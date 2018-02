Venäläisturisti Ženja kiirehti Kuolleellemerelle mutakylpyyn, sillä järvi kutistuu uhkaavasti – se aiotaan pelastaa suolalitkulla Punaisestamerestä

Kuollutmeri, Jordania Kuolleenmeren vesi tuntuu jaloissa öljymäiseltä. Jos olisi kesä ja jalassa olisi hyttysenpuremia, pieniä haavoja kirvelisi. Kuollutmeri on nimittäin yksi maailman suolaisimmista vesistöistä.

Nimestään ja suolaisuudestaan huolimatta Kuollutmeri on oikeastaan järvi. Sinne pulahtaminen on elämys, sillä tiheä koostumus kelluttaa uimaria vedenpinnalla ponnistelematta. Kuollutmeri on maapallon matalin kohta, joten sinne ajaessa korvat menevät lukkoon vähän kuin lentokoneessa.

Kuollutmeri on luontoaarre Jordanialle, Israelille ja palestiinalaisalue Länsirannalle, joiden alueille se sijoittuu.

Suolaisen järven lempeissä laineissa muhii kuitenkin ympäristökatastrofi. Kuollutmeri on vaarassa kuihtua surkeaksi suolalammeksi, jonne kukaan tuskin haluaisi pulahtaa. Sen pinta laskee hätkähdyttävää vauhtia.

Ja se on pitkälti ihmisen syytä.

Kuollutmeri on järvi, mutta 10 kertaa suolaisempi kuin valtameret Kalat ja kasvit eivät pärjää siellä muutamia bakteeri- ja sienilajikkeita lukuunottamatta.

Kuollutmeri on noin kymmenen kertaa suolaisempi kuin valtameret.

Kuollutmeri on maailman matalin kohta, joka sijaitsee noin 430 merenpinnan alapuolella.

Kuolleenmeren kriisi on ollut käynnissä jo vuosikymmeniä, mutta vauhti vain kiihtyy. Sen näkee heti, kun kävelee Jordanian puolelle ensimmäisenä perustetulta hotellilta kohti rantaa.

Dead Sea Spa -hotelli avasi ovensa vuonna 1989 aivan Kuolleenmeren rannalla. Nyt hotellilta on matkaa rannalle noin 250 metriä.

Nader Amr johtaa Dead Sea Spa -hotellia, jonka rannalle on pystytetty kylttejä, jotka kertovat, missä ranta on kulkenut aikoinaan. Thomas Lecomte

Hotellinjohtaja Nadr Amr esittelee muutosta hotellin ja rannan välissä laakealla hiekkarannalla. Kymmenen vuotta aiemmin samassa kohdassa olisi saanut kahlata vedessä.

Mitä lähemmäs rantaa kävelee, sitä selvemmin näkee, että hetki sitten tässä oli vielä vedenpohjaa. Hiekassa näkyy valkeita suolakiteitä.

– Vielä muutama vuosi sitten vedenpinta laski keskimäärin 60–70 senttimetriä vuodessa, nyt laskua on noin metri vuodessa. Emmekä tiedä, mitä on tulossa, Amr sanoo.

Kuolleenmeren kutistuminen tarkoittaa hotellille monia pieniä vaikeuksia. Kun rantaviiva pakenee, hotellin on pakko rakentaa aina uudet suihkut. Muuten Kuolleenmeren suolavedessä marinoituvat turistit joutuisivat tarpomaan pitkän matkan suihkuun uinnin jälkeen.

Rantaan on rakennettu portaat, koska etenkin vanhemmille ihmisille on vaikeaa kävellä pitkä matka alas veteen asti. Portaita jatketaan aina pikkuhiljaa sitä mukaa, kun vesiraja pakenee.

– Ihmiset tulevat tänne yhä, mutta kuinka kauan? hotellinjohtaja Amr pohtii.

Dead Sea Spa -hotel on jäänyt jo noin 230 metrin päähän Kuolleestamerestä. Thomas Lecomte

Vedenpinnan lasku on tuonut hotelleille myös erikoisen byrokraattisen ongelman. Dead Sea Spa -hotelli on ostanut aikoinaan tietyn tontin. Laskevan veden alta paljastuva maa taas kuuluu valtiolle, ei hotelleille.

