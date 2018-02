"Suomi on mukana yleiseurooppalaisessa virrassa, jossa mennään huonompaan suuntaan" – Amnestyn raportti listaa maailman ihmisoikeustilanteesta synkkiä tietoja

Suomi saa ihmisoikeusjärjestö Amnesty Internationalilta moitteita ihmisoikeuksia laiminlyövästä turvapaikkapolitiikastaan.

– Näyttää siltä, ettei se paikka mistä ihmiset tulevat ole juuri muuttunut, paitsi ehkä huonompaan suuntaan. Silti yhä harvempi saa suojelua.

Näin synkästi turvapaikanhakijoiden, pakolaisten ja siirtolaisten kohtelun summaa ihmisoikeusjärjestö Amnestyn Suomen osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson. Samaa alleviivaa Amnestyn tänään torstaina julkistettu vuosiraportti (siirryt toiseen palveluun).

Amnestyn vuosiraportti kiinnittää Suomen osalta huomiota myös tiedustelulakipakettiin, naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja translakiin.

Turvapaikkapolitiikan osalta kyse on Johanssonin mukaan tilkkutäkistä, jossa merkityksellistä on muutosten yhteisvaikutus eikä luottamusta turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan enää ole. Suomen lisäksi turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa on heikennetty muissakin Pohjoismaissa.

Eduskunnan käsittelyyn hallituksen tammikuussa luovuttaman tiedustelulakipaketin (siirryt toiseen palveluun) osalta Amnesty painottaa valvontaa ja oikeusturvakysymyksiä, jottei yksityisyydensuoja vaarannu. Itse lakia ihmisoikeusjärjestö ei vastusta.

Naisiin kohdistuva väkivalta on Johanssonin mukaan Suomessa kestoaihe. Translakia Amnesty vaatii muutettavaksi (siirryt toiseen palveluun)niin, että juridinen sukupuolen vahvistaminen erotettaisiin lääketieteellisestä prosessista.

Kiitosta ihmisoikeusjärjestöltä saa viime vuoden alussa hyväksytty tasa-arvoinen avioliittolaki.

– Ja näyttää siltä, että uusi äitiyslaki menee läpi. Sekin on valtavan iso edistysaskel, Johansson sanoo.

EU-sopimuksille moitteita

Vuosiraportti käy läpi ihmisoikeustilanteen yhteensä 159 maassa. Maakohtaisten raporttien lisäksi ihmisoikeusjärjestö on koonnut myös ihmisoikeustilannetta alueittain yhteenkokoavat raportit.

Euroopan osalta Amnestyn huomio kiinnittyy juuri pakolaisten ja siirtolaisten kohteluun.

Viime vuonna Eurooppaan meriteitse yrittäneitä pakolaisia ja siirtolaisia oli hieman yli 171 000. Määrä väheni selvästi vuodesta 2016, jolloin meriteitse Eurooppaan yrittäneiden ihmisten määrä oli yli 362 000. Määrän pienentymistä selittää isolta osin EU-maiden yhteistyö Libyan ja Turkin kanssa.

Amnestyn Johanssonin mielestä on selvää, etteivät nämä EU-tason sopimukset ole ihmisoikeuksien näkökulmasta kestäviä.

– Eivät lainkaan. EU on ostanut itselleen rahalla järjestelmän, jossa ihmisiä ei – ihmisoikeussopimuksien vastaisesti – päästetä hakemaan turvaa Euroopasta.

Vuosiraportista esiin nouseva viesti ei ole uusi: Amnesty syytti jo joulukuisessa raportissaan Euroopan maita kymmenientuhansien ihmisten Libyassa kokemasta epäinhimillisestä kohtelusta.

Lähi-idästä lähtöisin olevat turvapaikanhakijat pyrkivät marraskuussa Serbiasta Kroatiaan kävellen. Koca Sulejmanovic / EPA

Mielipideilmasto muuttui

Lokakuussa Amnesty vaati Euroopan maita keskeyttämään turvapaikanhakijoiden palautukset Afganistaniin välittömästi maan heikon turvallisuustilanteen vuoksi. Reagoiko kukaan?

– Ei, kukaan ei reagoinut. Se on todella hälyttävää. Tuntuu siltä, että hakkaisi päätä seinään tai huutaisi pimeyteen, Johansson sanoo.

Ruotsi lopetti palautukset Afganistaniin väliaikaisesti, mutta palautukset jatkuvat useista Euroopan maista, Suomen lisäksi esimerkiksi Norjasta, Hollannista ja Itävallasta.

Suomi ja moni muu Euroopan maa on palauttanut ihmisiä takaisin niihin osiin Afganistania, joita maat pitävät rauhallisempina. Käytännössä tämä on usein tarkoittanut Afganistanin pääkaupunkia Kabulia.

Amnestyn toiminnanjohtajan mielestä erityisen tärkeää on tämä:

– Tässä ei kyse siitä, että Suomi menisi vastavirtaan vaan päinvastoin. Suomi on mukana siinä yleiseurooppalaisessa virrassa jossa mennään vain huonompaan suuntaan.

Ihmisoikeusjärjestön silmin Euroopassa tehdäänkin nyt hyvin kyynistä politiikkaa. Alkuperäinen tavoite oli hyvä ja järjestelmä, jossa jokainen EU:n jäsenmaa ottaisi ihmisiä vastaan Italiasta ja Kreikasta sisäisinä siirtoina oli Frank Johanssonin mukaan hyvä.

– Jos se toimisi.

Jäsenmaiden kesken on ollut kiistelyä muun muassa siitä, minkä verran pakolaisia ne ottavat. Osa jäsenmaista on kieltäytynyt niin kutsutusta taakanjaosta eli pakolaisten vastaanottamisesta kokonaan.

Trendi on selvä: Turvapaikkapolitiikkaan liittyvät kysymykset nousevat Amnestyn vuosiraportissa esiin usean maan kohdalla.

– Toisten ihmisten demonisointi ja muukalaisiin kohdistuva vihapuhe on tuttua eri puolella maailmaa.

Kun ihmisoikeuksia murennetaan, mennään monessa maassa taaksepäin jo saavutetusta kehityksestä. Euroopan sisällä tästä räikeimmät esimerkit ovat Puola ja Unkari.

Syyrialainen lapsi heitti vettä pois teltastaan Zahlen pakolaisleirissä Libanonissa tammikuussa. Joseph Eid / AFP

"Hälyttävän korkeita lukuja"

Raportti listaa maailman ihmisoikeustilanteesta synkkiä tietoja.

Yksi synkimmistä on viime vuonna tapettujen ihmisoikeusaktivistien määrä, joka kohosi edellisesti vuodesta. Vuonna 2017 ihmisoikeusaktivisteja tapettiin 312, vuonna 2016 luku oli 281. Hälyttävän korkeita lukuja molemmat, Johansson huomauttaa.

Myös vankilassa olevien toimittajien lukumäärä nousi edellisvuodesta.

Amnestyyn kiristynyt ilmapiiri osui henkilökohtaisesti Turkissa, jossa järjestön Turkin puheenjohtaja Taner Kılıçın on ollut useita kuukausia tutkintavankeudessa. Myös järjestön nyt takuita vastaan vapaana oleva toiminnanjohtaja Idil Eser oli pidätettynä muutaman kuukauden ajan.

– Ihmisoikeuksien puolesta toimiminen on yhä vaikeampaa, Johansson summaa.

