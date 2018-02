Yle Ugandan poliisin tiedotustilaisuudessa: Suomalaisen ruumiissa vieraita aineita, useita pidätettyinä

Ugandan poliisi ei kertonut tiedotustilaisuudessa, mistä vieraasta aineesta on kyse.

KAMPALA Ugandan poliisin mukaan neljä tai viisi ihmistä on pidätettyinä suomalaisen liikemiehen kuolemantapaukseen liittyen.

Pidätetyt ovat Ugandan sisäisen turvallisuuspalvelun hallussa.

Ugandan poliisi jatkaa sen tutkimista, kuka suomalaismiehen kanssa on ollut tekemisissä ennen kuolemaa.

Asiasta kerrottiin Ugandan pääkaupungissa Kampalassa poliisin tiedotustilaisuudessa, jossa Yle oli paikalla. Suomalainen liikemies löydettiin kuolleena Pearl of Africa -hotellista Kampalassa tiistaina 6. helmikuuta.

Poliisi kertoi maanantaina, että suomalaismiehen ruumiista on löytynyt jotain vierasta ainetta. Aine on voinut aiheuttaa kuoleman. Poliisi ei kerro, mistä aineesta on kyse.

Tieto perustuu toksikologiseen tutkimukseen, joka ruumiille on tehty Ugandassa.

– Ruumiissa ei ole fyysisiä vammoja, poliisin tiedottaja Emilian Kayima kertoi Ylelle Kampalassa.

Suomen poliisi sai Ugandasta virka-apupyynnön perjantaina. Liikemiehen ruumis siirrettiin viime viikolla Suomeen, jossa sille voidaan tehdä oma kuolinsyytutkinta.

Suomalaismies saapui Ugandaan mukanaan kutsukirje, joka oli väärennetty. Ugandan poliisi ei ole vielä saanut selville, kuka kirjeen oli väärentänyt.

Yle sai Patrian selvityksen ministeriöltä

Patria antoi viime keskiviikkona omistajaohjausministeri Mika Lintilälle (kesk.) valtioneuvoston kansliaan Uganda-uutisointiin liittyvistä asioista kirjallisen selvityksen, jonka Yle sai käsiinsä maanantaina.

Entinen viestintäministeri Suvi Lindén (kok.) on kertonut olleensa Ugandassa samaan aikaan kuin suomalaisliikemies.

Liikemiehellä oli Ugandassa mukanaan Suomen valtion osin omistaman puolustusteknologiayhtiön Patrian esitteitä. Hän oli saanut Patrian Land-liiketoiminnassa työskentelevältä myyntijohtajalta luvan markkinoida yhtiön tuotteita Ugandassa ja Mosambikissa.

Pearl of Africa -hotelli Kampalassa Ugandassa. EPA

Patrian toimitusjohtajan Olli Isotalon mukaan markkinointilupaa ei olisi pitänyt antaa. Patriasta on eronnut kaksi johtajan nimikettä käyttävää työntekijää tapauksen takia.

Korjattu 19.2. klo 11.55: Patria antoi selvityksen omistajaohjausministerille valtioneuvoston kansliaan, ei työ- ja elinkeinoministeriölle, kuten jutussa alun perin luki. Mika Lintilä toimii sekä elinkeinoministerinä että omistajaohjausministerinä.

Lisää aiheesta:

Patria selvitti ministerille osuuttaan Ugandan tapahtumiin – suomalaisliikemies sai 1. helmikuuta kirjallisen luvan markkinoida: lue koko selvitys

Uganda on kansalaisiaan valvova valtio, jonka armeija ja poliisi selvittelevät välejään

HS: Kaksi johtajaa eroaa Patriasta Uganda-tapauksen takia – toimitusjohtaja: "Näin on parasta"

Suomalaismies kuoli epäselvissä oloissa Ugandassa – mies markkinoi maassa Patrian aseita