Tiukasti vakaumuksellisen kodin varjopuolet: sateenkaarinuori karkotetaan perheestään tai pahoinpidellään – jotkut ajautuvat itsemurhaan

Pirkanmaan Setan hallinnoimaan valtakunnalliseen Sinuiksi-palveluun (siirryt toiseen palveluun) tulee vuodessa 1 300 yhteydenottoa seksuaaliseen suuntautumiseen, seksuaalisuuteen ja sukupuoli-identiteettiin liittyen. Näistä yhteydenotoista parikymmentä on tullut sateenkaarinuorilta, jotka kokevat suuria vaikeuksia kotonaan.

Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja ja seksuaalineuvoja Mikko Väisänen sanoo, että tilanne on ollut poikkeuksellisen dramaattinen silloin, jos perhe nojaa tiukkaan uskonnolliseen tai poliittiseen vakaumukseen. Kyseiset kodit ovat edustaneet pienempiä uskonnollisia ja vanhoillisia liikkeitä, joihin kuuluu eheyttämisen kulttuuri.

– Uskomme, että olemme tavoittaneet vain murto-osan apua tarvitsevista.

Häme on nuorten yhteydenottojen perusteella Suomen synkintä aluetta.

– Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä on saamiemme tietojen mukaan annettu hengellistä sielunhoitoa. Hoidon päämääränä on ollut nuoren muuttaminen heteroksi tai hänen totuttamisensa syntymässä määriteltyyn sukupuoleen, kertoo Väisänen.

Sinuiksi-neuvontapalvelun tiedossa on yksittäisiä lääkäreitä ja psykologeja, jotka olisivat antaneet niin sanottua eheytyshoitoa.

Yle kysyi asiaa sosiaali- ja terveydenhuoltoa valvovasta Valvirasta, jonne ei ole tällaisesta ilmoitettu. Ilmoittajana voisi näissä tapauksissa olla terveydenhuollon ammattilaisen esimies, työtoveri tai potilas itse, kertoo ylilääkäri Kaisa Riala.

– Henkilöön kohdistuvalle, manipuloivalle ja uskonnollissävytteiselle hoidolle ei ole lääketieteellistä perustaa. Alaikäisen potilaan kohdalla tämä olisi erityisen haitallista. Valviraan ei ole tämäntyyppisestä epäasianmukaisesta terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnasta tullut yhteydenottoja.

Fyysistä ja henkistä väkivaltaa

Neuvontapalvelussa tiedetään, että sateenkaarinuoret kohtaavat vaikeimmillaan kodeissa fyysistä tai henkistä väkivaltaa. Vanhemmat eivät osaakaan kohdata kaapista ulostullutta lastaan, sanoo Mikko Väisänen.

– He torjuvat tämän ja haluavat kaikin tavoin estää nuorta olemasta oma itsensä. Epäilevät, että tämä on huomionhakuinen, haluaa häpäistä perheensä yhteisön silmissä tai että hän on sairas tai aivopesty luulottelemaan asioita itsestään.

Vanhemmat saattavat alkaa rajoittaa nuoren elämää, häntä vaaditaan muuttumaan, luodaan pakotteita ja kiristetään.

– Julma henkinen väkivalta, mitätöinti ja halveksunta on yleistä. Fyysisten pahoinpitelyjen ohella pahimmalta tuntuvat tilanteet, joissa vanhempi on sanonut lapselleen, että olisi parempi ettei sinua olisi olemassa ja olisitpa kuollut.

Neuvontapalvelun saamista yhteydenotoista on käynyt ilmi, että vanhempien voimakkaan uskonnollisuuden lisäksi kitkaa on tuonut poliittisuus, jossa pyritään estämään muun muassa yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolain toteutuminen.

– Sateenkaarinuoren vanhemmat ovat saattaneet toimia aktiivisesti tasa-arvoista avioliittolakia vastaan Aito avioliitto -liikkeessä.

Erityisesti poikia syrjitään

Setan neuvontapalvelun tiedossa on itsemurhaan johtanut tapaus, jossa kodin tuomitseva ilmapiiri oli nuorelle voimakkaan ahdistava.

– Palvelumme oli juuri 18 vuotta täyttäneen nuoren tukena kuukausia, ja hänet oli saatu psykiatrisen avun piirin. Ulkopuolisesta tuesta huolimatta hän koki olevansa yksin. Sitten kävi näin, kertoo Mikko Väisänen.

Sateenkaarinuorten itsemurha-alttius ongelmissa kodin kanssa näkyy Onnettomuustutkintakeskuksen vuonna 2014 tekemästä tutkintaselostuksesta (siirryt toiseen palveluun), joka koskee lasten kuolemia:

17-vuotias poika löydettiin asunnostaan kuolleena. Hänet oli nähty elossa edellisenä iltana bileissä. Poika oli juonut alkoholia ja kertonut naispuoliselle ystävälleen seksuaalisen kiinnostuksensa kohdistuvan poikiin. Perinteisiin seksuaalinormeihin sopimattomuus oli pojalle vaikea asia, eikä hän pystynyt kertomaan sitä perheelleen. Poika oli ollut illalla bileissä surullinen ja itkenyt. Kotiin päästyään hän oli riistänyt itseltään hengen muovipussilla.

