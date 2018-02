Lehtitieto: Neljän maan liittouma pohdiskelee vaihtoehtoa Kiinan uudelle silkkitielle

Kiinan presidentin Xi Jinpingin mukaan uusi silkkitie on puhtaasti taloudellinen hanke, jonka päämäärä on luoda vaurautta ja vakautta. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei ole ottanut julkisuudessa selvää kantaa Kiinan miljardihankkeeseen.

Neljä valtiota – Yhdysvallat, Intia, Japani ja Australia – ovat käyneet keskusteluita vaihtoehtoisen taloushankkeen luomisesta Kiinan One Belt, One Road -suunnitelmalle, Australian Financial Review uutisoi. (siirryt toiseen palveluun)

Lehden haastatteleman nimettömän amerikkalaisvirkamiehen mukaan hankkeesta neuvotellaan tällä viikolla Washingtonissa, kun Australian pääministeri Malcolm Turnbull tapaa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin.

Virkamiehen mukaan suunnitelma on kuitenkin vielä "alkutekijöissään", eikä se ole "kypsä julkistettavaksi". Lähde painotti, että neljän valtion tunnustelemaa hanketta ei tulisi kutsua "kilpailevaksi" vaan "vaihtoehtoiseksi" suunnitelmaksi Kiinan One Belt, One Road -hankkeelle.

Uutena silkkitienä tunnettu Kiinan hanke pyrkii yhdistämään Aasian, Lähi-Idän ja Euroopan talousalueet. Se on massiivinen 800 miljardin euron infrastruktuurihanke kauppareittien, lentokenttien ja satamien rakentamiseksi. Kiinan mukaan hankkeella ei ole turvallisuuspoliittisia päämääriä.

Australian pääministerin kanslia ei ole toistaiseksi kommentoinut väitteitä neljän maan uudesta taloushankkeesta.

Japanin hallituksen edustaja Yoshihide Suga ei lehdistötilaisuudessa kiistänyt maiden välisiä neuvotteluita. Hän kuitenkin korosti, että Yhdysvallat, Australia ja Japani keskustelevat säännöllisesti monista yhteistä asioista.

– Kyse ei ole siitä, että tällä haluttaisiin vastata Kiinan Belt and Road -hankkeeseen, Suga painotti.

Miten vastata Kiinan nousuun?

Yhdysvalloilla ja sen liittolaisilla on ollut viime vuosina vaikeuksia päättää, miten vastata Kiinan talouskasvun tuottamiin haasteisiin.

Juhlapuheiden tasolla Yhdysvallat toivottaa tervetulleeksi Kiinan rauhanomaisen nousun. Käytännössä suurvallat kuitenkin usein kilpailevat sotilaallisesta ja taloudellisesta vaikutusvallasta.

Yhdysvallat ei ole esimerkiksi liittynyt Kiinan perustamaan Aasian infrastruktuuri-investointipankkiin (AIIB), jonka Washington näkee Maailmanpankin kilpailijaksi. AIIB:llä uskotaan olevan keskeinen rooli myös Kiinan uuden silkkitien rahoittamisessa.

Yhdysvaltojen kannalta ongelma on siinä, että monet Washingtonin perinteiset eurooppalaiset kumppanit, kuten myös esimerkiksi Australia, Israel ja Saudi-Arabia, ovat kuitenkin jo lähteneet mukaan AIIB:hen. Yhdysvaltojen tärkeimmistä liittolaisista ainoastaan Japani on edelleen AIIB:n ulkopuolella.

Epäselvää on, miksi – tai millaisilla ehdoilla – nämä maat lähtisivät tukemaan mahdollista vaihtoehtoa uudelle silkkitielle.