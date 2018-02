Avustustyöntekijöiden väärinkäytökset Haitissa eivät yllättäneet suomalaisasiantuntijoita – "Olen nähnyt maailmalla huorissa käyviä kehitysyhteistyöntekijöitä"

Asiantuntijoiden mukaan konfliktialueiden sekasortoinen ympäristö on osaltaan mahdollistanut hyväksikäyttötapauksia.

Brittiläisen kehitysyhteistyöjärjestö Oxfamin työntekijöiden Haitissa tekemät väärinkäytökset eivät tulleet yllätyksenä suomalaisille kehitysyhteistyöasiantuntijoille. Asiantuntijat kertoivat näkemyksistään maanantaina Yle Radio 1:n Ykkösaamussa.

Ulkoministeriön konfliktien ja yhteiskuntakehityksen neuvonantajan David Korpelan mukaan väärinkäyttötapauksissa yllätti ainoastaan se, että paljastukset koskevat järjestön korkeassa asemassa olleita työntekijöitä.

– Järjestöllä on tiukat säännöt, joihin kaikki työntekijät sitoutuvat. Ylimmällä johdolla on vastuu valvoa, että sääntöjä noudatetaan. Valvontamekanismi puuttui, huomautti Korpela, joka on ollut itsekin Haitissa Kirkon ulkomaanavun avustustyöntekijänä vuonna 2010.

Kehityskysymyksiä seuraavan kirjailijan ja toimittajan Esa Salmisen mukaan olisi naurettavaa ajatella, että kehitysyhteistyösektori on immuuni hyväksikäytölle ja häirinnälle.

– Tietenkin sitä [hyväksikäyttöä ja häirintää] on. On tavallaan hyvä, että tapauksia tulee ilmi, Salminen sanoi.

"Musta nainen nähdään hyödykkeenä"

Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen yliopistonlehtorin Eija Rannan mukaan se mitä tähän asti avustustyöntekijöiden väärinkäytöksistä tiedetään, on vasta pientä. Rannan mukaan väärinkäytöstapauksia ovat ruokkineet etenkin vanhat, syvälle juurtuneet asenteet, joissa on havaittavissa siirtomaa-ajattelua.

– Musta nainen on nähty pitkään seksuaalisena kohteena ja hyödykkeenä. Tämä liittyy satoja vuosia kestäneeseen kolonisoivaan perinteeseen, mistä ei olla vieläkään päästy täysin eroon, Ranta totesi.

Esa Salmisen mukaan konfliktialueiden sekasortoinen ympäristö on osaltaan mahdollistanut hyväksikäyttötapauksia.

– Kun kontrolli on vähäisempää ja valvovat silmät eli kotijoukot ovat kaukana, kyllähän se kiehtoo cowboy-valloittaja-ihmistyyppiä, Salminen lohkaisi.

– Olen nähnyt maailmalla huorissa käyviä kehitysyhteistyöntekijöitä, jotka ovat olleet ehkä liian kauan maailmalla. Kyse on kuitenkin ihan muutamista ihmisistä vuosien varrella, Salminen jatkoi.

Alkoholi ja huumeet ongelmana

David Korpelan mukaan avustusjärjestöjen tulisi tiukentaa sääntöjään, jotta hyväksikäyttötapauksilta voitaisiin välttyä. Hän huomauttaa, että kehitysyhteistyön toimintaympäristö on muuttunut rajusti vain muutamassa vuodessa.

Korpela kertoo, että vuoden 2010 jälkeen konfliktien määrä on kolminkertaistunut, siviiliuhreja ja avustustyöntekijöitä kuolee kaksi kertaa enemmän sekä pakolaisiakin on kaksi kertaa enemmän. Lisäksi kehitysyhteistyötä tehdään huomattavasti vaikeimmissa olosuhteissa kuin aikaisemmin.

– Tämä vaatii muutoksen järjestöjen omissa säännöissä. Itsesäätely korostuu konteksteissa, jossa yhteiskunta on kaaoksessa.

Korpela kertoo lukeneensa useiden avustustyöntekijöiden kokemuksista konfliktialueilta. Korpelan mukaan on tyyppillistä, että avustustyöntekijä hakee pakoa tilanteesta vaikeassa ympäristössä.

– Alkoholin käyttö on ongelma, osittain huumeet, mutta myös ihmissuhteet. Tämä ilmiönä haastaa koko kenttää, Korpela sanoi.

Orgioita ja seksiä alaikäisiltä tytöiltä

Brittilehti The Times (siirryt toiseen palveluun) paljasti toissa viikolla, että Oxfamin entiset työntekijät olivat ostaneet seksiä Haitilla auttaessaan maanjäristyksen uhreja vuonna 2011. Prostituutio on Haitilla laitonta. Työntekijöiden on väitetty järjestäneen orgioita ja ostaneen seksiä alaikäisiltä tytöiltä.

Toinen brittilehti The Guardian (siirryt toiseen palveluun) on puolestaan väittänyt, että järjestön työntekijät olisivat ostaneet seksiä myös Tšadissa Länsi-Afrikassa. Lisäksi viime viikolla esitettiin väitteitä, joiden mukaan Oxfamin työntekijät olisivat syyllistyneet seksuaalisiin väärinkäytöksiin myös Etelä-Sudanissa.

