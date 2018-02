Kiinan-junat tuovat Kouvolaan uusia työpaikkoja: "Liikenne Euroopan ja Aasian välillä kasvaa hurjaa vauhtia"

Mistä on kyse? Logistiikkayritykset palkkaavat uutta väkeä, koska liikennemäärät esimerkiksi Venäjän ja Aasian kuljetuksissa kasvavat

Konttijunaliikenne Kouvolan ja Kiinan välillä tuo uutta työtä esimerkiksi myyntiin, kuljetukseen ja huolintaan

Kouvola Cargo Handling -yhtiön mukaan ammattitaitoisia varastomiehiä ja autonkuljettajia on vaikea löytää

Logistiikka-alan yritykset palkkaavat uusia työntekijöitä, koska esimerkiksi Venäjän ja Aasian kuljetukset ovat kasvussa.

Esimerkiksi Kouvola Cargo Handling on kaksinkertaistanut työntekijämääränsä kahden viime vuoden aikana. Yhtiö on viime syksyn jälkeen palkannut töihin huolitsijoita ja varastomiehiä, mutta työvoimapulakin on tullut tutuksi.

– Ammattitaitoisesta työvoimasta, jolla on pitkä työkokemus, on erittäin suuri pula. Joudumme esimerkiksi huolintapuolelle kouluttamaan melkein kaikki tekijät itse alusta lähtien. Myös ammattitaitoisia varastomiehiä ja autonkuljettajia on vaikea löytää, sanoo markkinointijohtaja Anu Kujansuu.

Rautatiekaupungin logistiikkaan uutta nostetta tuo lisäksi muutama kuukausi sitten avattu konttijunaliikenne Kiinaan. Kouvolalaisyritykselle yhteys Aasiaan on tuonut myynti- ja huolintatyötä.

– Ilman muuta se lisää työtä koko logistiikka-alalla. Kuljetusliikkeille tulee työtä ja huolintaliikkeille ylipäänsä.

Kiinan konttijuna kiinnostaa

Ensimmäinen konttijuna Kouvolasta Kiinan Xi'aniin lähti viime marraskuussa. Noin 800 metriä pitkä tavarajuna Suomen ja Aasian välillä kulkee nyt joka toinen viikko.

– Yritykset ovat olleet kovasti kiinnostuneita. Pohjoismaisten firmojen lisäksi konteissa on mennyt myös saksalaisten ja hollantilaisten yritysten tavaraa, sanoo projektipäällikkö Simo Päivinen Kouvola Innovationista.

Kiinaan päin junat ovat vieneet muun muassa sahatavaraa, pakkaustuotteita, koneita ja laitteita.

Kiinasta juna on tuonut erilaisia kiinalaisia kulutustavaroita.

– Oikeastaan vähän kaikkea, mitä täällä kaupan hyllyistä löytyy.

Huhtikuun alusta alkaen konttijunia menee kerran viikossa.

– Euroopan ja Aasian välinen raideliikenne kasvaa hurjaa vauhtia eli puhutaan jopa kaksinkertaistumisesta toissa vuoteen verrattuna. Tällainen kehitys tuo varmasti lisää työtä muun muassa Kouvolaan.

Kouvolan seudulla on nyt noin 200 logistiikka-alan yritystä, joissa on yhteensä vajaat 2000 työpaikkaa. Rohkeimpien visioiden kasvu tuo tulevaisuudessa alueelle satoja uusia työpaikkoja.

Ensimmäinen juna Kouvolasta Kiinan Xi'aniin saateltiin matkaan viime marraskuussa. Pyry Sarkiola / Yle

Logistiikka-alan kasvua haastava arvioida

Logistiikkayritysten Liiton kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) kuljetusmäärät kasvoivat viime vuonna. Samalla liiton jäsenyrityksissä kuljettajien saatavuus heikentyi viime vuonna nopeasti. Kuljetusala onkin huolestunut kuljettajapulasta lähivuosina.

Kouvolan naapurikaupungissa Kotkassa seurataan puolestaan tarkasti, mihin metsäyhtiö UPM:n selvitykset biojalostamon rakentamisesta etenevät. Yhtiö selvittää, voiko HaminaKotkan satamaan Mussaloon rakentaa Suomen suurimman biojalostamon.

Satamayhtiön mukaan biojalostamo toisi toteutuessaan paljon työpaikkoja ja lisäisi myös merkittävästi liikennettä HaminaKotkan satamassa.

Logistiikan asiantuntija uskoo, että logistiikan imu ja työvoiman tarve jatkuvat myös tulevaisuudessa.

– Haastavaa on kuitenkin ennakoida, että kasvaako ala nykytahtia vai jopa nopeammin, sanoo Ville Henttu, joka aloittaa maaliskuussa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa tutkimusjohtajana.

Henttu oli aiemmin mukana valmistelemassa Kouvolan ja Kiinan välistä konttijunayhteyttä. Nyt haasteita riittää muun muassa tulevaisuuden osaavan työvoiman kouluttamisessa.

– Ohjataan koulutusta niin, että saadaan tekijöitä oikeaan aikaan ja oikeille firmoille.