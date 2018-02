Sormet ja varpaat ovat ensimmäisenä koetuksella pakkasella – tästä syystä Kaisa Mäkäräisen sormet ovat kärsineet kylmästä jo pitkään

Ampumahiihtäjä Kaisa Mäkäräisen kylmänkestävyys on ollut yksi viime viikkojen puheenaiheista. Mäkäräisen sormet ovat kärsineet kylmästä jo pitkään.

– Selitys on varsin yksinkertainen. Mäkäräinen on jossain vaiheessa uraansa palelluttanut sormensa. Paleltuneet sormet ovat herkemmät kylmälle myöhemminkin, sanoo Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitoksen ylilääkäri Kai Savonen.

Kylmään reagoitaessa sormet ja varpaat ovat ensimmäisenä vaaravyöhykkeessä. Kai Savonen

Kipakka talvipakkanen koettelee myös monien kuntoliikkujien sormia ja varpaita. Kai Savosen mukaan ihminen on "rakennettu" aika huonosti kylmälle. Ihmisen mekanismit sopeutuvat paremmin kuumaan kuin kylmään.

– Elimistö pyrkii viimeiseen asti suojaamaan tärkeiden sisäelinten kuten sydämen, munuaisten ja maksan lämpötilan mahdollisimman vakaana ja lämpimänä. Erityisesti elimistö suojaa aivoja. Kylmään reagoitaessa sormet ja varpaat ovat ensimmäisenä vaaravyöhykkeessä, sanoo ylilääkäri Kai Savonen.

Tupakointi heikentää ääreisverenkiertoa

Ääreisverenkiertoon vaikuttavat myös sairaudet ja etenkin tupakointi. Tupakoitsijoilla ääreisverenkierto toimii selvästi heikommin kuin savuttomilla.

Ylilääkäri Kai Savonen muistuttaa, että liikunta on hyvä täsmälääke diabeetikoille ja sydänsairaille myös talvipakkasilla.

– Ilman muuta on liikuttava kylmästä kelistä huolimatta. Kun on asianmukaisesti pukeutunut, niin kylmä sää ei tuo ongelmia.

Joillakin ihmisillä kylmänkestävyys on toisia parempi. Asiantuntijan perusohje on pitää kehon ydinlämpö mahdollisimman optimaalisena. Esimerkiksi joidenkin kalastajien tiedetään tottuneen hyvin kylmyyteen.

– Tottuminen kylmissä olosuhteissa työskentelyyn on mahdollista tiettyyn rajaan asti. Mukautuminen vaatii sen, että kyseinen ihminen tekee vuosikausia töitä kylmässä ympäristössä, sanoo ylilääkäri Kai Savonen.

Hyvät hanskat ja rukkaset helpottavat ulkoilua

Talviliikuntaan tarkoitetut hanskat ja rukkaset ovat kehittyneet huimasti takavuosien peruslapasista. Kuntoilijallekin on tarjolla myös laaja valikoima erilaisia hanskoja.

Laadukkaat hanskat ovat tuulenpitävät ja kalliimmat mallit ovat myös vedenpitäviä. Teknisestä kehityksestä huolimatta pelkät hiihtohanskat eivät riitä kovilla pakkasilla.

– Hiihtohanskoilla pärjää noin 15 asteen pakkaseen asti. Kun on sitä kylmempää voi siirtyä ns. lobster-käsineisiin, sanoo Budget Sport Kuopion myymäläpäällikkö Mikko Ahonen.

Hiihtoon ja esimerkiksi talvipyöräilyyn hyvin sopivissa Lobster-käsineissä on tuulenpitävä päällinen ja sormet on osastoitu kolmeen osastoon, peukalo, etu- ja keskisormi sekä nimetön ja pikkurilli.

Rukkasissa sormet lämmittävät toisiaan

Myös rukkasissa valikoimaa löytyy paljon. Tuulenpitävän ulkokerroksen sisäpuolella on eriste ja sisäpinta on iholle miellyttävä.

Rukkasissa osa suosii myös kertakäyttöisiä kädenlämmittimiä. Ne reagoivat hapen kanssa ja pysyvät lämpimänä muutaman tunnin.

Kun on asianmukaisesti pukeutunut, niin kylmä sää ei tuo ongelmia. Kai Savonen

Talviulkoilussa on myös eri koulukuntia siinä, onko sormien parempi olla käsineessä erillään vai yhdessä kuten rukkasissa. Jos on tehtävä sorminäppäryyttä vaativia töitä niin sormien olisi hyvä olla erillään toisistaan.

– Kun pitää olla mahdollisimman lämmin niin, sormet samassa tilassa eli rukkastyyppinen ratkaisu on huomattavasti lämpimämpi, sanoo Partioaitan myyjä Mika Mannonen.

Pakkaskelillä yksi lääke sormien kestävyyteen on alussormikkaat. Niitäkin löytyy moneen makuun. On keinokuituisia, silkkisiä ja merinovilla on nykyisin varsin suosittu materiaali.

Alussormikkaat suojaavat kättä viimalta, jos päällysrukkanen on otettava väliaikaisesti pois.