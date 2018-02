Rovaniemellä yritetään pienentää poikkeuksellisen korkeita aborttilukuja ilmaisen ehkäisyn avulla – kondomit eivät käy kaupaksi

Ajatus ilmaisesta raskauden ehkäisystä lähti liikkeelle kansalaisaloitteesta. Rovaniemen perusturvalautakunta päätti tarjota ilmaisen ehkäisyn alle 25-vuotiaille tämän vuoden alusta. Laurila kertoo, että palvelupisteille tuli tammikuussa asiakkaita ruuhkaksi asti. Kuukauden aikana noin 400 nuorta naista kävi hankkimassa ehkäisypillerit tai kierukan. Helmikuulta ei lukuja vielä ole, mutta asiakasmäärä on selvästi vähenemään päin.

Lisäksi kondomeja jaetaan terveydenhoitajien vastaanotoilla yläkouluissa ja YTHS:n odotustiloissa sekä nuorisotapahtumissa.

– Yllättävän vähäistä on ollut kondomien menekki. Onkohan niin, että pojat eivät ole huomanneet että maksuton ehkäisy koskee myös heitä. Mutta eiköhän se tuosta virkoa, Laurila arvelee.

Moni Suomen kaupunki tarjoaa ilmaisen ehkäisyn alle 20-vuotiaille. Esimerkiksi Varkaudessa ikäraja on Rovaniemen tapaan 25 vuotta ja Varkaudesta onkin saatu Laurilan mukaan hyviä uutisia.

Lapissa eniten abortteja Ahvenanmaan jälkeen

Hyvät uutiset tarkoittavat raskaudenkeskeytysten vähenemistä. Lapissa aborttiluvut ovat Manner-Suomen korkeimmat. Vuonna 2016 raskaudenkeskeytyksiä tehtiin 9,5 tuhatta 15-49-vuotiasta naista kohden. Itä-Savossa luku oli 4,4. Vielä Lappia enemmän abortteja tehtiin asukasmäärään nähden Ahvenanmaalla. Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit ovat keikkuneet tilastokärjessä jo vuosien ajan. Näin on myös silloin, kun verrataan alle 20-vuotiaille tehtyjen aborttien määrää.

– Määrät ovat niin suuria, että tässä nyt on ihan oikeasti haluttu välttää ei-toivottuja raskauksia.

Päätös ilmaisesta raskauden ehkäisystä rovaniemeläisnuorille on voimassa toistaiseksi. Vuoden päätteeksi katsotaan, millaiset ovat ilmaisen ehkäisyn kustannukset ja mitä sillä on saavutettu.

– Me verrataan hankintakustannuksia ja sitten taas niitä toimenpidekustannuksia, mitä kuluu raskaudenkeskeytyksiin, ja myös sairauspäivien kustannuksia. Lähtöolettama on, että saadaan vähennettyä raskaudenkeskeytyksiä niin kuin muuallakin Suomessa on tapahtunut, toteaa Tarja Laurila.

Rovaniemellä on 15-25-vuotiaita nuoria naisia noin 4000. Hallintoylilääkäri Paula Reponen arvioi, että noin puolet heistä hankkii ennemmin tai myöhemmin kaupungin tarjoaman ilmaisen ehkäisyn. Ehkäisyvalmisteita on tähän mennessä tilattu 38 000 eurolla, mutta läheskään kaikkia ei ole vielä jaettu asiakkaille.