Siksi tämäkään hotelli ei ole voinut rakennuttaa suihkuja tai aurinkovarjoja suurempia rakennelmia koko ajan kasvavalle tyhjälle kaistaleelle. Hotellin henkilökunta pitää rantaa siistinä, koska se on heidän asiakkaidensa ainoa pääsy Kuolleenmeren aaltoihin.

Venäjän Kazanista kotoisin oleva turisti Ženja on valellut vartalonsa Kuolleenmeren mudalla. Kuolleenmeren mineraaleilla uskotaan olevan lukuisia terveysvaikutuksia. Ženja kertoo nauttineensa ensimmäisestä päivästään Kuolleellamerellä, mutta huomanneensa myös huolestuttavan tilanteen.

– Surullista, että tällaista tapahtuu. Äitini pelkäsi, ettei ehdi tulla tänne, jos Kuollutmeri kuivuu pois, Ženja sanoo.

Muta kuivuu nopeasti talviauringossakin ja alkaa kutittaa ihoa, joten Ženjan on pulahdettava veteen.

Kuollutmeri on lähes kymmenen kertaa tavallista valtamerta suolaisempi. Sen rannoilla näkyy valkoisia suolahippuja. Thomas Lecomte

Tärkein syy Kuolleenmeren kutistumiseen löytyy muutamien kilometrien päässä sijaitsevasta Jordanjoesta.

Aikoinaan mahtavaksi kutsuttu Jordanjoki huuhtoi paljon vettä Kuolleeseenmereen, mutta nyt se on kuihtunut paikoin surkeaksi puroksi. Jordanjoen epäonni on sijainti rutikuivalla ja konfliktien riuduttamalla alueella.

"Tämä on Lähi-itä, joten politiikka on aina keskiössä." ympäristöjärjestö Ecopeacen Jordanian-johtaja Munqueth Mehyar

Jo vuosikymmeniä sitten Israel, Jordania ja Syyria alkoivat käyttää Jordanjoen ja siihen johtavien pienempien jokien vesiä kiihtyvällä tahdilla viljelyyn ja juomavedeksi ennen kuin se ehtii huuhtoutua Kuolleeseenmereen.

Ongelmia voitaisiin hillitä, jos vettä käytettäisiin nykyistä kestävämmällä tavalla. Siihen suuntaan on otettu askeleita, muttei tarpeeksi nopeasti.

– Tämä on sekoitus poliittisia ja teknisiä ongelmia. Tämä on Lähi-itä, joten politiikka on aina keskiössä, sanoo rauhaa ja ympäristönsuojelua ajavan Ecopeace-järjestön Jordanian-johtaja Munqueth Mehyar.

Kuolleenmeren kuihtumista kiihdyttää myös sen ympärille syntynyt teollisuus. Kuolleestamerestä uutetaan esimerkiksi lannoitteisiin käytettävää potaskaa tai bromia.

Kuolleenmeren eteläinen allas oli aikoinaan luonnollinen osa järveä. Jo 1970-luvulla vedenpinnan lasku erotti sen pohjoisesta altaasta. Nykyään siellä sijaitsee altaita, joissa Kuolleenmeren mineraaleja uutetaan haihduttamalla. Vesi johdetaan eteläiselle altaalle keinotekoisesti pohjoispuolelta Kuolluttamerta.

Prosessissa kuluu paljon vettä, vaikka säästeliäämmin vettä käyttäviä menetelmiä olisi tarjolla. Eri arvioiden mukaan teollisuus on syypää noin 30–40 prosenttiin vedenpinnan laskusta.

Tunnetumpi teollisuusala ovat Kuolleenmeren kauneustuotteet, joita myydään Suomessakin. Niiden osuus pinnanlaskuun on kuitenkin pienempi.

Ympäristöjärjestö Ecopeace Jordanian-johtaja Munqueth Mehyar Thomas Lecomte

– En kehottaisi boikotoimaan kauneustuotteita, mutta kuluttajan olisi hyvä selvittää, kuinka ekologisesti ne on tuotettu, Mehyar sanoo.

Kuollutmeri tuskin kuivuu kokonaan pois, koska sillä on maanalaisia vesilähteitä. Ympäristöjärjestö Ecopeacen ja monien muiden huolena on, että siitä tulee kuitenkin säälittävä kraatteri, jossa on epämiellyttävän suolaista vettä keskellä.

– Olen todella peloissani, että tulen näkemään sen vielä omana elinaikanani, Mehyar sanoo.

