptiota tutkiva osasto on kutsunut maan ylimmän johdon ja Intian valtiovarainministeriön virkamiehiä arvioimaan, miten kaikki sisäiset tarkastukset ja tilitiedot eivät ole paljastaneet näin suurta petosvyyhteä. Tapauksen paljastuttua pelätäänkin, että Intian pankkijärjestelmässä saattaa olla suuria ongelmia, jotka eivät ole kaikki vielä edes tulleet ilmi.

Uutistoimisto Reuters ei ole tavoittanut ketään Intian valtiovarainministeriöstä kommentoimaan tapahtunutta.

Rajat Gupta / AOP

Pankkihuijauksen paljastuminen aiheutti mielenosoituksia

Oikeudessa läsnäolleet pidätettyjen perheenjäsenet puolustavat syytettyjä. He sanoivat heidän olevan syyttömiä. Sukulaiset syyttivät tapahtuneesta pidätettyjen esimiehiä.

Intiassa kansalaiset ovat tyrmistyneet paljastuneesta laajasta talousrikoksesta. Erityisesti nuoret ovat osoittaneet mieltään tapauksen johdosta.

Rajat Gupta / AOP

Lähteet: Reuters