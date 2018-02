Glastonburyn festivaali on kieltämässä muovipullot – suomalaisfestivaaleilla ei ole tarvetta kieltoon

Brittifestivaali Glastonbury on kyllästynyt muovipulloihin. Aina, kun festari on ohi, pullot muodostavat valtavan muovimaton (siirryt toiseen palveluun) tapahtuma-alueelle. Nyt festivaali harkitsee vakavasti kieltävänsä muovipullojen tuomisen alueelle. Asiasta kertoo muun muassa BBC. (siirryt toiseen palveluun) Festivaali on jo yrittänyt vieroittaa kävijänsä kertakäyttöpulloista järjestämällä vesipisteitä. Vuodesta 2014 lähtien halukkaat ovat voineet täyttää omia pullojaan niistä.

Suomessa pullot ja tölkit kiertävät panttien ansiosta erittäin hyvin. Petri Varis

Vesipisteet ovat käytössä myös useimmilla suomalaisilla festivaaleilla. Sen lisäksi niillä myydään muovisia vesipulloja. Joensuun Ilosaarirockin alueella muovipullot eivät pääse mattoutumaan, sillä jokainen pullo on rahanarvoinen.

– Emme näe syytä kieltää muovipulloja. Suomessa pullot ja tölkit kiertävät panttien ansiosta erittäin hyvin, sanoo Petri Varis Ilosaarirockista.

Myös Provinssi ja Sideways sallii muovipullot festarialueella. Pullojen tulee olla maksimissaan puolen litran vetoisia, avaamattomia ja läpinäkyviä. Pulloissa saa olla vettä tai virvoitusjuomia muttei alkoholia.

– Kesällä järjestettävässä ulkoilmatapahtumassa juomapullojen salliminen on perusteltua, pohtii Johannes Kinnunen Provinssista.

Saman organisaation Sideways noudattaa samoja sääntöjä.

Lerppuvia kertakäyttömukeja ei kukaan kaipaa

Kinnuksen mukaan brittifestivaalien ongelmana on ollut pullojen roskaavuuden (siirryt toiseen palveluun) lisäksi myös niiden heittely. Suomessa artistien paiskominen pulloilla ei ole yleinen eikä yleisön hyväksymä tapa.

– On toki mahdollista, että esimerkiksi pääesiintyjätason kansainvälinen artisti edellyttää vaatimuksissaan pullojen kieltämisen, Kinnunen kertoo.

Tuolloin festivaalilla ei olisi nokan koputtamista. Pullokielto napsahtaisi välittömästi.

Monilla festivaaleilla on käytössä kovamuoviset mukit. Sellaisia Kinnusen mukaan Provinssikin harkitsisi, jos pullokielto jouduttaisiin antamaan.

– Toivottavasti valtavaa roskamäärää tuottaviin kertakäyttömukeihin ei tarvitse enää palata.

Yli sadantuhannen ihmisen nesteyttäminen on haastava projekti

Somersetissa järjestettävä Glastonbury-festivaali viettää tänä vuonna välivuotta (siirryt toiseen palveluun). Ihmismassojen polkemalle festivaalialueelle halutaan antaa hengähdystauko. Festari on järjestetty vuodesta 1970 somersetilaisen maatilan tiluksilla Lounais-Englannissa.

Toivottavasti valtavaa roskamäärää tuottaviin kertakäyttömukeihin ei tarvitse enää palata. Johannes Kinnunen

Maatilan omistaajan tytär Emily Eavis kertoi radiohaastattelussa, että pullokieltoa mietitään vakavasti. Ennen sitä on kuitenkin ratkaistava, miten ihmiset saavat juotavaa.

– Kyseessä on valtava projekti. Jonkun pitää miettiä, miten se järjestetään. Suunnittelutyö saattaa kestää pitkään, Eavis sanoi.

Kesäkuun viimeisenä viikonloppuna järjestettävä tapahtuma kestää viisi päivää, mutta pääesiintyjiä kuullaan perjantaista sunnuntaihin. Glastonburyn ohjelmassa on musiikin lisäksi tanssia, teatteria ja sirkusta. Järjestäjät valmistautuvat jo nyt tapahtuman 50-vuotisjuhliin vuonna 2020. Esiintyjiä ja yleisöä ei tarvitse erikseen houkutella. Kaikki 120 000 lippua vuoden 2017 festivaalille myytiin muutamassa tunnissa.

