Säät suosivat nyt pakkasesta pitäviä lomalaisia – "Liian aurinkoista, mutta muuten mukavaa"

Etelä-Suomen hiihtolomaviikko on tarjonnut aurinkoista ja kylmää kyytiä ympäri Suomea. Pakkaslukemat ovat päivisin vaihdelleet 10 ja 20 pakkasasteen välillä. Öisin pakkasta on ollut kymmenkunta astetta enemmän. Pakkanen on kireää myös tulevina öinä, ennustaa Ilmatieteen laitos.

Ensi viikolla on syytä varautua entistä kovempiin pakkasiin, sillä ennusteen mukaan Siperiasta virtaa kylmää ilmaa Suomeen. Esimerkiksi Pirkanmaalle ennustetaan tätäkin viikkoa kylmempää, erityisen hyisiä näyttävät olevan ensi viikon keskiviikko ja torstai.

Ulkona liikkujia paukkuva pakkanen ei välttämättä haittaa.

– Pakkanen on vaatekysymys, korostaa jäällä hiihtämisestä nauttiva Kaarina Sjöblom.

Talvinen Tammerkoski huuruaa kovassa pakkasessa. Marjut Suomi / Yle

"Kivaa olla puistossa", sanoo Milla Hammarberg Marjut Suomi / Yle

Max ja Minin omistajan pitää miettiä tarkoin ulkoilun aika ja paikka, etteivät tassut kerkiä jäätyä. Marjut Suomi / Yle

"En ole talvi-ihminen, mutta nyt on ollut kaunista ja minäkin olen tykännyt", kertoo Emma Laakso. Marjut Suomi / Yle

Anna Kuutsa ja Emma Laakso nauttivat reippaasta ulkoilukelistä. Marjut Suomi / Yle

"Ihana hiihtää kahden vuoden tauon jälkeen. Pakkanen on vaatekysymys, muistuttaa Kaarina Sjöblom. Marjut Suomi

Näsijärvellä on latu kunnossa. Marjut Suomi / Yle

Tammerkosken rantatie houkuttelee maisemien ihailuun. Marjut Suomi / Yle

Lumikiteet saavat puunoksat "kukkimaan". Marjut Suomi / Yle

Auringonvalo saa pensaat tuikkimaan timanttisina Tampereella. Marjut Suomi / Yle

Tammerkoski virtaa sulana pakkasellakin. Marjut Suomi / Yle

Koskipuisto Tampereen keskustassa leikkipuistoineen on monen suosikkikohde talvellakin. Marjut Suomi / Yle

Jääkukat eivät aina ilahduta aamuista autoilijaa. Marjut Suomi / Yle

Ei saa sukeltaa pää edellä talvellakaan. Marjut Suomi / Yle

Avantouinti vai luistelu? Näsijärvellä kumpikin sujuu. Marjut Suomi / Yle

Näsijärven luistelurata kutsuu kiitämään pitkin aurinkoista jäätä. Marjut Suomi / Yle

Jääpuikkoja Näsijärven rannalla Marjut Suomi / Yle

Jääpuikkotaidetta veden yllä Marjut Suomi / Yle

Aurinko tuo valoa lumisiin puihin. Marjut Suomi / Yle

