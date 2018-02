HKScanin virolaisen teurastamon työntekijät osoittavat mieltään Turussa keskiviikkona

HKScanin teurastajat osoittavat mieltään Turussa keskiviikkona. Kyse on HKScanin Viron Rakveren lakossa olevista teurastamon työntekijöistä, jotka tulevat osoittamaan mieltään yhtiön pääkonttorille.

Lakkoilijat vaativat, että HKScanin on tunnustettava ammattiyhdistys neuvotteluosapuoleksi, kunnioitettava työntekijöiden järjestäytymisoikeutta ja maksettava työntekijöilleen elämiseen riittävää palkkaa.

Mielenilmaus alkaa kello 13. Samana päivänä HKScanin tuotantolaitosten työntekijöiden luottamushenkilöitä kokoontuu keskustelemaan mahdollisista tukitoimista. Myös HKScanin Ruotsin työntekijöitä edustavat luottamusmiehet ovat ilmoittaneet olevansa valmiina tukitoimiin tarvittaessa.

HKScan puolustaa palkkatasoa

HKScanin toimitusjohtaja Jari Latvanen kertoo, että heille ei ole tullut ilmoitusta mielenilmauksesta.

– Epäilemme, että se ei pidä paikkaansa, Latvanen sanoo.

Hän kuvailee koko tilannetta erittäin harmilliseksi.

– Tässä keskustellaan 11 henkilöstä, vaikka työntekijöitä Virossa on kaikkiaan 1300. Olemme joka vuosi nostaneet palkkoja kuusi prosenttia ja maksamme 19 prosenttia yli elintarviketyöläisen keskivertopalkkatason Virossa. Haasteena on se, että Virossa henkilöstöstä on vain pieni osa liiton jäseniä. Nyt meillä on ollut erittäin hyvät palaverit yhteistyöryhmien kanssa, joihin henkilöstö on saanut päättää jäseniä, Latvanen sanoo.

Turkuun tulossa 20 mielenosoittajaa

HKScanin Rakveren tuotantolaitoksen 26 teurastamon työntekijää ovat olleet lakossa kohta kaksi viikkoa.

Luvan lakkoon antoi Viron valtakunnansovittelija Meelis Virkebau, kun neuvottelut työnantajan kanssa päättyivät tuloksettomina marraskuun lopussa. Työnantajalle sovittelijan tekemät sovintoesitykset eivät käyneet, vaikka työntekijät olivat valmiit ne hyväksymään.

Sopua yritettiin hieroa vielä helmikuun alussa, mutta kun sitä ei löytynyt, lakko alkoi suunnitellusti, kerrotaan Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL:n tiedotteessa.

Turussa järjestettävään mielenilmaukseen osallistuu keskiviikkona 20 virolaista. Heistä 15 on lakossa olevia työntekijöitä.