Musiikinopetus on vaikeaa ja sen taso heittelee – siksi yliopistossa keksittiin matto, joka laittaa lapset laulamaan ja hyppimään

Tom Hanks hyppii lattialla pianon koskettimilta näyttävän maton päällä. Koskettimista lähtee oikea pianon ääni ja Hanks innostuu soittamaan pianoa jaloillaan. Tämä kohtaus elokuvasta Big – Isoksi yhdessä yössä tulee ensimmäisenä mieleen, kun katsoo kuopiolaisen Puijonlaakson päiväkodin lasten pomppivan Jyväskylän yliopistossa kehitetyn musiikkimaton Music Matin päällä.

Jumppasali täyttyy äänien kakofoniasta, kun lapset polkaisevat kuuluville gongin, tuulikellon ja rumpujen sointia. Jokaisesta harmaalla matolla olevasta täplästä lähtee painettaessa eri ääni. Tämä matto ei kuitenkaan ole lelu, kuten elokuvan kohtauksessa, vaan siitä kaavaillaan pedagogista apuvälinettä musiikinopetukseen. Nyt matto on testissä Kuopion konservatorion järjestämällä muskaritunnilla.

Kaisu Nevasalmi / Yle

– Olemme tehneet lasten kanssa maton avulla äänimaailmoja. Jokaisessa täplässä on joku soitin ja lapset laittavat täplät soimaan. Osa kierii, osa heittää kuperkeikkaa ja joku ruutuhyppelee, kertoo maton testiin saanut Kuopion konservatorion varhaisiän musiikinopettaja Elina Vetoniemi.

Tavallisen muovimaton pohjaan on asennettu sensoreita, jotka reagoivat kosketukseen. Matto on yhdistetty Bluetoothilla tietokoneeseen, jossa musiikkisovelluksen avulla voi ohjelmoida maton sensoreihin ääniä. Äänet voivat olla mitä tahansa: lauluja, soittimia tai jopa runonlausuntaa. Mattoon voi myös äänittää omaa laulua tai puhetta.

Maton pohjassa on jokaisen ympyrän alla sensori, joka reagoi kosketukseen. Kaisu Nevasalmi / Yle

Apua musiikin perusteiden oppimiseen

Music Matin kehittäjä Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen professori Jukka Louhivuori haluaa tarjota musiikinopettajille innostavia apuvälineitä, koska Suomessakin musiikinopetuksen taso vaihtelee opettajasta riippuen. Jotkut opettajista saattavat jopa jättää välistä osan musiikin perusteiden eli teorian opetuksesta, koska sitä on hankala hahmottaa.

– Haluamme uudistaa musiikinopetusta. Tahdomme mahdollistaa myös sellaisten asioiden innostavan opettamisen, joita tänä päivänä monet opettajat eivät opeta, koska se on niin hankalaa, Louhivuori kertoo.

Musiikkimatto muskarilaisten testissä Puijonlaakson päiväkodissa. Kaisu Nevasalmi / Yle

Innostaminen on avainsana musiikinopetuksessa. Musiikkimatosta sekä Louhivuoren aikaisemmin kehittämästä soivasta hanskasta onkin kaavailtu apua juuri vaikeasti hahmotettavaan musiikin perusteiden opetukseen. Maton avulla voidaan harjoitella esimerkiksi erilaisia asteikkoja.

– Yhdessä tehtävässä ryhmän on täytynyt löytää, mikä on asteikon perussävel. Pianosta sen näkee nopeasti, mutta matosta se on hankalampaa. Ainoa tapa selvittää perussävel on kävellä, kuunnella ja tunnistaa säveliä porukalla. Matto pakottaa kuuntelemaan ääniä ihan eri tavalla.

Matto testaa ikäihmisten muistia Laila Kinnusen avulla

Myös Elina Vetoniemen mielestä sekä opettajat että lapset kaipaavat uudenlaisia opetusmenetelmiä.

– Lapsille musiikki ja liike ovat kytköksissä toisiinsa: musiikin kuuluessa lapset alkavat liikkua. On mielenkiintoista kokeilla, miten maton avulla voi oppia asioita eri tavalla.

Kuopion konservatoriolla mattoa on testattu muskariryhmien lisäksi lasten tanssiryhmissä. Puolet ryhmästä on laitettu soittamaan mattoa ja muut ryhmäläiset improvisoivat musiikin liikkeeksi.

Taapero kokeilee Jyväskylän yliopistossa kehitettyä musiikkimattoa. Kuvaaja: Elina Vetoniemi.

