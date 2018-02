Lastenrattaat ja leivänpaahdin tuleen – näin palomiehet harjoittelevat oikeassa kerrostalossa

Mistä on kyse? Pelastuslaitokset pyrkivät harjoittelemaan aidoissa asuinympäristöissä aina, kun mahdollista

Aidot asuinympäristöt ovat esimerkiksi purkutuomion saaneita kerrostaloja

Kymenlaakson pelastuslaitos harjoittelee sammutusta ja savusukelluksia kuluvan talven aikana Kouvolassa

Harjoitusta valmisteltiin parinkymmenen hengen voimin 19. helmikuuta. Varsinaiseen harjoitukseen maaliskuun puolivälissä osallistuu yli 150 pelastusalan ammattilaista

Kerrostaloasunnon ikkunasta ja parvekkeen ovesta tulvii savua. Osa ikkunoistakin on rikkoutunut.

Palomiehiä on talossa sisällä, osa pelastushenkilöistä tarkkailee tilannetta kaikessa rauhassa talon pihalla.

Heillä on siihen varaa, sillä kyseessä on tyhjässä ja purettavassa kerrostalossa pidettävä harjoitus. Tavoitteena on saada käytännön kokemuksia asuntopalon sammuttamisesta ja savusukelluksesta mahdollisimman aidoissa olosuhteissa.

Kerrostaloharjoituksissa on saatu arvokasta tietoa muun muassa rappukäytävästä tai kodinkoneesta alkunsa saaneesta tulipalosta.

1970-luvun lopulla valmistunut kerrostalo toimii ennen purkamistaan Kymenlaakson pelstuslaitoksen harjoituskohteena. Juha Korhonen/Yle

– Olemme sytyttäneet muun muassa porraskäytävään viedyt lastenvaunut tuleen. Lisäksi eri kodinkoneille kuten liedelle, mikroaaltouunille ja leivinpaahtimille on aiheutettu oikosulkuja, joilla saatiin tulipalo syttymään. Jokaisella palolla on omat tunnusmerkkinsä ja näillä testeillä päästiin tutkimaan, millaisia jälkiä erilaisista paloista jää, kertoo palomestari Antti Tenhunen.

Ainutlaatuisia harjoituksia

Pääsy aitoon harjoitusympäristöön ei ole palomiehille jokapäiväistä rutiinia.

– Oikeassa kerrostalossa edellinen harjoitus meillä oli kolmisen vuotta sitten, kertoo harjoitusta Ummeljoella Kouvolassa johtava palomestari Antti Tenhunen Kymenlaakson pelastuslaitokselta.

Pelastusalan asiantuntijoiden mukaan pelastuslaitokset pyrkivät harjoittelemaan aidoissa olosuhteissa, kuten purkupäätöksen saaneissa vanhoissa asuintaloissa, aina kun se on mahdollista.

Ummeljoen kerrostalopalon sammutusharjoitus aloitettiin toisen kerroksen asunnosta. Juha Korhonen / Yle

Tarkkoja tilastoja ei ole siitä, kuinka usein pelastuslaitokset tällaisiin harjoituksiin pääsevät.

– Tuntuma on, että harvemmin kuin kerran vuodessa, arvioi valmiusjohtaja Janne Koivukoski sisäministeriön pelastusosastolta.

– Pelastusopistolla Kuopiossa on toki käytettävissä kerrostalosimulaattori ja harjoitusalue (siirryt toiseen palveluun), jossa pystytään säännönmukaisesti harjoittelemaan ja luomaan todellisia palotilanteita jäljitteleviä tapahtumia, lisää Koivukoski.

Kouvolan harjoituksessa käytetään vuonna 1979 valmistunutta taloa, joka on päätetty purkaa asukkaiden vähyyden ja talon huonon kunnon takia. Kolmekerroksisessa talossa on 27 asuntoa.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen henkilökuntaa valmistautumassa päivän ensimmäiseen harjoitukseen, jossa kerrostaloasunto syttyy tuleen. Vesa Grekula / Yle

Ensimmäisessä, päivän kestävässä harjoituksessa suunnitellaan parinkymmenen hengen voimin tulossa olevaa varsinaista harjoitusta.

Yli 150 pelastusalan ammattilaista harjoittelee samassa kerrostalossa vielä myöhemmin kevättalvella, ennen kuin rakennus puretaan.

Viimeiset asukkaat muuttivat harjoituskohteesta pois viime syksynä. Kiinteistön omistaa Kouvolan Asunnot Oy, joka on kaupungin omistama vuokrataloyhtiö.

Tulipaloista aiheutuvia pelastustehtäviä on purettavissa rakennuksissa harjoiteltu vuoden sisällä myös muun muassa Tampereella ja Vantaalla.

Turvallisuustietoa palomiehille ja asukkaille

Kerrostalopalojen sammutusharjoittelu auttaa pelastusalan ammattilaisten lisäksi myös tavallisia kerrostaloasukkaita. Kouvolan harjoituksissa yhteistyökumppani on Kouvolan Asunnot Oy.

– Hyödynnämme paloharjoituksesta saatavaa opetusmateriaalia esimerkiksi asukasilloissa, sanoo tekninen isännöitsijä Sami Tanska vuokrataloyhtiöstä.

Sammutusharjoituksen kaikki vaiheet dokumentoidaan tarkasti muun muassa videolle. Materiaalia käytetään opetustarkoituksiin. Juha Korhonen/Yle

Harjoituksesta syntyy opetusmateriaaliksi muun muassa kuvasarja sekä dvd. Harjoituksen vaiheet tallennetaan yksityiskohtaisesti, jotta esimerkiksi palon etenemisen ja savun muodostumisen sekä pelastustöiden nopeus voidaan myöhemmin videolta tarkistaa.

Palomestari Antti Tenhunen Kymenlaakson pelastuslaitokselta on varma siitä, että kerrostaloharjoitukset ovat kehittäneet pelastajien taitoja.

– Itselläni on kova luotto siihen, että olemme menestyneet sammutuksissa ja jopa pelastaneet aiempaa enemmän ihmishenkiä, koska näissä harjoituksissa on saatu uudenlaista rutiinia.

Polttaminen vaatii luvan

Elinkaarensa päähän tulleet ja purettavaksi aiotut 1970-luvun kerrostalot eivät ole mikään harjoitusautomaatti. Esimerkiksi Kouvolan Asunnot Oy omistaa pari sataa kiinteistöä. Purkamista odottaa nyt pelastuslaitoksen harjoituskohteena olevan talon lisäksi yksi asuinkiinteistö.

– Tapauskohtaisesti aina mietitään ja kuunnellaan myös viranomaisten tarpeita, sanoo Tanska.

Oikeissa asuinympäristöissä tapahtuva pelastuslaitoksen harjoittelu vaatii huolellisen suunnittelun ja suoranaisen harjoituksen käsikirjoittamisen. Vesa Grekula / Yle

Pelastajien harjoitteleminen tyhjässä asuinkiinteistössä vaatii kunnalta ympäristöluvan, jossa otetaan huomioon muun muassa rakennuksen lähellä oleva muu asutus.

Suomessa on vuosien 2012 - 2016 (siirryt toiseen palveluun) aikana sattunut noin 3000 asuinrakennuksen paloa vuosittain. Vuoden 2016 paloista hieman vajaa puolet oli kerrostaloissa.

Pelastusviranomaisten tilastojen mukaan suurin osa rakennuspaloista aiheutuu ihmisen toiminnasta tai laitevioista.