Nigeria vapauttaa kymmeniä terroristiepäiltyjä todisteiden puuttuessa

Nigeria on vapauttanut jälleen 51 terrorismirikoksista epäiltyä puutteellisen todistusaineiston takia. Viikon aikana satoja Boko Haram-järjestön jäseniksi epäiltyä on kuultu oikeudessa ja päästetty vapaalle jalalle.

526 terrorismirikoksista epäiltyä on vapautettu Nigeriassa järjestetyssä oikeudenkäynnissä. Islamistisen terroristijärjestö Boko Haramin taistelijoiksi epäillyt vapautettiin lähinnä syytteiden nostamiseen vaadittavien todisteiden puutteessa. Myös kiinniotettujen alaikäisyys ja mielenterveyden häiriöt ovat olleet vapauteen pääsyn taustalla, kertoo maan oikeusministeriö.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat olleet toistuvasti huolissaan terrorismista syytettyjen kohtelusta Nigeriassa. Järjestöjen mukaan maan armeija on pidättänyt mielivaltaisesti siviilejä, joista osa on odottanut oikeudenkäyntiä vuosien ajan. Osan epäiltyjen tunnustuksista on väitetty myös saadun kiduttamalla.

Yhteensä yli tuhat tapausta on käsitelty suurissa kuulemisissa, jotka alkoivat lokakuussa. 205 terrorismista epäiltyä sai vankeustuomion, joiden pituus vaihtelee kolmesta vuodesta 60 vuoteen. Loput 73 tapausta on siirretty seuraavaan kuulemiseen.

Terroristijärjestö Boko Haramin iskuissa on kuollut vuoden 2009 jälkeen ainakin 20 000 ihmistä ja yli 2,6 miljoonaa on paennut alueelta. Väkivalta on levinnyt myös naapurivaltioihin, Kameruniin, Tsadiin ja Nigeriin.

Lue myös:

Ainakin 21 ihmistä kuoli itsemurhaiskussa Nigeriassa

Pahamaineisen Boko Haramin perustajan kodista tulee museo – historian muistamista vai tappajan ikuistamista

Lähteet: AFP