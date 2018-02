"Kui tulen Euroopast Eestisse, on tunne, nagu oleksin juba kodus!" – Sajad soomlased õnnitlevad saja-aastast Eestit

Palju õnne, Eesti!

Mõni nädal tagasi palusime soomlastel saata õnnesoove oma sajandat sünnipäeva tähistavale Eestile. Tervitusi sai saata kas pildi või kirjaliku õnnesoovi kujul.

Ja soomlased innustusid. Netiankeedi kaudu kogutud fotosid ja õnnitlusi sai kokku üle 350. Avaldame nüüd hulga sooje õnnesoove ja iluisaid mälestusi Eestist.

Tõlkisime Teile saadetud õnnitlused eesti keelde, nii et neid saab lugeda ka Läänemere lõunakaldal.

Voit lukea onnittelut myös suomeksi.

Alustame õnnitlussõnumeid igihaljaste suvemälestuste ja Tallinna vanalinna tänavatega. Õnnesoovijate arvates on Eesti igati armas ja ilus maa.

Tohutult suured õnnesoovid teile, Eesti rahvas! Olete toredad ja teie maa on ilus. Ma ei kujuta ette paremat naabrit ja sõpra kui teie.

Jakestus-HKI

Eesti reisidest pole midagi halba öelda. Ka talvel on seal nii puhas, ilus ja meeleolukas. Olen isegi kaalunud Eestisse kolimist. Õnne ja rahulikke tulevaid aastaid!

Janttu

Väga soojad õnnesoovid saja-aastasele Eestile! Ning palju kauneid, helisevaid laule, mis toovad õnneliku tuleviku tervele armsale rahvale. Teid peetakse meeles.

Leenukka

Kui tulen Euroopast Läti kaudu Eestisse, tundub Eestis, nagu oleksin juba kodus.

A-P

A-P õnnitleb eestlasi sajandal sünnipäeval. A-P

Eestis sulavad ilusti ja dramaatiliselt kokku põhjamaine iseloom ning mandrieuroopalik ajalugu. Õnnesoovid teie vägevale maale!

HSu

Paljud kirjutajatest on leidnud Eestist armsaid sõpru, mõned õnnelikud isegi elukaaslase.

Palju õnne, Eesti! Aitäh mu armsa poiss-sõbra eest. Ma armastan teie keelt ja ei jaksa ära oodata, millal õpin seda vabalt rääkima. Olen uhke selle üle, et mul on võimalus tähistada seda juubelit koos eestlastega.

aurinkonorsu

Hilja ja Emma toivottavat Virolle onnea Jyväskylästä. Hilja ja Emma

Eesti on minu jaoks tähtis, sest mu õe perekond elab seal. Olen käinud Eestis juba üle kahekümne aasta. Eesti loodus on ilus. Lähen ikka ja jälle tagasi Eestisse oma õe pere juurde ja muidu ka. Palju õnne, Eesti!

Sarkka

Eestist on saanud mulle lähedasem kui varem, sest mu mees on eestlane. Tema kaudu olen saanud tutvuda põhjalikumalt eesti kultuuriga, ja olen õnnelik selle üle.

Sari

Eeva-Kaarina Harju õnnitleb Eestit. Eeva-Kaarina Harju

Tähistan juubelit Tallinnas koos oma sõpradega. Ma armastan teid kõiki.

Eeva-Kaarina Harju

Palju õnne Eesti rahvale ja eriti meie sõpradele Helmes Tõrva vallas Lõuna-Eestis ning meie sõpruskogukonna liikmetele Taagepera koguduses.

Veikko ja Mirja Hauholt

Eesti on minu jaoks kallis ja tähtis. Palju on armsaid sõpru, kes juba kadunud. Tallinna küberneetika instituut sai mulle ka tuttavaks ja meeldivaks kohaks. Õnne, mu sõber Eesti – ja näidake Soomele, kui kaugele eelarvamuseta poliitika ja usinusega jõutakse!

Seppo Nikkilä

Tutvusin eestlastega 2000. aastate alguses interneti vahendusel. Vesteldes saime üsna kiirelt tuttavaks ja sain kutse Eestit külastada. Pärast olen reisinud Eestis kümneid kordi. Eestlased nimetasid mind "Lapivanaks", kuna nende vaatepunktist olen vana mees Lapimaalt.

Lapivana

Lapivana õnnitleb saja-aastast Eestit. Lapivana

Õnnitlused 100-aastasele Eestile! Tore maa ja toredad inimesed. Saime 12 aastat tagasi armsa soome-eesti lapselapse, kes on toonud rõõmu ja valgust meie ellu.