Neuvontapalvelulla on tiedossaan tapauksia, joissa sateenkaarinuori on heitetty ulos kotoaan, nuoria on saatettu turvatalolle tai että vanhempiin on oltu erikseen yhteydessä, jotta he muuttaisivat käytöstään.

Yksittäisissä tilanteissa on jouduttu tekemään lastensuojeluilmoitus. Kodin tilanteeseen puuttujana tai ilmoituksen tekijänä on ollut esimerkiksi neuvontapalvelun työntekijä, nuorisotyöntekijä, opettaja tai koulupsykologi.

– Erityistoimet ovat tarpeen, sillä sateenkaarinuoret ovat moninkertaisessa riskissä päätyä itsemurhaan muihin nuoriin verrattuna, elleivät koti, ympäristö ja yhteiskunta ole hyväksyviä ja arvostavia, toteaa Väisänen.

Aikuisten ennakkoluulot ja pelot moninaisuutta kohtaan ovat rakkaudettomuutta, kylmyyttä ja julmuutta. Tuomas Kurttila

Vuoden 2017 kouluterveyskyselyn (siirryt toiseen palveluun)mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kokevat yksinäisyyttä ja väkivaltaa selvästi muita nuoria enemmän. Vanhempien tuottama henkinen väkivalta on huomattavasti yleisempää sateenkaarinuorilla kuin muilla nuorilla. Kiusaamis-, uhkailu- ja väkivaltakokemukset ovat erityisesti sateenkaaripojilla moninkertaisesti yleisempiä kuin heteronuorilla.

Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila sanoo, että lapsia ja nuoria on rakastettava ja heidät on hyväksyttävä kokonaisina ihmisinä.

– Aikuisten ennakkoluulot ja pelot moninaisuutta kohtaan ovat rakkaudettomuutta, kylmyyttä ja julmuutta.

Joidenkin kotien voimakas uskonnollisuus on johtanut siihen, että vanhemmat ovat kieltäneet lapsensa osallistumisen yläkoulun seksuaalikasvatuksen tunneille, kertoi Yle tammikuussa. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) mukaan koulun terveyskasvatus kuuluu lapsen perusoikeuksiin, eikä vanhempien vakaumus saisi estää tunneille osallistumista.

Ahdistunut nuori yöpyy kavereillaan

Ensi- ja turvakodeissa tunnistetaan kodeissaan kärsivien sateenkaarinuorten ilmiö. Nuoret ovat haastava ryhmä, sillä nuori harvemmin kääntyy kodissa ilmenneissä ongelmissaan viranomaisten puoleen.

– Nuoret sinnittelevät pitkään. He yrittävät viettää mahdollisimman vähän aikaa kotonaan ja yöpyvät kavereillaan tai tyttö- ja poikaystävänsä luona, kertoo Ensi- ja turvakotien liiton perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön asiantuntija Johanna Matikka.

Koska nuorten tavoittaminen ongelmissaan voi olla vaikeaa, liitto tarjoaa apua mahdollisimman matalalla kynnyksellä muun muassa nettiturvakodissa (siirryt toiseen palveluun).

– Mitä varttuneempi nuori, sitä enemmän hänen persoonansa kasvulle pitäisi antaa tilaa. Joskus maahanmuuttajaväestöillä ja kantasuomalaisilla uskonnollisilla ryhmillä on tiukkoja moraalisääntöjä, jotka eivät istu nuoren ajatteluun tai nykyiseen käsitykseemme esimerkiksi sukupuolisuhteista, toteaa Matikka.

Timo Nykyri / Yle

Valtaosa vanhemmista haluaa hyvää

Setalla on Sinuiksi-chatin ja puhelinpäivystyksen lisäksi opas nuorille turvalliseen ulo (siirryt toiseen palveluun)stuloon (siirryt toiseen palveluun). Neuvontaan ottavat yhteyttä myös seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuoli-identiteetistä tietoa tarvitsevat vanhemmat.

Mikko Väisänen korostaa, että valtaosa vanhemmista on lastensa puolella.

– He haluavat ymmärtää lastaan ja pyytävät meiltä työkaluja ja tukea. Vanhemmat kuitenkin lähtökohtaisesti haluavat lapsilleen hyvää ja saattavat kantaa huonoa omaatuntoa siitä, että lapsi on pelännyt kertoa itsestään heille.

Näitä vanhempien yhteydenottoja on satoja vuodessa.

Pirkanmaan Seta järjestää yhdessä Tampereen nuorisoneuvolan kanssa vuodessa Tampereen yläkouluissa 170 työpajaa seksuaalisesta suuntautumisesta, seksuaalisuudeesta ja sukupuoli-identiteetistä osana opetussuunnitelmaa. Näin tavoitetaan kaikki Tampereen kahdeksasluokkalaiset. Kaupunki kustantaa työpajat.

– Palaute on ollut hyvää, emmekä ole saaneet kriittisiä kannanottoja.

Palvelun resurssit ovat kuitenkin rajalliset, eikä toimintaa ole pystytty laajentamaan muualle maahan yhtä laajalti kuin Tampereelle. Pilotteja on tehty Oulussa yhdessä Väestöliiton kanssa ja Loimaalla.

– Puhumme kouluissa ihmisten moninaisuudesta, mutta emme tietenkään vähättele enemmistöä. Kaikki ovat hyvä sellaisina kuin ovat, sanoo Pirkanmaan Setan toiminnanjohtaja Mikko Väisänen.