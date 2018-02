Maallikkojen sydäniskurit ovat pelastaneet kymmeniä ihmishenkiä – laitetta voi käyttää jopa ilman koulutusta

Sydäniskureiden eli defibrillaattoreiden käyttö on jo arkea kaikissa ensiapukoulutuksissa. Iskurilla voidaan saada jo pysähtynyt sydän sykkimään jälleen.

Mistä on kyse? Maallikkojen sydäniskureilla on Suomessa pelastettu kymmeniä ihmishenkiä.

Sydäniskureita eli defibrillaattoreita on julkisilla paikoilla Suomessa jo yli 3000.

Laite opastaa käyttäjäänsä selkeällä suomen kielellä.

Selkeät ohjeet mahdollistavat sen, että laitetta voi käyttää jopa ilman koulutusta.

Nykyisin kaikissa ensiapukoulutuksissa opetellaan sydäniskurin käyttöä..

Hätätilanteessa kuitenkin perinteinen painantaelvytys aloitetaan ensin. Defiä lähtee hakemaan joku muu kuin elvyttäjä.

Oulu

Maallikkojen käyttöön tarkoitetuilla sydäniskureilla on pelastettu Suomessa kymmeniä ihmishenkiä, arvioidaan sydänliitosta. Laitteita ilmestyy joka vuosi lisää julkisille paikoille, esimerkiksi kauppakeskuksiin ja kirkkoihin.

Defibrillaattoreiden maahantuojat arvioivat, että laitteita on eri puolilla Suomea jo yli kolme tuhatta kappaletta. Noin puolet niistä on rekisteröity maallikoille lähimmän laitteen paikantavaan defi-rekisteriin (siirryt toiseen palveluun) (defi.fi). Toiveena on, että loputkin ilmoitettaisiin rekisteriin, jolloin netistä olisi helppo tarkista, mistä iskureita löytyy.

Suomeen havitellaan myös järjestelmää, jossa koulutuksen saaneet sydäniskurin käyttäjät voisivat saada kännykkäänsä hälytyksen, jos heidän lähellään otetaan defi käyttöön seinälaatikostaan. Esimerkiksi Tukholmassa vastaava järjestelmä on ollut käytössä jo vuosia.

Pieni laatikko jää monelta huomaamatta

Sydäniskuri löytyy esimerkiksi useiden kauppakeskusten seinältä. Monet eivät kuitenkaan tiedä, mikä on pieni laatikko, jonka päällä lukee "Defibrillaattori".

Pieni kysely oululaisessa kauppakeskuksessa kertoo, että hätätilanteessa monet ottaisivat silti laitteen rohkeasti käyttöön, vaikka se ei olisikaan ennestään tuttu.

Pysäytimme kauppakeskuksen käytävällä kahdeksan ihmistä. Heistä vain kaksi sanoi, ettei uskaltaisi ottaa laitetta käyttöön hätätilanteessa. Kaksi haastatelluista tiesi, miten laite toimii. He olivat saaneet oppinsa ensiapukoulutuksissa.

Sydämen sykettä mittaavien elektrodien pohjassa on teippiä, jonka avulla ne kiinnitetään oikean solisluun alapuolelle ja vasempaan kylkeen niin, että sydän jää elektrodien väliselle linjalle. Paulus Markkula

Kone antaa selkeät ohjeet suomeksi

SPR:n Oulun yksikössä ensiapukoulutuksia antava Sari Anttila arvioi, että ilman koulutustakin monet suomalaiset uskaltavat käyttää laitetta. Kone antaa selkeällä suomen kielellä äänekkäät ohjeet kun laitteeseen painetaan virta päälle.

Sydäniskuria ei voi käyttää turhaan. Laite mittaa potilaan sydämenlyöntejä. Jos iskua ei tarvita, niin laite ei sitä myöskään anna. Mikäli tarve kuitenkin on, iskurilla voi pelastaa ihmishengen.

Defibrillaattoreita eli sydäniskureita on julkisissa tiloissa eri malleja. Ne toimivat kuitenkin kaikki samalla periaatteella. Paulus Markkula

Painantaelvytys pitää aloittaa heti

Hätätilanteessa on kuitenkin tärkeää aloittaa painantaelvytys heti. Tällöin defibrillaattoria lähtee hakemaan joku muu kuin elvyttäjä.

Vaikka kone antaa selkeitä ohjeita käyttäjälle, niin koulutus auttaa ja opetuksen jälkeen laitteen käyttäminen ei enää epäilytä.

Oululaisen kauppakeskuksen käytävällä annettu pikakurssi vakuuttaa paikalle pysäytetyn Vesa Holmströmin. Hän kertoo osaavansa perinteisen elvytyksen, mutta defibrillaattori on uusi tuttavuus. Jo yksi harjoituskokeilu vakuuttaa.

– Tämä on todella helppo ja yksinkertainen. Ohjeet ovat hyvät eli tosipaikan tullen käyttäisin varmasti, jos tällainen laite olisi lähettyvillä, sanoo Vesa Holmström.