Vanaema ja vanaisa Rovaniemist

Kui Eesti ja eestlased hakkavad päris tõsiselt huvitama, on loomulik hakata keelt õppima. Osa õnnitlejatest saatis oma tervitused eesti keeles (need õnnitlused olid otse eesti keeles kirjutatud).

Palju õnne, Eesti! Me oleme alati sõbrad!

Paavo Helsinki

Me kõik soomlased rõõmustame koos eestlastega! Sinine, must ja valge ovad meie südametes ka!

Aleksi

Aleksi õnnitleb vennasrahvast Eestit. Aleksi

Jussi soovib õnne 100-aastasele Eestile. Tõeline tähistämine ja rõõmuga tähistamine.

Jussi

Palju õnne Eesti Vabarik, 100 aastat! Eesti on ilus ja hea maa, rahvas on armas meil.

Ettevotja Soomest

Palju õnne Eesti, mu lemmik bändi Metsatöllu kodumaa! Pauliina

Edu! Edu! Edu!

Ritva Merilä

Päikesepaisteline tulevik!

Noored soomlased

Eesti keele õppijad Kirkkonummis õnnitlevad Eestit. Kirkkonummen viron kielen opiskelijat

Soovin teile väga palju õnne ja rõõmu teie riigi sajanda sünnipäeva puhul. Olge õnnelikud ja uhked oma hea maa üle!

Erja Tenhonen-Lightfoot

Eesti vabariik Palju õnne eluteel, ela tuhat aastat veel!

Panu

Palju Õnne minu kodumaa.

Jukka Muhonen

Perekond Kokkolast soovib Eestile õnne sünnipäevaks. Perekond Kokkolast

Soovin teile palju õnne, meie kallile hõimurahvale!

Siru

Elagu Eestimaa ja selle vapper ja tubli rahvas!

Tuula

Mõned õnnitlejad tunnetavad sügavalt, et soomlaste ja eestlaste vahel on eriline side: oleme ühel lainepikkusel.

Ühel jaanuarikuisel nädalavahetusel käisin eesti-soome fotonäitusel Helsingis ja seal tundsin jälle, kui sarnased me oleme. Looduse mitmekesisus ja ilu ning inimeste sõbralikkus on asjad, mis mulle Eestist meelde tulevad. Õpin ka eesti keelt selleks, et saaksin juttu ajada ja õpiksin paremini eestlasi tundma. Palju õnne, Eesti!

Jaana Peltonen

Mul on endiselt hästi meeles Eesti "uus" iseseisvumine. Olin siis komandeeringus vist Turus ja kuulsin raadiost, et Eesti oli end iseseisvaks kuulutanud. Mul tulid õnnepisarad niimoodi silma, et olin sunnitud auto seisma jätma. Olen tihtipeale meenutanud eestlaste julget tegu.

Matti Salmela

Risto Pylkkänen õnnitleb Eestit. Risto Pylkkänen

Palju aastaid iseseisvale Eestile. Vabas Eestis olen kogenud sõbralikkust, tähendusrikkaid kohtumisi ja olen ka õppinud palju. Palju aastaid!

Markku Salminen

Eestlastel on hiilgav huumorimeel, nad on sooja südamega ja nendega on väga kerge ühele lainepikkusele jõuda, oleme ju vennasrahvad. Eesti areneb jube kiiresti ja seda on rõõm jälgida. Eestlased võivad olla täiesti põhjendatult uhked oma isamaa üle. Palju õnne, kallis Eesti ja eestimaalased!

Noora

Turismiobjektina on Eesti soomlaste arvates suurepärane või isegi parim. Soomlased käivad Eestis sagedamini kui kusagil mujal.

Eesti on armas ja ilus maa. Mul on palju häid mälestusi Tartust, Muhumaalt, Matsalust, Haapsalust, Kuressaarest ja Tallinnast. Eesti toob mulle esimesena meelde vanad hooned, väikesed külad, tuuleveskid, maakohad ja looduse rahu. Aitäh ja palju õnne, Eesti!

Elina

A ja E saadavad terviseid ja õnnitlevad armsat naabermaad Eestit.

Las laevaliiklus jätkub meie rahvaste vahel sama tihedana kui praegugi ja ilma avariideta.

Tapani Kittelä

Õnne, armas Eesti, karm, lahe ja üllatav maa! Möödunud suve haripunktid olid Kumu näitused, botaanikaaed ning uhke õhtusöök restoranis Tallinnas. Kui võtad auto kaasa, saad igale poole, kasvõi mõisate ekskursioonile.

Eeva B.

Tallinn on Läänemere ilusaim linn ja Tartu roheline ja unustamatu ülikoolilinn. Õnnesoovid laulurahvale ja palju vabaduse aastaid tulevikus.

