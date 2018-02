Helsinkiläinen autoliike myi haamukatsastettuja autoja – ajoneuvoissa Turun ammattikorkeakoulun katsastusleimat

Turun ammattikorkeakoulu on aloittanut sisäisen tarkastuksen katsastuspalveluihinsa liittyvistä epäilyistä.

Epäillyt virheet koskevat joidenkin maahantuotujen autojen maahantulotarkistuksia vuosina 2010–2015. Epäillystä virheellisestä toiminnasta kertoi ensimmäisenä Iltalehti. (siirryt toiseen palveluun)

Tällaiset epäilyt on otettava vakavasti. Sisäisen tarkastuksemme kautta näemme, että mikä se tilanne on oikeasti ollut. Juha Kontio

Iltalehden mukaan helsinkiläisen autoliikkeen epäillään myyneen autoja ilman lain vaatimaa maahantulokatsastusta. Autoissa oli Turun AMK:n katsastusaseman leima, vaikka autot eivät olleet koskaan päätyneet Turkuun.

Epäselvyydet alkoivat nousta esiin, kun autoliikkeen emoyhtiö haki itsensä konkurssiin huhtikuussa 2017. Liikkeen entinen työntekijä alkoi tuolloin tutkia liikkeen vanhoja kauppoja.

Turun ammattikorkeakoulu ollut yhteydessä Trafiin

Turun AMK selvittää, onko oppilaitoksen katsastuspalvelu toiminut liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ohjeiden mukaan.

– Olemme lisäksi olleet yhteydessä Trafiin tarkastuksemme luotettavuuden varmistamiseksi.

– Otamme epäilyt ajoneuvoturvallisuuden ylläpidon ja julkisen koulutustehtävämme johdosta erittäin vakavasti, Turun ammattikorkeakoulu tiedottaa (siirryt toiseen palveluun).

Autot leimaa meidän sisäinen henkilökuntamme, joka on katsastuksen palveluksessa. Krisiina Meltovaara

Katsastuspalvelut ovat osa Turun ammattikorkeakoulun ajoneuvo- ja kuljetustekniikan insinööriopintoja.

Turun AMK:n koulutus- ja tutkimuspäällikkö Krisiina Meltovaara huomauttaa, että opiskelijat eivät pääse leimaamaan autoja ilman valvontaa.

– Autot leimaa meidän sisäinen henkilökuntamme, joka on katsastuksen palveluksessa.

Katsastustoimintaa arvioidaan säännöllisesti

Turun ammattikorkeakoulu tiedottaa sisäisen tarkastuksensa tuloksista niiden valmistuttua.

Oppilaitos huomauttaa, että sen katsastuspalveluiden toimintaa auditoidaan säännöllisesti – viimeksi vuonna 2017, jolloin ei tehty poikkeamahavaintoja.

Auditointitulosten mukaan Turun AMK:n katsastustoiminnan laadunhallintajärjestelmä on kattava ja selkeä kokonaisuus, joka täyttää asianmukaisen arviointistandardin vaatimukset.

Koulutusjohtaja Juha Kontio luottaa auditoinnin tuloksiin.

– Katsastustoimintamme on auditoitu viimeksi vuonna 2017. Sen puolesta minulla on luottamus siihen, että asiat on tehty niin kuin on pitänyt.

– Tällaiset epäilyt on otettava vakavasti. Sisäisen tarkastuksemme kautta näemme, että mikä se tilanne on oikeasti ollut, Kontio toteaa.

Juttua muokattu 19.2.2018 klo 9.51: lisätty Turun ammattikorkeakoulun henkilökunnan kommentit.