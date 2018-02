Patrian suurkauppa Qatariin meni sivu suun

Suomalainen puolustustarvikevalmistaja Patria ei onnistunut saamaan Qatarilta suurta vaunutilausta vaikka se oli viime metreille saakka mukana tarjouskilpailussa. Kilpailun voitti lopulta ranskalainen Nexter Group, joka toimittaa Qatariin lähes viisi sataa VBCI-vaunua.

Ranska ja Qatar sopivat kaupasta jo viime joulukuussa. Patria vahvisti asian tänään maanantaina Ylelle.

Qatarin kauppa olisi ollut onnistuessaan Patrian suurimpia kauppoja tällä vuosituhannella. Patria ei paljasta tarkkaan, kuinka monesta vaunusta tai kranaatinheitinjärjestelmästä neuvoteltiin mutta Patria Land –liiketoiminnan entinen johtaja Mika Kari sanoi vuonna 2016 Ylen haastattelussa, että kyse on vähintään sadan miljoonan euron kaupasta.

Patria oli mukana tarjouskilpailussa viime metreille saakka ja se toimitti useiden vuosien ajan vaunuja, kranaatinheittimiä ja kranaatteja Qatariin testikäyttöä varten. Alunperin kilpailussa oli mukana useita asevalmistajia mutta viime kädessä Qatar valitsi Patrian AMV-vaunun ja ranskalaisen VBCI-vaunun välillä. Vaunuihin tulevat 30 mm:n tykit toimittaa mahdollisesti norjalainen Kongsberg-yhtymä.

Patrian asekauppaa Lähi-itään on arvosteltu viime aikoina. Tammikuussa kävi ilmi, että Patrian Arabiemiraatteihin myymiä panssaroituja AMV-vaunuja on mahdollisesti käytetty Jemenin sodassa. Sodassa on tehty vakavia ihmisoikeusrikkomuksia.

Myös Patrian aikomus myydä vaunuja ja raketinheitinjärjestelmiä Qatariin on herättänyt epäilyjä. Kansanedustaja Maarit Feld-Ranta (sd.) jätti joulukuussa aikeesta kirjallisen kysymyksen puolustusministeri Jussi Niinistölle (sin.). Niinistö sanoi vastauksessaan, että Suomi noudattaa asekaupassa kansainvälisiä sitoumuksia eikä Qatariin kohdistu kansainvälistä asevientikieltoa.

Lue lisää:

Lähi-idästä tuli Suomen aseviennin ykköskohde.