Soomlane Saksamaalt

Las laevaliiklus jätkub meie rahvaste vahel sama tihedana kui praegugi ja ilma avariideta. Tapani Kittelä

Juba kiirlaevaga Eesti kaldale lähenedes käib mul südamest soe värelus läbi – on tunne, nagu ootaks seal mu teine kodu. Igal reisil saab aeg liiga kiiresti otsa. On nii palju näha, lummavaid vanu kohti, sündmusi, head kohalikku toitu, shoppamist, ajalugu ja nüüdisaega, maastikke. Aitäh elamuste eest, Eesti. Südamlikud õnnesoovid armsale ja nooruslikule 100-aastasele naabrile!

sarkku

Soovin palju õnne Eestile! Käin tihti Eestis, eriti Pärnus. Aga mitmeid teisi kohti on veel nägemata. Eesti on ilus ja mulle meeldivad eriti loodus ja toredad käsitööd.

Eeva Kangasniemi

Olen külastanud Eestit alates 1970. aastatest koos oma naise ja mõnikord meie sõpradega. Iga kord on mul seal kodune tunne. Minu jaoks on Eesti kõige parem turismimaa maailmas. Palju õnne saja-aastasele Eestile!

Tapani Karjalainen

Aakusti tänab ja õnnitleb Eestit. Aakusti

Armastan Eestis jalgrattaga sõita. Maastik on tasane ja Eestis leidub mitmesuguseid teid, kus saab sõita ja rahulikult ringi vaadata. Telkida saab hästi korras hoitud tasuta telkimisplatsidel, mis tavaliselt asuvad ilusates kohtades. Eesti inimesed on sõbralikud – eriti kui oskad mõned sõnad eesti keelt.

Jalgrattur

Soe suveõhtu Tallinna vanalinnas on kõige parem. Õnne, Eesti!

Terhi

Jaan Kross, Georg Ots ja paljud teised eesti kirjanikud ja lauljad on muljet avaldanud ka Läänemere põhjakaldal. Ja ei tohi unustada ka käsitöötraditsiooni ega koorilaulu. Täname teid kunsti eest!

Õnne mu lemmiknaabrile Eestile. Eesti kirjandus võlus mind juba siis, kui Eestisse polnud võimalik reisida. Õnneks seda on aastate jooksul tõlgitud soome keelde väga palju. Esimest korda sulatas mu südame "Väike Illimar" ja pärast seda olen alati lugenud eesti kirjandust. Sületäis õnne Eestile ja selle kodanikele.

Marja Eliisa

Palju õnne, Eesti! Koorilaul on mu armas harrastus ja seepärast Eesti laulev revolutsioon ning eestlaste erakordne suhe koorimuusikaga teeb rõõmu mu südamele. Samamoodi teeb südame soojaks see, kuidas Eestis tähistati Soome saja aasta juubelit.

Kakkosbasso

Tarja Manner õnnitleb Eestit kunstnik V. Lember-Bogatkina teose ees. Tarja Manner

Rikkalik ja elav eesti käsitöötraditsioon põhineb tugevalt pärimusel ja toob samal ajal palju ideid nüüdisaega. See valmistab mulle palju rõõmu. Lisaks kunstimaailm, eriti skulptuur, on julge, mänguline ja üllatav. Nauding!

Muhun puree

Aitäh armsa ja südantliigutava laulukingituse, Georg Otsa eest, kelle häält ka meie, soomlased, saime nautida ja selle üle rõõmu tunda. Soovin edu ja kõike head edaspidiseks.

Anneli Airaksinen Kuopiost Soomest

Palju õnne, Eesti! Uhke koorirahvas. Lennart Meri suurepärasel juhatusel sai Eesti taas iseseisvaks.

Kimmo Silvo

Palju õnne Jaan Krossi kodumaale!

Veli

Maunula raamtukogu lasteosakonna külastajad õnnitlevad Eestit. Antti Viren

Eesti muusikakultuur on kingitus meile naabritele. Aitäh selle eest! Ja tänan teid, et olete meie sõbrad. Loodan, et maailma rahutused jätavad teid puutumatuks, nii et teie kultuur saab õitseda ja valgustada seda maailma ka edaspidi.

Leena Kylliäinen

Palju õnne meie naabrile! Teil on mitu head põhjust olla uhked oma pika ajaloo ja kultuuri üle. Olge meile teejuhtideks ka järgmised sada aastat.

Elizabeth

Paljude arvates on Eesti Soome kõige lähedasem naaber. Soomlased mäletavad hästi, et abi on saadud nii sõjas kui ka Eurovisiooni lauluvõistlusel.

Õnne Eestile! Olete kõige parem naaber, mida Soome võib soovida. Rootsi on ka täitsa ok, aga teil on alati täiesti eriline koht soomlaste südametes.