Musiikkimattoa ei ole kuitenkaan tarkoitettu ainoastaan lapsille. Vetoniemen kollega Aino-Reeta Komulainen Kuopion konservatoriolta sanoo kokeilleensa mattoa myös erityisryhmien kanssa. Mattoa voi soittaa vaikka ajelemalla täplien päältä pyörätuolilla tai rollaattorilla. Ikäihmisillä mattoa on kokeiltu myös pöytäversiona muistin harjoittamisessa.

– Esimerkiksi Laila Kinnusen iskelmästä soi lyhyitä pätkiä matossa. Yhden pätkän kuuntelun jälkeen muistellaan, miten kappale jatkuukaan ja mistä kohdasta mattoa oikea pätkä löytyy, Vetoniemi kuvailee.

Varhaisiän musiikinopettajat Elina Vetoniemi ja Aino-Reeta Komulainen Kuopion konservatoriosta. Kaisu Nevasalmi / Yle

Työn alla myös rumpuhousut

Musiikkimaton tarina alkoi, kun valtion ylläpitämä innovaatiorahoituskeskus Tekes antoi Jyväskylän yliopiston silloiselle musiikinlaitokselle rahoituksen päällepuettavan teknologian kehittämiseen. Louhivuori kollegoineen kehitti kehon liikkeen tunnistavia sensoreita parin vuoden ajan. Rahoituksen tarkoituksena oli tutkimusprojektin jälkeen synnyttää yritystoimintaa. Musiikkikäsineen synnyttyä Louhivuori kumppaneineen perustikin yrityksen Yhdysvaltoihin, jonka tytäryhtiö on Suomessa.

– Tuotekehitys tapahtuu Jyväskylän yliopiston tiloissa, mistä vuokrasimme tilaa. Tutkimustyö ja pedagoginen kehittäminen on edelleen osa työtäni musiikkikasvatuksen professorina yliopistolla, Louhivuori sanoo.

Musiikkimattoa testaamaan päässyt Aino-Reeta Komulainen on Jukka Louhivuoren entinen opiskelija. Kaisu Nevasalmi / Yle

Louhivuori on myös soivan hanskan ja maton lisäksi kehittänyt rumpuhousuja sekä musiikkipaitaa. Opiskelijat ovat myös kiinnostuneet professorin projekteista ja tekevät niihin liittyen omia tutkimuksiaan.

– Yhdessä pro gradussa tutkittiin, millä tavalla musiikkimatto innostaa nuoria liikkumaan. Samasta aiheesta ollaan myös tekemässä väitöskirjatutkimusta, Louhivuori selittää.

Musiikkia tärkeämpää on innostaa liikkumaan

Professori myöntää toivovansa, että Music Mat herättäisi myös kansainvälistä kiinnostusta. Louhivuori onkin esitellyt tuotettaan eri puolilla maailmaa. Seuraavaksi Louhivuoren tie vie Bakuun Azerbaidžaniin ja Itävaltaan Graziin.

– Jos tämä ei nyt uusi suomalainen Nokia-puhelin ole niin ainakin uusi tuote, mikä herättää kansainvälistä kiinnostusta, Louhivuori naurahtaa.

Ulkomailla on innostuttu musiikkimaton tuomista mahdollisuuksista opetuksessa. Mattoa voisi käyttää musiikinopetuksen lisäksi esimerkiksi matematiikassa tai kuvataiteessa, koska maton avulla voidaan ohjata videotykillä heijastettua grafiikkaa. Kansainvälistä menestystä tärkeämpää Louhivuorelle on kuitenkin se, että nuoret saataisiin ylös penkistä ja pois kännykän ruudulta.

– Se on hirmuisen vakava ongelma, mistä tulee sairauksia ja ongelmia aikuisiällä. Siihen haluamme tällä saada muutosta.

Maisa Mönkkönen ja Milla Snellman (oik.) muskaritunnilla. Kaisu Nevasalmi / Yle

Liikkuvia lapsia ei puutu ainakaan Puijonlaakson päiväkodin muskaritunnilta, joka lähenee loppuaan. Neda Laajapuro ja Milla Snellman kertovat tykkäävänsä maton hauskoista äänistä, etenkin "kirkonkellon" kuminasta. Tyttöjen mielestä maton paras puoli on se, että sitä saa soittaa yhdessä.

– On mukavaa soittaa mattoa porukalla, kun on kavereita, Laajapuro toteaa ja kirmaa takaisin maton ääreen.