Nykyään on siedettävä aiempaa roisimpaa huutelua – rikoksesta syyttäminen on silti eri asia kuin huorittelu

"Helvetin idiootti, huora, täysi pelle". Selkeää solvaamista mutta johtaa harvoin raastupaan, saati rangaistukseen. Viestintäoikeuden professorin mukaan halventavan sanankäytön yleinen sietokynnys on jatkuvassa nousussa.

Ärräpäät ja roisit haukkumasanat lentävät niin sosiaalisessa mediassa kuin urheiluareenoilla tai vaikka kaupan kassalla.

Hermostunut ihminen syytää suustaan helposti solvausvirran, joka täyttää halventamisen tai kunnian loukkaamisen tunnusmerkistön. Vaikka haukkujen kohde ottaisi yhteyttä poliisiin, esitutkinta voi kuivua kasaan rikoksen vähäisyyden vuoksi.

Väite vai huono läppä?

Jos työntekijä raivostuu kollegalleen ja sanoo tätä tyhmäksi pässiksi, kyseessä on jo toisen halventaminen. Myös huorittelu ja homottelu täyttävät nopeasti kunnianloukkauksen tunnusmerkit, mutta eivät välttämättä tuo syytettä.

Kunnianloukkaus Kunnianloukkaukseen syyllistyy, jos esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen niin, että teko aiheuttaa loukatulle vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa. Kunnianloukkauksesta voi myös saada tuomion, jos esittää kuolleesta henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen, joka aiheuttaa kärsimystä vainajan läheiselle. Kunnianloukkauksesta voi saada sakkoja tai enintään 6 kuukautta vankeutta. Kunnianloukkauksena ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa, elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä ja taiteessa tai näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa, ja joka ei selvästi ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä. Törkeä kunnianloukkaus Törkeä kunnianloukkaus tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten levittämällä tieto ja vihjaus lukuisten ihmisten saataville. Törkeä kunnianloukkaus on teko, joka aiheuttaa pitkäaikaista kärsimystä tai erityisen suurta ja tuntuvaa vahinkoa. Rangaistuksena on sakkoa tai enintään 2 vuotta vankeutta.

– Rikossyytteitä ei kuitenkaan juuri ole nostettu, koska tällaisia ilmaisuja käytetään nykyään niin yleisesti. Käytännössä poliisi voi katsoa, että kyse on sen verran vähäisestä rikoksesta, ettei esitutkintaa kannata jatkaa, sanoo Helsingin yliopiston viestintäoikeuden professori, varatuomari Päivi Korpisaari.

Hänen mukaansa nykyään huorittelulla ei välttämättä tarkoiteta mitään erityistä, vaan kyse voi olla ala-arvoisesta läpänheitosta tai vaikkapa nuorisoryhmän tavanomaisesta roisista kielenkäytöstä.

– Ero on siinä, halutaanko loukata ja halventaa toista väittämällä, että joku on todella tehnyt huorin, vai käytetäänkö sitä tavallaan vain puhekielisenä ilmaisuna, Korpisaari sanoo.

Lain yli menevä kielenkäyttö myös hyväksytään

Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaaren mukaan elävässä elämässä on tilanteita, joissa hyväksytään jossakin määrin lain yli menevä kielenkäyttö.

Oikeudella voi riittää anteeksiantoa ja ymmärrystä, jos jollakin palaa käämit urheilukilpailun jännityksessä tai jos provosoituna äityy suoltamaan suustaan kovaa tekstiä.

Ymmärryksellä on kuitenkin rajansa.

– Vaikka sietokyky tuntuu nousevan, kunnianoikeusloukkauksesta tuomitaan rangaistus, jos herjaaminen selkeästi ylittää sen, mitä voidaan pitää yleisesti hyväksyttynä. Tällainen asia on esimerkiksi viattoman syyttäminen rikoksen tekemisestä. Siis jos joku väittää totuuden vastaisesti, että toinen olisi syyllistynyt rikolliseen ja hyvin moitittavaan tekoon, sanoo Päivi Korpisaari.

Jos mölyt eivät kiukun leimahtaessa pysy mahassa, Korpisaari neuvoo pyytämään purkauksen jälkeen välittömästi anteeksi.

– Jo sillä voi saada hyvää aikaan.

Paljonko kunnia maksaa?

Kunnianloukkauksesta tehdään vuosittain tuhansia tutkintapyyntöjä. Niistä vain murto-osa johtaa toimenpiteisiin.

Poliisin tietopalvelun mukaan poliisi saa vuosittain 4000–5000 ilmoitusta epäillystä kunnianloukkauksesta tai törkeästä kunnianloukkauksesta.

Tilastokeskuksen tuoreimpien lukujen mukaan käräjäoikeuksissa käsiteltiin vuonna 2016 yhteensä reilut 400 yksityisyyden, rauhan ja kunnian loukkaamisen piiriin kuuluvaa juttua. Varsinaisia kunnianloukkauksia oli runsaat 140.

Viestintäoikeuden professori Päivi Korpisaari Yle

Kärsimyskorvaukset vaihtelevat muutamasta satasesta kymppitonniin.

– Korvauksissa mietitään, kuinka paljon kärsimystä väite on aiheuttanut. Julkisuuden henkilöt joutuvat sietämään enemmän. Heillä kuitenkin on yleensä hyvä mahdollisuus saada äänensä kuuluviin väitteiden oikaisemiseksi. Toisaalta heihin kohdistuvat loukkaukset laajenevat laajemmalle kuin tavallisiin ihmisiin kohdistuvat, Korpisaari kertoo

Kerää todisteita

Korvausten takia ei Korpisaaren mielestä kunnianloukkausasioissa kannata oikeuteen lähteä, koska suomalainen korvaustaso on alhainen. Lisäksi mitä tutummasta julkkiksesta on kyse, sitä suurempi on oikeudenkäynnin aiheuttama julkisuus.

– Siitä saattaa tulla enemmän vahinkoa kuin jos jättäisi asian sikseen. Jokaisella on kuitenkin oikeus saattaa solvaukset poliisin tutkittavaksi. Silloin kannattaa kerätä todistusaineistoa eli kuvakaappaus herjausviesteistä tai jos joku on kuullut solvauksen, pyytää häntä pitämään mielessä tarkasti mitä tapahtui ja mitä sanottiin.