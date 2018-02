Joukkoliikenteen mobiililipun hinta-ale kasvatti HSL:n myyntiä merkittävästi – Jyväskylä laskee hintoja maltillisemmin

HSL laski vuoden alussa mobiililippujen hintoja jopa 25 prosenttia ja poisti samalla kalliimman yötaksan. Muiden lippujen hinnat HSL säilytti ennallaan. Helsingissä sama lippu kelpaa bussiin, juniin, raitiovaunuhin ja metroon koko HSL.n toimialueella.

HSL:n sisäisen mobiililipun hinta putosi 2,90 eurosta 2,20 euroon. Kahden vyöhykkeen seutumobiilikertalipun hinta laski 5 eurosta 4,20 euroon. Uudistuksella mobiililippujen hinnat laskettiin (siirryt toiseen palveluun) samalla tasolle matkakortin arvolippujen kanssa. HSL toi myyntiin myös sovelluksella ostettavan kausilipun, joka on samanhintainen matkakortin kausilippujen kanssa.

–Joulukuun alkuun verrattuna mobiililippujen myynti on helmikuun alussa viikkotasolla lähes 40 prosenttia suurempi. Kasvu on ollut jatkuvaa vuoden alusta lähtien, kertoo myyntipäällikkö Matias Sarkkinen HSL:sta.

Tammikuussa sovelluksella ostettiin Helsingissä yli miljoona lippua ja eri matkoja niillä tehtiin arviolta 2-3 miljoonaa. Vuoden takaiseen verrattuna mobiililippujen käyttö on lähes nelinkertaistunut Helsingissä. Kasvua tammikuusta 2017 tämän vuoden tammikuuhun on noin 290 prosenttia.

– Mobiililippu on helppo ja sujuva tapa hankkia matkustusoikeus. Tämä on lisännyt matkustusmääriä kokonaisuudessaankin. Toki osittain on siirtymää myös automaateista ja liikennevälineissä tapahtuvasta myynnistä. Kaiken kaikkiaan sovellus on tuonut uusia asiakkaita, kiteyttää Sarkkinen.

Jyväskylä ottaa mallia Helsingistä

Mitä Helsinki edellä sitä muut perässä. Jyväskylä aikoo laskea joukkoliikenteen mobiililippujen hintaa Helsinkiä maltillisemmin: kymmenen prosenttia huhtikuun alusta alkaen. Tällä hetkellä mobiilipiletti maksaa 3,20 euroa. Huhtikuussa hinnasta poistuu alennuksen lisäksi 20 sentin maksutapalisä. Mobiililipun uusi hinta on 2,70 euroa.

Vuorokausilipuissa yhden vuorokauden hintaan ei Jyväskylässä tehdä muutoksia, mutta jos asiakas ostaa kahden vuorokauden lipun, toisen vuorokauden saa puoleen hintaan. Jyväskylän kaupungin joukkoliikennejaosto päättää lippu-uudistuksesta torstaina.

Mobiililippu on ollut käytössä Jyväskylän vihreissä Linkeissä syksystä 2016 alkaen ja se on kasvattanut tasaisesti suosiotaan. Vuonna 2017 mobiililipun käyttö lisääntyi 146 prosenttia.

Jyväskylä laskee kertamatkan mobiililipun hintaa yhteensä 50 sentillä. Arvo Vuorela / Yle

Kuukausitasolla Jyväskylässä ostetaan sovelluksella noin 4 000 lippua. Niistä noin 90 prosenttia on kertamatkalippuja. Mobiilimaksettujen matkojen määrä on vielä suhteellisen pieni kaikkiin matkoihin verrattuna, mutta mobiilin suosio kasvaa tasaisesti.

Maksutapalisä poistetaan EU:n uuden maksupalvelulain vuoksi. Pankki- tai luottokorttimaksuihin ei saa enää lisätä maksutapalisää.

Jyväskylän paikallisbussien käyttäjät ovat arvostelleet etenkin maksutapalisää ja toivoneet samalla muita keinoja mobiililipun käytön kannustamiseen. Itsepalveluna ostettavan mobiililipun hinnan tulisi asiakkaiden mielestä olla halvempi kuin kuljettajalta ostettaessa.

Joukkoliikenne sujuvammaksi

Mobiililipun hintauudistus tulee maksamaan Jyväskylän kaupungille noin 18 000 euroa vuodessa oletuksella, että myynti lisääntyy 50 prosenttia. Sijoitusta perustellaan mobiililipun käytön lisääntymisellä ja monilla suotuisilla vaikutuksilla.

Sovelluksella lipun osto vähentää käteisen rahan käsittelyä autoissa ja nopeuttaa samalla liikennöintiä. Autopäätteiden uusiutuessa mobiililiput pystytään lukemaan autossa ja se helpottaa lippujen rekisteröintiä ja oikeellisuuden varmistamista.

Mobiililipun pääkäyttäjien arvioidaan olevan satunnaisesti joukkoliikennettä käyttäviä henkilöitä. Erityisesti matkailijoille mobiililippu on kätevä, sillä se mahdollistaa joko yksittäisen joukkoliikenteen matkan tai vuorokausilipun ostamisen matkapuhelimella kaikkina vuorokaudenaikoina.