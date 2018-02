Rohingyojen pako synnytti maailman suurimman leirin, joka olisi Suomen toiseksi suurin kaupunki – sateliittikuvat avaavat pakolaisleirien mittasuhteita

Kutupalongin pakolaisleirissä elää reilusti enemmän ihmisiä kuin Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa Espoossa. Satelliittikuva Kutupalongista on yhdistetty kahdesta kuvasta. Vasen puoli on tuore, tammikuulta 2018 ja oikea puoli toukokuulta 2017. Kutupalong on kuvassa laajentunut oikealta vasemmalle.

Kartta: Google, grafiikka: Yle