Johannes Myllykoski keksi laitteen, joka voi tulevaisuudessa siivota muovia meristä jopa kilometrin leveydeltä kerralla – "Haluan että lapsetkin saisivat tuoretta kalaa"

Kokkolalainen Johannes Myllykoski on voittanut tämänkertaisen Itämeriprojektin (siirryt toiseen palveluun) pääpalkinnon, 70 000 euroa, muoviroskan keruulaitteellaan. Myllykoski kehitti laitteen, jolla voidaan siivota suuriakin merialueita, jos kaikki etenee suunnitellusti.

– Haluan vaikuttaa: tehdä laitteen, joka kerää öljyä ja roskia isosti, hän sanoo.

Toistaiseksi Myllykoskella on valmiina vasta pieni protoversio. Sen toimintalogiikka on salaisuus, sillä keksintöä ei ole vielä patentoitu. Hänen mukaansa kyseessä on aivan erityyppinen ratkaisu kuin markkinoilla jo olevilla laitteilla.

– Kuusi vuotta rakentamista ja tiedon ja kontaktien etsimistä. Jopa 7500 työtuntia – nyt ollaan tässä, ja olen kyllä ylpeä, sanoo Myllykoski.

Protoversiollaan Myllykoski on saanut kuitenkin todennettua sen, että laite tosiaan kerää roskat. Seuraavan version on tarkoitus olla altaisiin, järviin ja muihin suuriin vesikohteisiin käypä malli, jota esimerkiksi Teknologian tutkimuskeskuksen VTT testaisi. Laitetta Myllykoski alkaa kehittää Clewat Oy -yrityksellään.

Itämeriprojekti Hakemuksia tuli 124, niistä rahoituksen saa 9. Sija 1. Muoviroskan keruulaite, Clewat Oy, 70 000 euroa.

Sija 2. Itämeri puhtaaksi muovista biohajoavilla pakkausvalinnoilla, Sulapac, 50 000 euroa.

Sija 3. Nutribute - joukkorahoitusalusta, John Nurmisen Säätiö, 15 000 euroa. Tuomaristossa on edustajia Ympäristökeskuksesta, Itämerisäätiöstä ja Helsingin yliopistosta. Kilpailun voittaja keräsi myös yleisöäänistä 37 prosenttia. Itämeriprojektia rahoittaa Ålandsbanken.

Muoviroskan keruulaitteita on kehitetty muuallakin, mutta Myllykosken mukaan niiden toiminta-alue on pieni. Hän haluaa tehdä kerralla suurta.

– Työleveys voisi olla 600 metriä tai jopa 1,2 kilometriä. Onhan se suuruudenhullu ajatus, mutta niin on hankekin, sanoo Myllykoski.

Roskia kaikkialla, mutta asiakas hakusessa

Hankkeen suuruusluokasta kertovat myös tarvitut kontaktit: Myllykoski on saanut apua ja tukea Kokkolanseudun Kehitysyhtiöltä KOSEKilta, ELY-keskukselta ja Suomen Ympäristökeskukselta SYKEltä.

Hän on ollut yhteydessä myös kansainvälisiin järjestöihin, kun työn mittakaava ja hankaluudet alkoivat valottua.

– Roskat ovat monen maan ongelma, mutteivät silti oikein kenenkään. Tämä on äärettömän iso haaste, jossa byrokratia tulee koko ajan vastaan.

Hän on joutunut itse selvittämään asioita nollasta lähtien, vaikka omat vaikutusmahdollisuudet tuntuvatkin välillä pieniltä.

– Jos perustaisin kukkakaupan Kokkolan torille, voisin vaikuttaa itse kaikkeen, mitä kaupassa tapahtuu. Tässä hankkeessa oma vaikuttaminen on paljon hankalampaa, sanoo Johannes Myllykoski.

Johannes Myllykoski. Ålandsbanken / Jetro Stavén

Kalaruokien ystävä haluaa tuoretta kalaa lapsillekin

Myllykoski toivoo selvyyttä siihen, miten laajat markkinat voisivat olla ja millaista kiinnostusta laite herättää merten muoviroskan ongelmamaissa.

Haussa on myös lisärahoitus, jolla keksintö saataisiin vietyä käytäntöön saakka. Itämeriprojektin 70 000 euron summa menee protoversion kehittämiseen ja rakentamiseen. Jos kaikki menee hyvin, laite voisi olla vuoden päästä VTT:n altailla testattavana.

Öljyntorjuntalaitteiden kanssa tekemisissä ollut Myllykoski pitää merten muoviroskia isona ongelmana. Kalaruokien ystävällä on arkinen toive:

– Haluan ajatella, että lapsetkin saisivat kalan tuoreena merestä. Jos siihen voin vaikuttaa, niin se on hienoa!