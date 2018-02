Suomalaistaiteilija virkkaa luonnollisen kokoisia ihmishahmoja, jotka keräävät ylistystä myös maailmalla: "Mielipuolisen tarkkoja"

Veli-Pekka Hietanen on selvästi ylpeä siskonsa töistä. Veljen Reddit-sivustolle tekemä päivitys sai myös amerikkalaisen BuzzFeedin kiinnostumaan suomalaisen taiteilijan töistä.

Kansainvälinen media kiinnostui hämeenkyröläisen Liisa Hietasen töistä, kun hänen veljensä latasi oman kuvansa sosiaalisen median Reddit (siirryt toiseen palveluun)-palveluun. Sieltä taideteokset huomasi amerikkalainen, internetissä toimiva uutis- ja viihdesivusto BuzzFeed (siirryt toiseen palveluun).

BuzzFeed kuvailee virkattuja ihmishahmoja mielipuolisen tarkoiksi ja naurettavan siisteiksi. Myös ihmisten sivustoille jättämissä kommenteissa virkattuja töitä ihastellaan monisanaisesti.

Taiteilija on ollut palautteesta mielissään.

– On ollut hauska huomata, että kommentit ovat oikeastaan hyvin samanlaisia kuin täällä Suomessa, Liisa Hietanen sanoo.

– Moni näkee hahmoissa jotakin tuttua, vaikka niiden esikuvat löytyvätkin täältä Hämeenkyröstä .

Liisa Hietasen mallina ollut Weijo tykkää tehdä yllätysvierailuja näyttelyihin. Marjaana Malkamäki

Ihmiset loukkaantuivat, kun paikkakuntalaisille tuttu mies ei moikannut. Liisa Hietanen

Myös Suomessa helposti lähestyttävät työt ovat hämmentäneet yhdennäköisyydellään.

– Kun esimerkiksi kirjaa lukeva Weijo oli esillä Hämeenkyrön kirjastossa, niin ihmiset hiukan loukkaantuivat, kun paikkakuntalaisille tuttu mies ei moikannut, Hietanen nauraa.

Parhaillaan Hietasen töitä on esillä Kajaanin taidemuseossa, Näkyväksi neulottu -näyttelyssä (siirryt toiseen palveluun).

Silmukat sitovat taiteilijan osaksi yhteisöä

Liisa Hietanen vastaa puhelimeen työhuoneellaan Hämeenkyrön Kyröskoskella. Hän on asunut myös lapsuutensa ja nuoruutensa Hämeenkyrössä, mutta välissä opinnot veivät naisen 10 vuodeksi maailmalle. Hietanen on opiskellut mm. Lahden ja Tampereen ammattikorkeakouluissa.

Teen itseni taiteellani osaksi tätä paikkaa. Liisa Hietanen

Kuusi vuotta sitten hän päätti perheineen palata takaisin reilun 10 000 asukkaan pikkupaikkakunnalle. Samalla syntyi ajatus teossarjasta, joka muodostuisi taiteilijan oman kotikylän asukkaiden muotokuvista.

Mallina ollut pikkutyttö tutkii omakuvaansa teoksessa "Anna". Liisa Hietanen ja Marjaana Malkamäki

– Mallini ovat veljeä lukuun ottamatta ulkonäkötuttuja. Ajatuksenani on, että tutustun samalla kylään ja kyläläisiin – teen itseni taiteellani osaksi tätä paikkaa, Hietanen sanoo.

Taktiikka on toiminut.

– Tämä on ollut hyvä tapa juurruttaa itsensä osaksi kyläyhteisöä.

Hidasta, mutta antoisaa työtä

Taideteoksen tekeminen alkaa siitä, että Hietanen tutustuu malliinsa. Yhdessä juodaan kahvit ja jutellaan. Kun haluttu asento on löytynyt, Hietanen kuvaa mallin joka kantilta. Myös mitat ovat tärkeitä, sillä taiteilija haluaa töidensä olevan luonnollista kokoa.

Hahmot saavat ilmeensä ja vaatteensa virkaten ja neuloen. Neulepinnan alla on harjateräksestä hitsattu runko, joka ympärillä on pehmeitä täytteitä. Jaloissa on yleensä painona betonia.

Yhden teoksen tekemiseen kuluu aikaa 4–5 kuukautta. Hietanen tapaa mallinsa useaan kertaan myös työn edetessä, sillä kaikkia ihmiskehon osia ei pysty pelkän kaksiulotteisen kuvan perusteella tekemään.

– Kasvot ja kädet ovat sellaisia, että ne pitää nähdä luonnossa. Niitä tehdessäni tapaamme yleensä useammankin kerran.

Tällä hetkellä teossarjaan kuuluu puolenkymmentä kyläläistä. Kuvia niistä ja muista Hietasen töistä löytyy hänen kotisivultaan (siirryt toiseen palveluun).

Teosten yksityiskohdat hämmästyttävät. Liisa Hietanen on kirjonut myös tekstiä villalangasta neulotuille kirjan sivuille. Marjaana Malkamäki

Yllätysvierailuja näyttelyihin

Hietanen puhuu malleistaan lämmöllä. Weijo, Veli, Matti, Anna ja Tapio vilahtelevat vastauksissa tämän tuosta. Taiteen tekeminen tiiviisti kohteen kanssa on Hietasen mukaan ollut yllättävän antoisaa.

– Ihmiset ovat lähteneet mukaan hirveän avoimin mielin. Itse olen malleilleni kiitollinen ja tuntuu, että hekin ovat iloisia ja innostuneita siitä, että ovat päässeet mukaan.

Näyttelyissä on syntynyt yllättäviä kohtaamisia, joista Hietanen iloitsee, mutta joihin hän ei ollut osannut valmistautua.

– Töiden valmistumisen jälkeen olen tutustunut joidenkin ihmisten sukulaisiinkin. Lähes kaikissa näyttelyissä teosten ympärille on syntynyt omia pikku tapahtumia.

– Esimerkiksi Weijo ja veljeni Veli-Pekka tekevät usein yllätysvierailuja näyttelyihin, tietysti juuri oikeisiin asuihin pukeutuneina, Hietanen nauraa.