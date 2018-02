Hirvien määrä ryöstäytyi, lisää lupia luvassa – pohjoisen metsästäjät odottavat pyyntiajan jatkamista

Inarissa halutaan hirvenpyyntiajan jatkuvan muun Lapin tapaan joulukuulle. Metsästäjien mukaan nykyinen metsästysaika on liian lyhyt jos lupamäärää lisätään.

Luonnonvarakeskus on arvioinut tammi-helmikuun aikana Inarissa hirvikannan suuruutta lentolaskennoin. Laskennan perusteella Inarin riistanhoitoyhdistyksen alueella hirvikannan koko todettiin moninkertaiseksi aiempaan arvioon verrattuna.

Laskennan tulos osoittaa, että hirvenpyyntiä olisi tehostettava, koska yhteiskunnan sietokyvyn perusteella asetettu hirvikannan tavoite Ylä-Lapissa ylittyy selvästi. Lapin riistapäällikkö uskoo, että lupia on tulossa lisää ainakin Inariin.

– Alueellinen riistaneuvosto kuulee sidosryhmiä tuossa maaliskuussa ja määrittää sen jälkeen tavoitetasot tulevalle kolmivuotiskaudelle. Sen myötä lähdetään sitten laskemaan kantatietoja ja tavoitetason myötä verotusta ja toki tämmöinen tulos kertoo jo jonkin verran siitä, että varmasti lupamäärät kasvavat, sanoo riistapäällikkö Sami Tossavainen Lapin Riistakeskuksesta.

Raimo Torikka / Yle

Aika ei riitä talvilaitumille tulevien hirvien pyyntiin

Erityisen korkea hirvikanta on Angelin ja Lemmenjoen alueella. Siellä laskennan perusteella on noin kuusi hirveä tuhannella hehtaarilla kun normaalina on pidetty jopa alle kolmasosa tuosta.

Keskitalvella tehdyn laskennan korkeat lukemat tosin todennäköisesti ainakin osin johtuvat siitä, että alueelle tulee talvehtimaan hirviä myös Norjasta.

Ahkerasti metsässä viihtyvä metsästäjä arvioi, että hirvikannan vähentäminen kestävälle tasolle vaatii lisäaikaa nykyiseen verrattuna. Viime syksyn kokemus osoittaa, että tehokkaaseen metsästykseen käytettävä aika jää helposti lyhyeksi jos hirvenpyyntiaika päättyy marraskuun loppuun.

– Ei se kyllä riitä. Kyllä siihen on saatava lisää aikaa. Viime syksynäkin se eka viikko oli niin mahdottoman lämmin, että koiramiehet jäivät kokonaan pois, koska ei siellä juurikaan koiralla voinut pyytää, muistelee ivalolainen Jouni Martikainen.

– Ja sitten kun alkoi se uusi jakso, niin silloin tuli kovat kelit. Koiraa ei juuri silloin viitsinyt löysätä metsään, koska jalat menivät rikki. Sitä taukoa on saatava lyhyemmäksi ja jatko joulukuun loppuun, laskeskelee Jouni Martikainen.

Raimo Torikka / Yle

Jatkoaika helpottaa myös kylille pyrkivien hirvien vähentämistä

Tenon ja Inarinjoen varressa ovat hirvet pakanneet pihoihin ja porojen syöttöpaikoille jo joulukuun alusta lähtien. Muun muassa Angelissa pahansisuisia ja uhittelevia hirviä on jouduttu häätämään pihoista jopa riistanhoitoyhdistyksen voimin.

Sikäli kun Ylä-Lappiin lisälupia hirvenpyyntiin osoitetaan, niin metsästysajan jatkaminen muun Lapin mukaisesti joulukuulle voisi auttaa myös haittahirvien vähentämiseksi.

– Tällä hetkellähän on luonnos metsästysajan muuttamisesta lausuntokierroksella. Lapin alueellinen riistaneuvosto tulee varmaan oman lausuntonsa antamaan asiasta. Pari vuotta sitten kun viimeksi se antoi lausunnon, niin silloin esitys oli sellainen, että joulukuukin olisi ollut Inarissa pyyntiaikaa. Nyt sille muutokselle on mahdollisuus kun lausuntokierros on käynnissä, muistuttaa riistapäällikkö Sami Tossavainen.