Etelään päin ajaessa tyhjillä rannoilla näkyy erikokoisia kraattereita. Kuolleenmeren rannoille on syntynyt satoja vaarallisia maanvajoamia. Niitä on vielä enemmän Israelin puolella – pahimmat ovat koripallokentän kokoisia.

Maanvajoamat ovat vaarallisia niin ihmisille kuin eläimille. Mitä enemmän vedenpinta laskee, sitä enemmän monttuja syntyy.

Israelin puolella rantoja on jo jouduttu sulkemaan maanvajoamien vuoksi.

Kuolleenmeren rannoille on syntynyt vaarallisia maanvajoamia vedenpinnan laskiessa. Thomas Lecomte

Erilaisia vaihtoehtoja Kuolleenmeren pelastamiseksi on pyöritelty jo monta vuosikymmentä, mutta suuri läpimurto on vielä näkemättä.

Nyt valmisteilla on jättihanke, jossa yritettäisiin ratkoa myös alueen muita vesiongelmia. Siinä Jordanian puolelle Punaistamerta Aqabaan rakennettaisiin vedenkäsittelykeskus, jossa suolaista merivettä käsiteltäisiin juomavedeksi.

Jordania käyttäisi juomavettä omiin tarpeisiinsa, mutta myisi sitä myös Etelä-Israeliin. Vastineeksi Israel taas myisi juomavettä Pohjois-Jordaniaan ja palestiinalaishallinnolle omista vedenkäsittelylaitoksistaan.

Jordanian puolella sijaitsevasta Punaisenmeren vedenkäsittelylaitoksesta jäljelle jäävä suolalitkua taas pumpattaisiin Kuolleeseenmereen, jotta sen pinnanlaskua saataisiin edes hieman hillittyä. Ennalleen Kuollutmeri tuskin enää palaa.

Yle/ Uutisgrafiikka

Hotellinjohtaja Nader Amrin mielestä hanke on ainoa mahdollisuus Kuolleenmeren pelastamiseksi.

– Me tarvitsemme tätä projektia pitämään Kuollutmeri niin elossa kuin vain pystymme, hän sanoo.

– Se ei ehkä palauta Kuolluttamerta entiselleen, mutta ainakin pitää sen nykytasolla.

Ecopeacen Mehyarin mukaan juomaveden jakaminen Jordanian ja Israelin välillä on erinomainen hanke, joka voisi edistää parhaimmillaan rauhanrakentamista yhä kuivemmaksi käyvässä Lähi-idässä.

Aavikkoinen Jordania on jo nyt maailman köyhimpiä maita vesivaroiltaan. Kasvihuonepäästöjen vuoksi sademäärät alueella vähenevät vain entisestään.

Suolalitkun johtaminen Kuolleeseenmereen on taas ympäristön kannalta vaikeampi kysymys. Ympäristöjärjestöjen huoli on, että vettä aletaan pumpata Kuolleeseenmereen arvaamattomin seurauksin.

Kahden koostumukseltaan erilaisen veden sekoittaminen voisi johtaa kemiallisiin reaktioihin, jotka voisivat värjätä Kuolleenmeren valkeaksi tai punaiseksi litkuksi.

Hankkeen rakennustöiden piti alkaa tänä vuonna, mutta se joutui viime vuonna vastatuuleen, kun Jordanian ja Israelin välille syntyi diplomaattinen kiista. Se on nyt sovittu, joten myös vesihanke saattaa taas edetä.

Onnistuminen nähdään myöhemmin – erilaisia pelastusoperaatioita on väläytelty aiemminkin, kuten Välimeren veden pumppaamista Kuolleeseenmereen.

Kuollutmeri on tärkeä turismin ja muun talouden lähde alueen asukkaille. Sen rannat ulottuvat Jordaniaan, Israeliin ja palestiinalaisalue Länsirannalle. Thomas Lecomte

Auringon laskiessa Kuollutmeri ja sitä ympäröivät vuoret värjäytyvät vuoroin vaaleanpunaisiksi, vaaleansiniseksi ja oranssiksi lopulta tummuen yön pimeyden saapuessa.

Vesiongelmat voivat parhaimmillaan pakottaa Lähi-idän maat tiiviimpään yhteistyöhön, mikä voisi edistää rauhaa. Synkempi mahdollisuus on, että vesi vain kiihdyttää kiistoja ja levottomuuksia.

Selvää on, ettei Kuolleellamerellä ei ole enää montaa vuosikymmentä aikaa odottaa.