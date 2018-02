Jenkkinuoret kyllästyivät poliitikkojen tyhjiin puheisiin: "Jokaisen kouluampumisen jälkeen toistellaan samaa, mutta mikään ei muutu"

Floridalaisen yläkoulun viime viikkoisesta ammuskelusta hengissä selvinneet nuoret kokoavat maaliskuulle mielenosoitusta, jonka tavoitteena on yrittää muuttaa Yhdysvaltain aselakeja.

– He sanovat, etteivät tiukemmat aselait vähennä aseväkivallan määrää, me sanomme että se on paskapuhetta!

– He sanovat, että aseen kanssa liikkuva hyvä tyyppi pysäyttää aseen kanssa liikkuvan pahan tyypin, me sanomme että se on paskapuhetta!

– He sanovat, että aseet ovat työkaluja kuten veitset ja yhtä vaarallisia kuin autot, me sanomme että se on paskapuhetta!

Viikonlopun aikana sosiaalisessa mediassa levisi video, jossa puhuu vihaiselta näyttävä sänkipäinen nuori nainen. Hän on Emma González.

Hän on yksi niistä nuorista, jotka piileskelivät viime keskiviikkona jossain päin floridalaista Marjory Stoneman Douglas -yläkoulua samalla, kun koulusta erotettu nuori mies kiersi käytäviä aseen ja savukranaattien kanssa tehden tuhoisaa jälkeä.

Kun oppilaiden painajaismainen kuurupiilo oli ohi, oli koulun käytäviä kiertänyt nuori mies tehnyt synkkää historiaa. Koulussa kuoli 17 ihmistä, mikä nosti sen Yhdysvaltojen tuhoisimmaksi oppilaan tekemäksi kouluampumiseksi yläkoulussa – ohi Columbinen yläkoulun vuoden 1999 verilöylyn.

Yhdysvaltojen historian tuhoisin kouluammuskelu on 32 kuolonuhria vaatinut kouluampuminen Virginia Tech -yliopistolla huhtikuussa 2007. Yhteensä 28 uhria vaatineessa Sandy Hookin -alakoulun vuoden 2012 ammuskelussa ampuja ei ollut koulun oppilas.

Mitä hyötyä myötätunnosta ja rukouksista on siinä vaiheessa, kun ihmisiä on jo kuollut? Carly Novell, Marjory Stoneman Douglas -yläkoulun oppilas

"Tästä on tehtävä poliittista"

Toisin kuin kouluampumisten jälkeen yleensä, koulusta hengissä ulos selvinneistä nuorista moni on mennyt televisiokameroiden eteen heti tapahtuneen jälkeen ja puhunut trauman jälkeisessä šokissa käsittämättömän selkeästi.

Uutiskanava CNN:n videolla puhuvat perätysten (siirryt toiseen palveluun) Cameron Kasky, David Hogg ja Carly Novell.

– Tämä on ainut maa, missä tällaista tapahtuu.

– Me olemme lapsia, teidän aikuisten tulisi tehdä jotain. Jos mitään ei tehdä, niin tällaisia asioita tapahtuu.

– Sama tapahtuu uudelleen ja uudelleen. Ihmisiä kuolee. Tuntuu, ettei sillä ole mitään väliä. Mitä hyötyä myötätunnosta ja rukouksista on siinä vaiheessa, kun ihmisiä on jo kuollut? Tästä on tehtävä poliittista, sillä aseet ovat syynä tähän. Tämä tapahtui löyhien aselakiemme vuoksi.

Nuorten turhautumisen syy on yksinkertainen: ampujan käyttämä ase oli laillisesti ostettu puoliautomaattinen kivääri. Marjory Stoneman Douglas -yläkoulun oppilaiden sopii siis kritisoida poliitikkojen puheita tyhjiksi.

Toisessa haastattelussa Novell huomauttaakin (siirryt toiseen palveluun), kuinka "jokaisen kouluampumisen jälkeen toistellaan samaa, mutta mikään ei muutu".

