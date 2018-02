Lääkäreiden hätähuuto Syyriasta: Tilanne Ghoutassa on Aleppon piiritystäkin pahempi painajainen

Arviolta 100 siviiliä, joista osa lapsia, on kuollut ja viisi sairaalaa jouduttu sulkemaan vuorokauden aikana, kun Syyrian hallitus liittolaisineen aloitti suurhyökkäyksen itäisen Ghoutan alueelle.

Raivokas siviileihin kohdistunut tulittaminen alkoi maanantai-aamuna itäisessä Ghoutassa. Kymmenissä ilmaiskuissa on kuollut vuorokauden aikana ainakin 97 siviiliä ja satoja loukkaantunut, kertovat avustusjärjestöt.

Lukujen pelätään vielä kasvavan, sillä ihmisten pelätään hautautuneen kivimurskan alle. Pommitusten alle joutui myös viisi sairaalaa, kertoo Syyriassa työskentelevä lääkärijärjestö UOSMM.

– Käynnissä on katastrofi. Ihmisillä ei ole paikkaa mihin mennä. He yrittävät selviytyä, mutta piirityksestä aiheutunut nälkä on tehnyt heidät heikoiksi, Ghoutassa työskentelevä lääkäri kommentoi UOSSM:n tiedotteessa.

Alueella lähes 400 000 asukasta

YK:n mukaan itäisen Ghoutan aluetta vaivaa aliravitsemus, sillä ruoka-apu ei saavuta saarretun alueen asukkaita.

– Tämä saattaa olla yksi pahimmista näyistä koko sodan aikana, jopa pahempaa kuin Aleppon piirityksen aikaan. Ilmaiskujen kiihkeys ei anna siviileille armoa. Lääkkeitä ei ole saatu alueelle kuukausiin, eikä loukkaantuneille ja traumatisoituneille ihmisille ole tarjolla hoitoa. Systemaattinen siviileihin kohdistuva väkivalta on sotarikos, johon kansainvälisen yhteisön on puututtava, sanoo lääkärijärjestö UOSMM:n johtaja Zedoun Al Zoebi järjestön tiedotteessa.

YK:n mukaan hallituksen vuodesta 2013 piirittämän itäisen Ghoutan alueella asuu lähes 400 000 ihmistä. Panos Moumtzis, YK:n Syyrian kriisin humanitaarisen avun koordinaattori, luonnehtii tilannetta vihamielisyyksien äärimmäiseksi kiihtymiseksi.

– Tilanne on lähdössä käsistä. Asukkailla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin suojautua kellareihin ja maanalaisiin säiliöihin lastensa kanssa.

Brittiläisen tarkkailujärjestön mukaan kuolleiden joukossa on 18 lasta. Syrian Observatory for Human Rights -järjestön mukaan maanantain ilmaiskuissa, sekä ohjus- ja kranaatti-iskuissa loukkaantui yli 300 ihmistä.

Lähteet: Reuters, AFP