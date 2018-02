Oluttuopit ja lonkerolasit tulossa lätkäkatsomoihin

Alkoholilain kokonaisuudistus on tuomassa oluttuopit urheilutapahtumien katsomoihin. Viime joulukuussa vahvistetussa uudessa alkoholilaissa todetaan näin:

Anniskelualueeksi ei saa hyväksyä urheilu-, liikunta-, musiikki- tai muun niihin verrattavan tapahtuman yleistä katsomotilaa. Anniskelualueeksi voidaan kuitenkin hyväksyä katsomotila edellä tarkoitetuissa tapahtumissa, jos se on varattu yksinomaan 18 vuotta täyttäneille henkilöille. Alkoholilaki, pykälä 18

Lain tulkinta on askarruttanut tähän päivään asti, mutta nyt Valvira ja aluehallintovirastot ovat päätyneet ratkaisuun. Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas kuvaa uutta joustavaa tulkintaa "elinkeinomyönteiseksi".

– Lupateknisesti esimerkiksi jäähallit voivat hakea koko katsomoalueen anniskelualueeksi ja tilaisuuskohtaisesti sitten rajata katsomosta anniskeluun K-18 -osioita. Katsomoiden käytännön rajaus ja valvonta tulee arvioida tapauskohtaisesti, Kunnas toteaa.

Rajatulla katsomoalueella voisi anniskella alkoholijuomia laidasta laitaan. Laki ei ota kantaa esimerkiksi vahvuuteen.

– Lähtökohtaisesti kaikki anniskeluluvat koskevat kaikkia alkoholijuomia. Lähtökohta on, että siellä voi anniskella kaikkia juomia. Luvanhaltijoiden on toki syytä miettiä, mitä juomia yleisölle halutaan anniskella. Jos ongelmia tulee, toki viranomaisilla on mahdollisuus rajoittaa juomavalikoimaa, Kunnas sanoo.

Alueiden rajaus ja valvonta on anniskeluluvan haltijan vastuulla.

Liiga: Erinomainen asia

SM-liiga Oy:n toimitusjohtaja Riko Kallioniemi on laintulkinnasta tyytyväinen.

– Se on erinomainen asia. Se vähentää merkittävästi ruuhkaa ja helpottaa yleisön palvelua. Olen juuri palannut Koreasta. Siellä katsomot olivat anniskelualuetta ilman mitään probleemaa. Yleisö viihtyi ja tykkäsi. Se on osalle yleisöä tärkeä palvelu, ei toki kaikille, Kallioniemi kertoo.

Kallioniemen mukaan asia on seurojen talouden kannalta merkittävä, sillä liigaseuran liikevaihdosta kolmannes voi muodostua ravintolapalveluista. Kallioniemi uskoo, että muutokset nähdään katsomoissa viimeistään ensi kaudella.

– Olen ymmärtänyt, että siellä saattaa olla melkoista ruuhkaa lupien käsittelyssä. Loppukaudelle voi tulla tiukkaa.

Liigaseurat kiinnostuneita katsomoanniskelusta

Lännen Media uutisoi tammikuussa (siirryt toiseen palveluun), että ainakin kuusi liigajoukkuetta olisi valmis hakemaan lupaa katsomoanniskeluun, jos siihen tulee mahdollisuus. Yksikään kyselyyn vastanneista liigajoukkueista ei Lännen Median mukaan vastannut katsomoanniskelulle kieltävästi.

– Meillä päätöstä ei ole vielä tehty, mutta kyllä se kiehtova vaihtoehto on, sanoo Liiga-SaiPa Oy:n toimitusjohtaja Marko Ek.

Ekin mukaan katsomoanniskelun salliminen on yleisön toive.

– Sitä on kysytty jo pidemmän aikaa, että miksiköhän Suomessa näin ei saa tehdä. Toive ja paine tulee katsojilta. Sillä on asiakkaan viihtyvyyden kannalta merkitystä ja se purkaisi ruuhkia, Ek sanoo.

Katsomoanniskelulla on mitä todennäköisimmin myös positiivinen vaikutus urheiluseurojen talouteen. Ek ei suostu arvioimaan asiaa tarkemmin.

– Ei se taloudelle ainakaan huono asia ole, Ek toteaa.

Ek pitää mahdollisena, että alkoholijuomia näkyy ottelutapahtumissa vielä tämän kevään aikana.

Valvira on julkistanut tänään virallisen ohjeistuksen (siirryt toiseen palveluun) alkoholilain uudistukseen liittyen. Laki tulee kokonaisuudessaan voimaan maaliskuun alusta lähtien.

Juttua täydennetty 20.2.2018 klo 15.13: Lisätty Riku Kallioniemen kommentit.