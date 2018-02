Onko olo hutera? Influenssaepidemia kaataa nyt väkeä sängyn pohjalle koko maassa

Influenssaepidemia on nyt huipussaan koko maassa. Epidemian laantumista on vielä toistaiseksi vaikea ennustaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tartuntatautilääkäri Leif Lakoma.

Tartuntatautirekisterin mukaan lokakuun alusta alkaen Suomessa on kirjattu 13 815 influenssatapausta. Runsaimmin tapauksia on pääkaupunkiseudulla, jossa väestöäkin on eniten.

Vuosina 2016–2017 saman ajanjakson aikana influenssatapauksia todettiin koko maassa 17 936 ja vuosina 2015–2016 yhteensä 10 703.

– Nykyinen kausi on voimakkuudeltaan aika samanlainen kuin aiempinakin vuosina. Epidemiassa on erilaista se, että nyt valtaviruksena on influenssa B. Useimmiten se on influenssa A, sanoo Lakoma.

RS-virus ärhäkkänä, norovirusta odotellaan

THL rekisteröi influenssan jälkeen toiseksi eniten RS-virustapauksia. Tämä virus voi aiheuttaa lapsilla ja vanhuksilla vakavia alempien hengitysteiden tulehduksia tai keuhkokuumetta.

Lakoman mukaan myös RS-viruksessa on sellainen trendi, että tapauksia tulee joka toinen vuosi enemmän ja joka toinen vuosi vähemmän.

– Sitä ei ihan tarkalleen tiedetä, minkä takia näin on. Nyt sitä on paljon enemmän kuin viime vuonna.

Myös norovirusepidemia iskee yleensä joka vuosi näihin aikoihin. THL:n virusraporttien määrässä tauti ei ole vielä tänä vuonna näkynyt.

– Norovirusta ei ole vielä ollut, mutta kevään aikana odotetaan, että tulee, Lakoma toteaa.