Nyt moni floridalaisesta yläkoulusta elävänä ulos päässyt nuori on päättänyt hiljaisen suremisen sijaan puhua ja vaatia muutosta.

Nuoret vannovat, että joukkoampuminen saa olla Yhdysvaltojen viimeinen.

#Neveragain ja #NationalSchoolWalkout

Heti keskiviikosta lähtien nuoret ovat päivä toisensa jälkeen antaneet useampia haastatteluita, joissa he ovat kyseenalaistaneen niin kotimaansa aselait kuin poliitikkojen toiminnan.

Nuorista erityisesti Emma Gonzaléz on moittinut poliitikkoja suoraan nimeltä. Kunniansa ovat saaneet kuulla niin presidentti Donald Trump, floridalaissenaattori Marco Rubio ja kuvernööri Rick Scott.

Donald Trumpin tukeman ja amerikkalaisen perustuslaillisen aseenkanto-oikeuden puolestapuhujayhdistuksen NRA:n aseita esillä Yhdysvaltain Kansallisen kivääriyhdistyksen vuosittaisessa tapahtumassa Atlantassa 27. huhtikuuta 2017. Erik S. Lesser / EPA

Kun Gonzaléz piti puheen lauantaina järjestetyssä mielenosoituksessa, oli CNN:n siitä kuvaama video (siirryt toiseen palveluun) tavoittanut vain muutamassa tunnissa yli satatuhatta katsojaa.

Julkisuudesta kansallisessa mediassa ja suosiosta sosiaalisessa mediassa otetaan kaikki irti, sillä nuoret toivovat valjastavansa ampumatapauksen nostattaman kansallisen tuohtumuksen siihen, mitä Yhdysvalloissa pidetään liki mahdottomana: aselakien tiukentamiseen.

Pian keskiviikon jälkeen oppilaat perustivat Never Again -nimeä kantavan liikkeen. Kuvaus ryhmän Facebook-sivulla on selkeä: "Olemme kypsiä siihen, että floridalaiset lainsäätäjät valitsevat NRA:n [ampumaharrastajien etujärjestö] rahat meidän turvallisuutemme sijaan."

Sunnuntaina ammuskelussa selvinneitä oppilaita nähtiin yhdysvaltalaisten keskusteluohjelmien vieraina kertomassa yhteneväistä viestiä: 24. maaliskuuta Washingtonissa ja muissa suurkaupungeissa järjestettäisiin aselakien tiukennusta vaativia mielenosoituksia.

Tähän mennessä nuoret ovat saaneet mukaan ainakin poptähti Justin Bieberin.

Viestini poliitikoille on: olette joko meidän puolellamme tai meitä vastaan. Cameron Kasky, Marjory Stoneman Douglas -yläkoulun oppilas

Mielenosoitus on toiminut myös nuorten vastauksena poliitikoille, jotka ovat ampumatapausten jälkeen kehottaneet ihmisiä keskittymään surutyöhön.

– Tässä aika, jolloin puhumme aselaeista: 24. maaliskuuta. Viestini poliitikoille on: olette joko meidän puolellamme tai meitä vastaan. Meitä kuolee sillä välin, kun aikuiset pakoilevat vastuuta, Cameron Kasky sanoo.

Suunnitteilla on muitakin mielenilmauksia.

Naisten oikeuksia ajava Womens March -liike masinoi 14. maaliskuuta oppilaiden ja opettajien ulosmarssia. Sosiaalisessa mediassa sanaa ulosmarssista levitetään aihetunnisteella #NationalSchoolWalkout. Mielenilmauksen on tarkoitus kestää 17 minuuttia, jokaiselle Marjory Stoneman Douglas -yläkoulussa kuolleelle on oma minuuttinsa.

Myös Columbinen verilöylyn muistopäivänä, 20. huhtikuuta, aiotaan järjestää ulosmarssi.