Juha Vuorela

Aitäh, eestlased, soojade tervituste ja kannustuse eest Eurovisiooni lauluvõistlusel ning Soome 100. juubeli ilusa tähistamise eest. Mievaan

Õnnesoovid vennasrahvale tema juubeli puhul ja erilised tänud Soome eest võidelnud soomepoistele, kellega mul on olnud võimalus tutvuda isiklikult.

Jukka Vaaja

Eriti soojad õnnesoovid visale rahvale! Soovime teile jõudu edasi areneda. Suur aitäh ka Eesti vabatahtlikele Soome iseseisvuse säilitamise eest omal ajal.

Eero-setä

Tere ja palju õnne, Eesti. Aitasite meid rasketel sõja-aastatel. Seda me ei unusta.

Pekka

Jaakko Saaristo ja Anne Haataja õnnitlevad Eestit. Jaakko Saaristo ja Anne Haataja

Iseseisvat ja turvalist järgmist tuhandet aastat 100-aastasele Eestile! Olete meie kõige parem naaber lahe teisel pool.

rmjs

Õnne järgmiseks sajaks aastaks! Aitäh Soomes tehtud töö eest, millest on olnud kasu mõlemale maale. Olete uuenenud nii kiiresti, et praegu on võib-olla sobiv hetk lihtsalt nautida ja kõige üle rõõmu tunda.

Arja-Liisa Kankaanpää

Õnnitlejad austavad Eesti kiiret arengut. Paljud ütlevad, et Soome peaks eeskuju võtma Eesti viisist kasutada kõige uuemat tehnoloogiat.

Mind võlub Eesti ilu. Austan Eesti arengut ja seda, kuidas ta liigub edasi. Eestlased on julged ja visad. Suurepärane maa ja suurepärane rahvas.

Sofia

Sofian mielestä Viro on elämäniloinen, energinen, suuremmoinen, tosi kiva ja ihana. Hän onnittelee virolaisia Tallinnassa. Sofia

Palju õnne, Eesti! Alati kui Eestist on kuulda uudiseid, seal on arendatud välja midagi uut ja peent, millest kõik võivad kasu saada. Uhke on olla sellise rahva naaber ja sõber.

Sille

Eestis tunneb soomlane end alati koduselt ja teretulnuna. On suurepärane, et väike rahvas on rajanud endale tee hariduse tippu ja tehnoloogia arengu musternäiteks. Kunagi võis Soome olla Eestile eeskujuks – nüüd aga on meil Eestilt õppida. Südamlikud õnnesoovid saja-aastasele Eestile!

Veera S

Palju õnne meie julgele, resoluutsele ja innovatiivsele vennasrahvale Eestile.

Reijo Lammi

Soome suursaatkond Washingtonis õnnitleb saja-aastast Eestit. Suomen suurlähetystö Washingtonissa

Kas keegi saab Eestisse mitte armuda. Eestilik heatujulisus, innovatiivsus ja positiivne ellusuhtumine tekitavad ikka vaimustust. Eesti on 25 aastaga saavutanud rohkem kui paljud riigid saja aastaga. Kaua elagu Eesti!

Päivi

Õnnitlustest tuleb selgelt välja, et kõige parem asi Eestis on eestlased ise. Nagu kirjutab Pertti: eestlastel on alati lootust ning huumorimeelt.

Palju õnne, Eesti! Rõõmsate inimeste sõbralik maa. 1991. aastal sain esimese töökaaslase Eestist ja nüüd, pärast mitu kontakti, olen rõõmus hea naabermaa üle! Suvel jälle külla!

Kesällä taas kylään!

Soojad õnnesoovid kallile naabrile! Olen jälginud teie riigi ja rahva arengut kümneid aastaid. Mul on olnud võimalus töötada teiega ühistes töökollektiivides, milles on alati olnud lootust ning huumorimeelt. Vennasrahvas, parim soomlastele.

Pertti

Te meeldite mulle nii väga, et õpin teie keelt juba neljandat aastat. Jaakko Teppo

Mäletan, kui esimesi kordi käisin Eestis 1990. aastatel. Juba siis jäid mulle meelde toredad ja rõõmsad inimesed. Suurepärane maa, mida tahaksin tihedamini külastada. Palju õnne, Eesti!

Jormuli

Palju õnne 100-aastasele Eestile. Ma armastan teie maad ja eelkõige teid, kallid eestlased. Olgu teie ilusa ja rahu armastava maa tulevik õnnelik.

Kalle K

Palju õnne, Eesti. Anna

Eesti ja eestlased – maailma parimad. On au ja rõõm teie naaber olla.

Heli ja Antti

Käännös/Tõlge: Varja Arola